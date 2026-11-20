Певица Елена Тополя рассказала о личных и творческих изменениях, которые запланировала на данный момент. Артистка подтвердила, что хочет снова выступать под сценическим именем Alyosha, а также вернуть девичью фамилию Кучер после развода с фронтменом группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Правда, оба процесса требуют времени и определенных формальностей. Об этом исполнительница рассказала в интервью OBOZ.UA.

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По словам Елены, мысль о возвращении к прежнему сценическому имени уже не просто размышления – скорее всего, она все-таки примет такое решение. Однако сначала нужно уладить организационные вопросы. "Да, я об этом думаю. И, скорее всего, так все и будет. Просто это нельзя сделать за один день – нужно пройти немало формальностей и решить определенные организационные вопросы. Много бумажной работы, вопросов, связанных с интернетом и идентификацией. Нужно все восстановить и привести в порядок. Это довольно длительный процесс", – объяснила певица.

Также Елена подтвердила, что сценическое имя Alyosha юридически принадлежит именно ей, поэтому она имеет право свободно им пользоваться. "Да, оно мое", – коротко ответила артистка. Не менее символично для певицы и желание вернуть девичью фамилию. С момента развода с Тарасом Тополей прошло почти десять месяцев, однако в документах Елена пока не сменила фамилию. Она пояснила, что процесс уже идет. "Пока нет, но этот процесс идет", – рассказала исполнительница.

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На вопрос, планирует ли она вернуть фамилию Кучер, певица ответила утвердительно. При этом она подчеркнула, что ее решение не связано с верой в мистику или приметы. "Не верю в такого рода мистику, но есть личное ощущение, связанное с фамилией. И я хочу вернуть свою", – пояснила Елена.

Ранее OBOZ.UA писал об общении Елены Тополи с бывшим мужем после развода и о том, как они распределили обязанности по воспитанию троих детей. По словам певицы, они договариваются в зависимости от обстоятельств и возможностей каждого.

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