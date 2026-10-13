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"Это скорее рубашка для брачной ночи": свадебное платье Елены Шоптенко с экстремально глубоким декольте и необычной фатой разделило сеть

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
icon 3,7 т.
"Это скорее рубашка для брачной ночи": свадебное платье Елены Шоптенко с экстремально глубоким декольте и необычной фатой разделило сеть
Свадебное платье Елены Шоптенко вызвало бурную реакцию в сети. Источник: instagram.com/alena_shoptenko

Украинская хореограф Елена Шоптенко опубликовала новые фото в одном из своих свадебных нарядов, который вызвал споры в соцсетях. Танцовщица позировала в белом платье от украинского бренда BEVZA, который любят голливудские звезды, с очень глубоким декольте и необычной фатой посреди заросшего водоема.

Одни подписчики восхитились ее внешним видом, другие же сравнили наряд с рубашкой для брачной ночи и раскритиковали место для фотосессии. На самом обсуждаемом снимке Шоптенко стоит в деревянной лодке на фоне высокого камыша и воды, покрытой зеленой ряской.

''Это скорее рубашка для брачной ночи'': свадебное платье Елены Шоптенко с экстремально глубоким декольте и необычной фатой разделило сеть

Свадебное платье Шоптенко. Источник: instagram.com/alena_shoptenko

Ее платье из легкой белой ткани имеет открытые плечи и глубокий V-образный вырез, украшенный объемным элементом в форме косы. Образ дополняет длинная фата, похожая на платок, которая спадает с головы вдоль лица и плеч.

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В подписи к серии фотографий танцовщица объяснила свой выбор фаты, упомянув одну из версий ее происхождения.

''Это скорее рубашка для брачной ночи'': свадебное платье Елены Шоптенко с экстремально глубоким декольте и необычной фатой разделило сеть

Танцовщица объяснила свой выбор фаты. Источник: instagram.com/alena_shoptenko

''Это скорее рубашка для брачной ночи'': свадебное платье Елены Шоптенко с экстремально глубоким декольте и необычной фатой разделило сеть

Танцовщица объяснила свой выбор фаты. Источник: instagram.com/alena_shoptenko

"По одной из версий, в Древнем Риме она должна была защищать от зла. Получается, я интуитивно решила, что лишняя защита не помешает", – пошутила хореограф.

По словам Шоптенко, в этом наряде она "еще никогда не чувствовала себя настолько магнетичной". Более того, танцовщица планирует носить платье в повседневной жизни.

''Это скорее рубашка для брачной ночи'': свадебное платье Елены Шоптенко с экстремально глубоким декольте и необычной фатой разделило сеть

Платье Шоптенко. Источник: instagram.com/alena_shoptenko

Однако не все пользователи оценили замысел фотосессии. В Instagram часть подписчиков назвала образ красивым и необычным, а другие раскритиковали крой платья и локацию.

"Первое фото просто ужас", – написала одна из пользовательниц.

"Платье – чтобы прогуляться ночью где-нибудь по пляжу, на фоне моря и звезд. Не для свадьбы", – поделился мнением другой комментатор.

''Это скорее рубашка для брачной ночи'': свадебное платье Елены Шоптенко с экстремально глубоким декольте и необычной фатой разделило сеть

Комментарии в Instagram. Источник: скриншот

''Это скорее рубашка для брачной ночи'': свадебное платье Елены Шоптенко с экстремально глубоким декольте и необычной фатой разделило сеть

Комментарии в Instagram. Источник: скриншот

Некоторые считали, что массивная коса на декольте слишком грубо сочетается с легкой тканью и визуально изменяет пропорции фигуры. Другие же обратили внимание на водоем и лодку, которые, по их мнению, не слишком подходят для свадебной фотосессии.

''Это скорее рубашка для брачной ночи'': свадебное платье Елены Шоптенко с экстремально глубоким декольте и необычной фатой разделило сеть

Танцовщица планирует носить платье в повседневной жизни. Источник: instagram.com/alena_shoptenko

В Facebook под аналогичной публикацией также развернулась дискуссия. Некоторые пользователи предположили, что фотограф намеренно создал неоднозначную атмосферу снимков, тогда как другие назвали съемку гармоничной и оригинальной.

"Это скорее рубашка для брачной ночи, а уж никак не свадебное платье", – написала одна из комментаторов.

''Это скорее рубашка для брачной ночи'': свадебное платье Елены Шоптенко с экстремально глубоким декольте и необычной фатой разделило сеть

Комментарии в Facebook. Источник: скриншот

В то же время нашлись и те, кто поддержал хореографку и призвал не оценивать ее выбор исходя из собственных представлений о том, какой должна быть невеста.

"Классная идея с фатой. Удачи в семейной жизни!" – отметила пользовательница.

''Это скорее рубашка для брачной ночи'': свадебное платье Елены Шоптенко с экстремально глубоким декольте и необычной фатой разделило сеть

Комментарии в Facebook. Источник: скриншот

Совсем недавно Елена Шоптенко столкнулась с критикой после новости о третьем браке. Танцовщица рассказала, что получала сообщения от людей, которые упрекали ее за количество браков и утверждали, что она якобы "морочит мужчинам голову".

Хореограф не стала молчать в ответ на упреки. Она подчеркнула, что не стесняется третьего брака и сама решает, как строить личную жизнь. По словам Шоптенко, она благодарна себе за смелость вновь сказать "да" любви и новому этапу жизни.

''Это скорее рубашка для брачной ночи'': свадебное платье Елены Шоптенко с экстремально глубоким декольте и необычной фатой разделило сеть

Она подчеркнула, что не стесняется третьего брака и сама решает, как строить личную жизнь. Источник: instagram.com/alena_shoptenko

Как сообщал OBOZ.UA, избранником танцовщицы стал австриец Кристиан. Пара поженилась 23 сентября 2026 года в старинном замке Schloss Hagenberg в Австрии. Для Шоптенко этот брак стал третьим: ранее она была замужем за танцором Дмитрием Дикусаром и предпринимателем Алексеем Ивановим, от которого у нее есть сын.

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