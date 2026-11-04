''Твою красоту невозможно не заметить'': Милла Йовович показала, какой выросла ее 19-летняя дочь с украинскими корнями

Голливудская актриса родом из Украины Милла Йовович показала, как изменилась ее старшая дочь Эвер Андерсон. В 19-й день рождения девушки знаменитость опубликовала снимок, который позволил рассмотреть ее лицо поближе и подчеркнул, что с годами она становится все больше похожа на маму.

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У Эвер Андерсон и Милы Йовович почти одинаковые мягкие черты лица, выразительные светлые глаза и пухлые губы. В подписи под фотографией в Instagram Йовович не сдержалась от комплиментов внешности дочери, однако все же сделала главный акцент на изменениях в ее личности.

По словам актрисы, она испытывает невероятную гордость, наблюдая за тем, как Эвер Андерсон прокладывает свой путь в жизни. Звезда радуется, что благодаря целеустремленности, постоянному развитию и вдохновению ее дочь стала самостоятельным человеком, за будущее которого она не тревожится.

"Твою красоту, конечно, невозможно не заметить. Но твое стремление стать яркой, независимой, целеустремленной, образованной и дисциплинированной личностью – это бесценный дар. На самом деле ты сама стала для меня подарком во всех смыслах. Как дочь, ты подарила мне любовь, о которой я даже не могла мечтать до твоего появления. Как подруга, ты всегда была преданной и внимательной, даже когда, я знаю, тебе было нелегко", – написала знаменитость.

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Отметим, что Эвер стала первым общим ребенком Милы Йовович и режиссера Пола Уильяма Скотта Андерсона. Девушка пошла по стопам звездной мамы, а в свои 19 лет уже добилась успехов в сфере кино и моделинга. Она стала послом французского бренда Dior и часто появляется на публичных мероприятиях, организованных компанией.

Практически при каждом выходе в свет Эвер Андерсон собирает множество восхищенных взглядов, ведь у нее непревзойденное чувство стиля. Она посещает мероприятия как в изысканных платьях, так и в более повседневных образах, поэтому всегда удивляет публику чем-то новым.

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