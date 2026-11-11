''Это мой последний день в Украине'': звезда ''Игры престолов'' оставил послание миру перед тем, как вернуться домой

Актер Николай Костер-Вальдау, наиболее известный зрителям по роли Джейми Ланнистера в сериале "Игра престолов", завершил свой визит в Украину. В последний день пребывания на территории нашей Родины звезда записал видео, в котором оставил важное послание миру: украинцы вынуждены жить под гнетом обстрелов со стороны России и, в отличие от него, не могут так легко вернуться в безопасное место.

Видео дня

Чтобы не быть голословным, знаменитость показал карту воздушных тревог, на которой видно, что в большинстве регионов Украины объявлены желтый и красный уровни опасности, а в воздухе находится множество вражеских дронов. Соответствующий ролик появился в Instagram Николая Костера-Вальдау.

"Это мой последний день в Украине. Я уже уезжаю. Я познакомился с невероятными людьми, хорошо провел время. Но вот так выглядит Украина на карте, которая показывает, где сейчас происходят атаки. Пора ехать домой. Я могу вернуться домой, мне повезло. А украинцы не могут", – сказал актер.

Напомним, что о приезде Николая Костера-Вальдау в Украину стало известно 29 октября. В сети появились кадры, которые показали, что звезда на себе ощутил сложные реалии жизни украинцев в условиях войны. Актер был вынужден переночевать на раскладушке в киевском метро, чтобы обеспечить собственную безопасность после объявления об угрозе российского воздушного удара.

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После непростой ночи звезда "Игры престолов" вышел на связь в своих социальных сетях и призвал мир не прекращать помогать украинцам.

Визит Николая Костера-Вальдау в нашу страну был довольно насыщенным. Актер побывал на Чернобыльской атомной электростанции, а также посетил место вражеского прилета в Днепровском районе столицы. Однако знаменитость не ограничился только Киевом и областью. Звезду "Игры престолов" заметили в одном из заведений Николаева, где он пообщался с фанатами. Подробнее о визите звезды читайте в материале OBOZ.UA.

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