В 34 года умерла экс-девушка Джастина Бибера, которая родила 9 месяцев назад: причина трагедии и почему модель провела последние дни в больнице

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 10 тыс. грн ($220)Россия ударила по трассе "Киев - Одесса" на Киевщине: горят авто, погибшие и пострадавшие. Подробности и фотоРоссия ударила по трассе "Киев - Одесса" на Киевщине: горят авто, погибшие и пострадавшие. Подробности и фотоКогда переводят часы на зимнее время: точная дата в 2026 годуКогда переводят часы на зимнее время: точная дата в 2026 году"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Карлик из России. Ему тут не место": чемпион мира эпично унизил Гассиева"Карлик из России. Ему тут не место": чемпион мира эпично унизил ГассиеваВ Кропивницком на могиле погибшего защитника установили памятник с надписью на русском языке: решение вызвало дискуссии. Фото и видеоВ Кропивницком на могиле погибшего защитника установили памятник с надписью на русском языке: решение вызвало дискуссии. Фото и видеоИллюстрация — нарезанный сырСупермаркеты в Украине завалили дешевыми продуктами из ЕС: что происходит на рынкеВэнс заявил, что Украина не должна вступать в НАТО и должна прекратить удары по российским НПЗ. ВидеоВэнс заявил, что Украина не должна вступать в НАТО и должна прекратить удары по российским НПЗ. ВидеоЧто добавить в фарш для котлет для сочности: понадобится всего один ингредиентЧто добавить в фарш для котлет для сочности: понадобится всего один ингредиентКим Чен ИнКим Чен Ин мог впасть в кому после кровоизлияния в мозг? Что стоит за громкими слухами и какой диагноз ему приписывали

В 34 года умерла экс-девушка Джастина Бибера, которая родила 9 месяцев назад: причина трагедии и почему модель провела последние дни в больнице

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
453
В 34 года умерла экс-девушка Джастина Бибера, которая родила 9 месяцев назад: причина трагедии и почему модель провела последние дни в больнице
В 34 года ушла из жизни бывшая девушка Джастина Бибера, модель Сахара Рей

В возрасте 34 лет оборвалась жизнь австралийской модели Сахары Рэй, у которой ранее был кратковременный роман с певцом Джастином Бибером. Она умерла в больнице почти через девять месяцев после того, как впервые стала мамой дочери Сноу.

Печальную новость сообщила семья модели в комментарии таблоиду TMZ. Как говорилось в заявлении, она ушла из жизни, находясь в окружении близких.

В 34 года умерла экс-девушка Джастина Бибера, которая родила 9 месяцев назад: причина трагедии и почему модель провела последние дни в больнице

Сахара Рэй скончалась в 34 года. Источник: instagram.com/sahara_ray

Сначала близкие Сахары Рей решили не вдаваться в подробности трагедии, однако издание Daily Mail выяснило, что она умерла в результате передозировки фентанилом анальгетиком, который используют для борьбы с сильной болью. По данным источника, вечером в пятницу, 16 октября, модель срочно доставили в больницу и подключили к аппарату искусственного поддержания жизни. Через несколько дней семья Сахары Рей приняла тяжелое решение – отключить ее от этого оборудования.

Читайте также
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
4,6 т.
На эти деньги можно купить "люксовое" авто: Павел Зибров назвал свой самый большой гонорар и признался, почему не говорит о доходах
4,6 т.
На эти деньги можно купить "люксовое" авто: Павел Зибров назвал свой самый большой гонорар и признался, почему не говорит о доходах
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
3,6 т.
"На сцене – королева, а в жизни..." Музыкальный продюсер рассказал, какая Наталья Могилевская за кадром
3,6 т.
"На сцене – королева, а в жизни..." Музыкальный продюсер рассказал, какая Наталья Могилевская за кадром
Анастасия КакунАнастасия Какун
1,6 т.
"Позорят нашу страну": Астафьева раскритиковала Потапа, Винника и других артистов, которые почти не упоминают о войне в своих соцсетях
1,6 т.
"Позорят нашу страну": Астафьева раскритиковала Потапа, Винника и других артистов, которые почти не упоминают о войне в своих соцсетях

Стоит отметить, что последние несколько лет жизни были для модели довольно непростыми. В декабре 2021-го она откровенно призналась, что страдает от наркотической зависимости. Тогда Сахара Рей была твердо намерена избавиться от пагубной привычки, поэтому прошла 30-дневную программу в реабилитационном центре.

Следующий "удар" судьбы ждал модель в 2024 году. Врачи диагностировали у нее редкое заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует периферические нервы, – синдром Гийена-Барре. Болезнь у Сахары Рей обнаружили после того, как ее сбил пьяный водитель. Как рассказывала модель, после аварии она оказалась парализована от верхней части бедер до кончиков пальцев ног. Из-за этого она была вынуждена передвигаться в кресле колесном.

Со временем Сахара Рэй начала приходить в себя, а в ее соцсетях появлялось все больше снимков с фотосессий. Уже в январе 2026 года она сообщила радостную новость: родила девочку от любимого мужчины, личность которого всегда держала в тайне.

В 34 года умерла экс-девушка Джастина Бибера, которая родила 9 месяцев назад: причина трагедии и почему модель провела последние дни в больнице

Модель стала мамой в январе 2026 года. Источник: Скриншот

Сахара Рей родилась в семье агента по недвижимости Гретхен Бах и профессионального серфера Тони Рэя. В детстве она пошла по стопам отца, занимаясь спортом, однако в более зрелом возрасте решила посвятить себя сфере моды.

В 34 года умерла экс-девушка Джастина Бибера, которая родила 9 месяцев назад: причина трагедии и почему модель провела последние дни в больнице

Сахара Рей привлекла к себе внимание благодаря отношениям с Бибером. Источник: instagram.com/sahara_ray

Сахара Рэй привлекла внимание широкой аудитории в 2016 году, когда появились слухи о ее отношениях с Джастином Бибером. Знаменитостей сфотографировали вместе во время отпуска на Гавайях, а затем они сами поделились несколькими совместными снимками. Отношения между ними продлились недолго. Позже Сахара Рей оказалась в центре внимания благодаря откровенным фото и собственному бренду купальников.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что в сети появилась жуткая запись последних минут жизни бывшей невесты Кличко – Хайден Панеттьери.

Похожие темы
Звезды шоу-бизнесасмертьмодельфотографииДжастин БиберДжастин Бибер
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники