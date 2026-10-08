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"Это ужасная сила". Друг Украины из Колумбии рассказал, как российская пропаганда "промывает мозги" латиноамериканцам

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read4 мин
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"Это ужасная сила". Друг Украины из Колумбии рассказал, как российская пропаганда "промывает мозги" латиноамериканцам
Друг Украины из Колумбии рассказал, как российская пропаганда "промывает мозги" латиноамериканцам. Источник: facebook.com/iankol

Колумбийский музыкант Янко Богдан Пеньяфорт Лобунец, который вместе с группой Los Iankovers популяризирует украинскую культуру за рубежом, рассказал о случае, когда российская пропаганда повлияла даже на его коллегу. По словам артиста, перкуссионистка Габриэлла покинула коллектив из-за разногласий по поводу поддержки Украины и ее отношения к украинской истории.

Об этом Янко рассказал в интервью Маричке Падалко. Он отметил, что девушка попала под влияние российских нарративов и, в частности, начала негативно воспринимать исполнение группой украинских повстанческих песен.

"Перкуссионистка, она попала под влияние российской пропаганды и ушла из группы", – рассказал музыкант.

По его словам, проблема обострилась, когда Los Iankovers исполняли песню "Батько наш – Бандера". Габриэлла, как пояснил Янко, принадлежала к кругу молодых людей, которые романтизируют социалистические и коммунистические идеи, не имея собственного опыта жизни при таких режимах.

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"Она просто принадлежит к тому кругу молодежи, который почему-то представляет себе социалистические и коммунистические идеи чем-то прикольным. Потому что никогда не жила при таких режимах. Потому что на словах это иногда звучит красиво, но на деле они никогда не жили при таких режимах, поэтому не понимают, что это означает на самом деле", – пояснил артист.

Отдельной проблемой стала позиция Габриэллы относительно помощи Украине. Когда украинская община в Колумбии начала организовывать благотворительные мероприятия и собирать средства для поддержки Украины, Янко предложил провести концерт с участием группы.

''Это ужасная сила''. Друг Украины из Колумбии рассказал, как российская пропаганда ''промывает мозги'' латиноамериканцам

Янко Богдан Пеньяфорт Лобунец рассказал, как попрощался с участницей группы. Источник: кадр из интервью

Однако перкуссионистка усомнилась в возможности передачи денег украинским военным. По словам музыканта, она хотела, чтобы группа поддерживала украинский народ, но выступала против помощи ВСУ, считая это "поддержкой войны".

Янко пытался объяснить ей, что помощь украинцам невозможна без поддержки тех, кто защищает их от российского вторжения.

Споры возникли и вокруг фигуры Степана Бандеры. Габриэлла заявляла, что читала о якобы "фашистских" и "нацистских" взглядах украинского деятеля. Янко пытался опровергнуть эти утверждения, показывая ей исторические материалы о борьбе украинского подполья против нацистских войск.

"Я пытался ей это показать: каким же он был нацистом, если нацисты были его врагами?" – вспомнил колумбиец.

''Это ужасная сила''. Друг Украины из Колумбии рассказал, как российская пропаганда ''промывает мозги'' латиноамериканцам

Состав группы "Лос Янковерс" в настоящее время. Источник: facebook.com/Losiankovers

Впрочем, убедить коллегу не удалось. По словам Янко, в ответ она начала говорить о якобы "фашистских моментах" в современной украинской политике.

"Российская пропаганда очень сильна во всем мире. И в Украине, по-своему. Но в Латинской Америке – это ужасная сила", – заявил Янко.

Кто такой Янко Богдан Пеньяфорт Лобунец

Янко имеет украинское происхождение по материнской линии, а его отец – колумбиец. С детства музыкант приезжал в Украину и тогда увлекся культурой и народной музыкой. В 2013 году он начал изучать украинский язык.

Пять лет назад Янко вместе с единомышленниками основал группу Los Iankovers. Коллектив начинал с уличных выступлений в Колумбии, где сочетал латиноамериканские мелодии с украинскими народными песнями. После начала полномасштабной войны музыканты отправились в Европу, где начали выступать перед украинской и иностранной аудиторией.

''Это ужасная сила''. Друг Украины из Колумбии рассказал, как российская пропаганда ''промывает мозги'' латиноамериканцам

Язык – это величайшее сокровище национальной идентичности, считает колумбиец. Источник: facebook.com/iankol

В августе 2025 года группа Los Iankovers выступила во Львове на площади Рынок в День Независимости Украины. Вместе с хором "Западный ветер" они исполнили историческую версию "Ще не вмерла Україна" – гимн времен Украинской Народной Республики.

В тот период во время общения в чат-рулетке россиянки попросили музыкантов спеть пропагандистскую композицию SHAMAN "Я русский". Вместо этого колумбийцы исполнили "Батько наш – Бандера", что вызвало бурную реакцию собеседниц.

Янко ранее рассказывал OBOZ.UA, что принципиально отказывается от предложений петь на русском языке. Он подчеркивал: его цель – показывать миру украинскую культуру и возвращать ей должное место.

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