В больнице, где Ирина Федишин потеряла ребенка, сделали первое заявление и заговорили о врачебной тайне

Больница Святой Анны во Львове, где украинская певица Ирина Федишин потеряла дочь на 35-й неделе беременности, впервые публично отреагировала на ее обвинения относительно оказания медицинской помощи. В медучреждении заявили, что не будут разглашать подробности из-за врачебной тайны, однако подтвердили проведение внеплановой проверки Министерства здравоохранения. По ее результатам больница получила замечания, которые должна устранить до 1 декабря.

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О своей позиции представители медучреждения сообщили в Instagram. Там также рассказали, что врач, которого Федишин выбрала для родов и который осматривал ее дома перед госпитализацией, больше не работает в больнице.

"Мы искренне сочувствуем Ирине Федишин и ее семье, переживающей невыразимую боль утраты дочери. Нет слов, которые могли бы облегчить такую утрату", – говорится в заявлении.

В больнице отметили, что понимают желание семьи получить ответы об обстоятельствах трагедии и с уважением относятся к решению певицы публично рассказать о пережитом. В то же время медики подчеркнули, что не могут обсуждать и разглашать подробности лечения.

В частности, в медучреждении сообщили, что врача, которую Ирина Федишин выбрала для ведения родов, уволили. Она осматривала певицу дома до госпитализации.

"Оказание медицинской помощи вне учреждения врачом самовольно – это грубое нарушение правил работы больницы. После того как руководству стало известно об этом нарушении, трудовые отношения с врачом были прекращены", – сообщили представители учреждения.

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Также медики поблагодарили своих коллег, которые боролись за жизнь певицы в критический момент. По их словам, благодаря профессиональным действиям команды врачей Ирину удалось спасти.

"Мы понимаем, что для семьи никакие проверки, выводы комиссий или изменения в работе больницы не могут компенсировать потерю. Но наша обязанность – сделать все от нас зависящее, чтобы обстоятельства этой трагедии получили надлежащую оценку, а недостатки были устранены", – добавили в медучреждении.

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Муж Ирины Федишин пообещал обнародовать фамилии медиков

Заявление больницы появилось после того, как Ирина Федишин впервые подробно рассказала об обстоятельствах потери дочери. Певица сообщила, что из-за тяжелых осложнений ей пришлось удалить матку, поэтому больше она не сможет родить ребенка. Артистка также задала ряд вопросов относительно действий медиков до ее госпитализации и хода оказания помощи.

В тот день на ее откровенный рассказ отреагировал муж Виталий Човнык. Он признался, что до сих пор не может оправиться от пережитого, и пообещал обнародовать гораздо больше подробностей о той ночи и работе больницы.

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По словам мужа артистки, у него есть серьезные вопросы к конкретным сотрудникам медучреждения, и он не собирается замалчивать их имена.

"Я расскажу гораздо больше. Об обстоятельствах той ночи, об организации работы больницы, о действиях и решениях конкретных людей. И назову фамилии тех, к кому остаются серьезные вопросы", – пообещал Човнык.

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Напомним, Ирина Федишин и Виталий Човнык потеряли дочь Веронику на 35-й неделе беременности. По словам певицы, причиной трагедии стала преждевременная отслойка плаценты, сопровождавшаяся внутренним кровотечением. От первых болевых ощущений до операции прошло почти 12 часов. Врачам удалось спасти жизнь артистки, однако ребенка они потеряли.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Ирина Федишин показала первое фото после потери дочери и сквозь боль призналась, как переживает восстановление в больнице.