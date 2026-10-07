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В 102 года умерла "икона" Золотого века Голливуда Ева Мэри Сент, красотой которой восхищался весь мир

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read3 мин
icon 4,7 т.
В 102 года умерла "икона" Золотого века Голливуда Ева Мэри Сент, красотой которой восхищался весь мир
В возрасте 102 лет умерла "икона" Золотого века Голливуда Ева Мэри Сент

Американская актриса Ева Мари Сент, получившая "Оскар" за свою первую же кинороль и ставшая одной из самых узнаваемых блондинок Голливуда, умерла в возрасте 102 лет. Звезды фильмов "В порту" и "На север через северо-запад" не стало 6 октября в своем доме в Лос-Анджелесе (США).

Смерть наступила естественным путем вследствие старости, а рядом с Сент были ее родные и близкие. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на представителей актрисы. Ева Мари Сент оставила после себя двоих детей, четырех внуков и двух правнуков.

В 102 года умерла ''икона'' Золотого века Голливуда Ева Мэри Сент, красотой которой восхищался весь мир

Ева Мари Сент в 2018 году

За почти семь десятилетий в кино она успела поработать с Марлоном Брандо, Кэри Грантом, Полом Ньюманом, Ричардом Бертоном и другими легендами мирового кинематографа.

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Свой путь к славе Сент начала еще на радио и телевидении, а впоследствии перешла в знаменитый бродвейский театр. Однако настоящий прорыв произошел в 1954 году, когда актриса дебютировала на большом экране в драме Элиа Казана "В порту". Ее партнером был Марлон Брандо, а сама Сент сыграла Эди Дойл – сестру погибшего портового рабочего, которая влюбляется в героя Брандо.

В 102 года умерла ''икона'' Золотого века Голливуда Ева Мэри Сент, красотой которой восхищался весь мир

Смерть наступила естественным путем в результате старости

За эту первую кинороль Сент сразу получила "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль второго плана". Она стала одной из немногих актрис в истории премии, получивших статуэтку за дебютную роль.

Ее последними киноработами стали фильм "Зимняя фантазия" и озвучивание героини Катары в мультсериале "Легенда о Корре" в 2014 году.

За свою карьеру Ева Мари Сент также получила премию "Эмми" и еще четыре номинации на эту премию. Ее вклад в кино и телевидение был отмечен двумя звездами на Голливудской Аллее славы.

В 102 года умерла ''икона'' Золотого века Голливуда Ева Мэри Сент, красотой которой восхищался весь мир

За эту первую кинороль Сент сразу получила "Оскар"

Впрочем, сама актриса никогда не ставила карьеру выше семьи. На пике популярности она отказывалась от части предложений, хотя ее агент настаивал, что из-за этого она не станет большой суперзвездой.

"У меня когда-то был агент, который хотел, чтобы я снялась в гораздо большем количестве фильмов. Я сказала: "Я не могу. Я могу сниматься только в одном фильме в год, если вообще смогу. У меня есть дети, маленькие дети". А он сказал: "Ну, думаю, ты не станешь суперзвездой". А я ответила: "Ну, думаю, нет", – рассказывала Сент.

В 102 года умерла ''икона'' Золотого века Голливуда Ева Мэри Сент, красотой которой восхищался весь мир

Актриса никогда не ставила карьеру выше семьи

Актриса была замужем за телережиссером Джеффри Хайденом более 60 лет. Они познакомились в метро и поженились в 1951 году. У супругов родились сын Даррелл и дочь Лоретт.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что умер композитор, написавший музыку к более чем 100 фильмам и пять раз номинировавшийся на "Оскар".

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