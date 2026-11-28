По случаю Дня благодарения дочь бывшей супружеской пары американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур поделилась новым снимком со своим легендарным отцом, который страдает лобно-височной деменцией. На камеру удалось запечатлеть трогательный момент, когда Румер и звезда фильма "Крепкий орешек" нежно смотрели друг на друга, отдыхая во дворе.

Видео дня

Брюс Уиллис предстал перед камерой в пастельно-голубой рубашке, а его дочь одела простую белую майку. Редкий кадр, которым Румер начала публикацию с серией семейных фото в Instagram, она лаконично подписала: "Благодарна".

Снимок вызвал бурную реакцию среди подписчиков дочери Брюса Уиллиса, которые не скрывали положительных эмоций от возможности увидеть "крепкого орешка" на своих экранах. Многие пользователи сети подчеркнули, что актер выглядит довольно хорошо, несмотря на неизлечимый диагноз.

"У тебя такая замечательная семья. Очень рада, что твой папа хорошо выглядит и чувствует любовь".

"Мне очень понравилась фотография, на которой ты с папой! Такая милая! У тебя замечательная семья!"

"Твой папа отлично выглядит".

"Твой папа и ты выглядите просто замечательно! Спасибо, что поделилась этим! Я большая поклонница его творчества".

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Болезнь знаменитости

Жизнь Брюса Уиллиса кардинально изменилась в 2022 году. Тогда у знаменитости диагностировали нарушение речи – афазию, из-за чего он был вынужден поставить точку в актерской карьере. Уже в 2023 году стало известно, что у "крепкого орешка" обнаружили лобно-височную деменцию – прогрессирующее заболевание мозга, которое может влиять на речь, поведение и личность.

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Однако, как рассказывала жена Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг, близкие замечали изменения в актере еще до официального выявления болезни. По словам женщины, знаменитость начал отдаляться от семьи и меньше общаться, хотя раньше был "душой компании". В то же время Хеминг подчеркнула, что лобно-височная деменция никак не повлияла на память Уиллиса.

"Когда люди спрашивают: "О, а он помнит, кто ты такая?", то да, он помнит, потому что у него не болезнь Альцгеймера, а лобно-височная деменция. Думаю, это очень распространенное заблуждение: когда мы думаем о деменции, то представляем потерю памяти", – говорила жена артиста.

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Хотя семья Брюса Уиллиса довольно откровенно говорит о его болезни, предотвратить слухи об ухудшении его состояния не удается. Недавно анонимный источник, якобы близкий к семье звезды, сообщил Daily Mail, что он почти не общается с родными, живет в собственном мире и ведет себя как младенец. Подобные обвинения не оставила без внимания младшая дочь актера Таллула. Она призвала информатора держаться подальше от жизни их семьи.

Ранее OBOZ.UA писал, что дочь неизлечимо больного Брюса Уиллиса откровенно рассказала о необратимых изменениях в поведении "крепкого орешка".