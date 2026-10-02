''Ты же не собираешься втягивать меня в политику?'' Стали известны странные подробности о позиции Эда Ширана, который посвятил Украине не одну песню

Британский певец Эд Ширан после начала большой войны посвятил Украине не одну песню, однако, как выяснилось теперь, занимает довольно неоднозначную позицию. По словам лидера рок-группы U2 Боно, артист заявил, что не хочет иметь дело с политикой, когда они с коллективом "АНТИТЕЛА" работали над совместным треком Yours Eternally. Трек написан от имени украинского солдата, который отстаивает независимость Родины в войне с Россией.

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Услышав неожиданное заявление от Ширана, знаменитость напомнил ему, что на создание композиции их вдохновил воин который любил его творчество. Об инциденте Боно рассказал в интервью для Rolling Stone.

"Скажу так, когда мы записывали Yours Eternally, Эд сказал: "Ты же не собираешься втягивать меня в политику, правда?". А я ответил: "Этот солдат, который вдохновил нас, любил тебя, Эд, и ты участвовал в создании этой песни". Ширан ответил: "Да, но я просто хочу, чтобы мое творчество оставалось свободным", – вспомнил лидер U2.

Странные подробности о политической позиции Эда Ширана всплыли на фоне другой довольно громкой дискуссии, разгоревшейся вокруг артиста. Исполнитель исключил из программы своего концертного тура рэпера Macklemore, который выступал на разогреве, после того как тот выкрикнул со сцены лозунг в поддержку Палестины. Свое решение Ширан объяснял тем, что не хочет превращать свою профессиональную площадку в "политический форум", однако после волны критики назвал войну в Газе "катастрофической".

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Со своей стороны Боно подчеркнул, что они с коллегами по группе U2 всегда публично выражали свою позицию по важным общественно-политическим вопросам. В то же время он не может осуждать артистов, которые придерживаются иного мнения, мол, каждый сам должен решать, как ему поступать.

Песни Эда Ширана, посвященные Украине

В 2022 году мир увидел совместную песню Эда Ширана и группы "АНТИТЕЛА" под названием 2step. Релиз композиции состоялся еще 29 октября 2021-го, а клипа, снятого в Киеве до начала войны, – 23 апреля того же года, однако артисты решили объединиться и переиздать эту музыкальную работу.

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"В украинском тексте к песне Эда Ширана 2Step я решил рассказать свою историю о том, как для моей семьи началась война. И это не только моя история, это история миллионов украинцев, семьи которых разлучили, а порой и навсегда, ужасные бомбардировки и война", – говорил Тарас Тополя.

После совместной работы солист "АНТИТИЛ" рассказал, что Эд Ширан искренне интересовался судьбой Украины. Британец расспрашивал Тараса Тополю о войне, а также, как долго она продлится и каковы перспективы.

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Уже зимой 2026 года "АНТИТЕЛА", Эд Ширан и U2 представили лирик-видео на совместную композицию Yours Eternally. Знаменитости посвятили песню мужеству и несокрушимой силе духа украинцев во время войны.

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