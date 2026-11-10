''Этот город сейчас не для детей'': Дмитрий Монатик ответил, планирует ли вывезти детей и жену из Киева

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
В Украине ночью жаловались на мощные толчки, похожие на землетрясение: какие города "задело" и что произошлоВ Украине ночью жаловались на мощные толчки, похожие на землетрясение: какие города "задело" и что произошлоВ Абу-Даби стартовали мирные переговоры: кто представляет Украину, Россию и ЕС и есть ли шансы на прорывВ Абу-Даби стартовали мирные переговоры: кто представляет Украину, Россию и ЕС и есть ли шансы на прорывГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийОккупанты атаковали "Епіцентр" в Кропивницком: вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото и видеоОккупанты атаковали "Епіцентр" в Кропивницком: вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото и видеоЧто известно о Владиславе СоколовеКрокодил, 17 автомобилей у мамы и миллиарды на защите энергетики: OBOZ.UA узнал подробности о фигурантах громкого делаВ Новгородской области атакован авиационный завод, обслуживающий военно-транспортные самолеты. ВидеоВ Новгородской области атакован авиационный завод, обслуживающий военно-транспортные самолеты. ВидеоШанс на повышение лучше провалить. Почему Украина должна проиграть Лигу нацийШанс на повышение лучше провалить. Почему Украина должна проиграть Лигу нацийУмер "один из лучших украинских поэтов", который не гнался за наградами и оставил колоссальное творческое наследиеУмер "один из лучших украинских поэтов", который не гнался за наградами и оставил колоссальное творческое наследиеВиткофф и Кушнер рискуют попасть в ловушку Кремля на переговорах в Абу-Даби – WPВиткофф и Кушнер рискуют попасть в ловушку Кремля на переговорах в Абу-Даби – WPКиев снова сковали сильные пробки: где самая сложная ситуация. ФотоКиев снова сковали сильные пробки: где самая сложная ситуация. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Этот город сейчас не для детей": Дмитрий Монатик ответил, планирует ли вывезти детей и жену из Киева

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read1 мин
279
"Этот город сейчас не для детей": Дмитрий Монатик ответил, планирует ли вывезти детей и жену из Киева
Дмитрий Монатик поделился, планирует ли вывезти семью из Киева

Украинский певец Дмитрий Монатик честно признался, планирует ли вывезти жену Ирину и трех сыновей – Даниила, Платона и Леона – из Киева на фоне серьезного ухудшения ситуации с безопасностью. Артист не стал скрывать, что усиление обстрелов столицы со стороны России все чаще заставляет его и любимую обсуждать не лучшие условия жизни детей, однако окончательного решения они пока не приняли.

Знаменитость надеется, что скоро ситуация изменится, но пока, к сожалению, жители Киева оказались в условиях, в которых уже не один год живут люди в прифронтовых регионах. Об этом он заговорил в проекте "Тур Зірками".

"Я много гастролирую в Запорожье, Днепре, Сумах и понимаю, как живут люди. А сейчас это пришло в Киев… То, как живет Киев последний месяц, так другие города жили постоянно. Это очень сложно. Я, как отец, очень сильно волнуюсь за детей сегодня в Киеве. Мы разговариваем, думаем, надеемся на какие-то улучшения. Я не знаю, будут они или нет. У нас множество мыслей", – поделился исполнитель.

Читайте также
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
42,0 т.
Вышла замуж за "Иисуса" и любит Россию из-за границы: как сложилась судьба единственной дочери украинофоба Задорнова и что она думает о войне
42,0 т.
Вышла замуж за "Иисуса" и любит Россию из-за границы: как сложилась судьба единственной дочери украинофоба Задорнова и что она думает о войне
Дарья ДуроваДарья Дурова
5,9 т.
"То, что вдохновляет всех нас": Зеленский отметил государственной наградой Дарью Астафьеву, которая читала радиодиктант, и других деятелей искусства
5,9 т.
"То, что вдохновляет всех нас": Зеленский отметил государственной наградой Дарью Астафьеву, которая читала радиодиктант, и других деятелей искусства
Анастасия КакунАнастасия Какун
3,5 т.
Участницы "Мисс Вселенная 2026" в восторге от соблазнительного платья украинки за 36 000 грн: как оно выглядит. Фото
3,5 т.
Участницы "Мисс Вселенная 2026" в восторге от соблазнительного платья украинки за 36 000 грн: как оно выглядит. Фото
''Этот город сейчас не для детей'': Дмитрий Монатик ответил, планирует ли вывезти детей и жену из Киева

Дмитрий Монатик волнуется за безопасность детей в Киеве. Источник: Скриншот

По словам Дмитрия Монатика, разговоры о переезде из Киева даются их семье особенно болезненно, учитывая, что столица имеет для каждого из них особое значение. Но все же стремление обеспечить детям безопасность он всегда ставит на первое место.

"Мы обожаем Киев. Лучшего города я не знаю. Это наш город, город моей семьи, каждого из нас. Но детям здесь невероятно сложно. Этот город сейчас не для детей", – подытожил артист.

''Этот город сейчас не для детей'': Дмитрий Монатик ответил, планирует ли вывезти детей и жену из Киева

Семья артиста еще не приняла окончательного решения о выезде из столицы. Источник: instagram.com/monatik_official

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ирина Сопонару, которая уволилась из "Квартала", заявила о переезде из Киева с мужем-иностранцем.

Похожие темы
Звезды шоу-бизнесаинтервьюфотографииMONATIKMONATIK
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!