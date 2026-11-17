Латвийский певец Стас Шуринс, который стал известным украинской публике благодаря победе в проекте "Фабрика звезд-3", впервые рассказал о серьезных проблемах со здоровьем своей жены Виолеты. Более 10 лет назад у возлюбленной артиста обнаружили онкологическое заболевание, поэтому им пришлось уехать из Украины, чтобы бороться за улучшение ее состояния.

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Об этом Шуринс сообщил в интервью Славе Демину. Долгое время он не выносил страшный диагноз избранницы на публику, как и сам факт женитьбы в 2012 году, поскольку стремился сохранять частную жизнь своей семьи.

"Это на самом деле тайна и сейчас. То, что я рассказываю, больше связано с желанием поделиться опытом. Для меня нет ничего дороже, чем моя семья. Я не хочу, чтобы туда лезли, потому что это мое. Я готов делиться с людьми опытом в допустимых пределах. Я делюсь творчеством, музыкой. Обычно в своих песнях я раскрываю свою жизненную позицию или опыт", – отметил победитель "Фабрики звезд".

Стас Шуринс решился публично раскрыть, что в 2013 году состояние его жены внезапно ухудшилось. Они долго не могли понять причину проблем со здоровьем Виолетты, поэтому ей пришлось пройти семь МРТ примерно за две недели. Обследование показало, что в голове возлюбленной артиста есть небольшое, однако очень агрессивное новообразование, которое вырабатывало гормоны. Виолетту прооперировали в Украине, но проходить здесь реабилитацию она не могла из-за отсутствия необходимых лекарств.

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"После того, как ей вырезали все лишнее, сказали, что нужна длительная реабилитация, но тогда в Украине не было нужных медикаментов. Нам посоветовали пройти реабилитацию где-нибудь в Европе. Родители моей жены живут в Германии. Мама Виолеты сказала: "Я понимаю, что у вас дела и работа, но подумайте о том, чтобы приехать сюда". И мы решили поехать на реабилитацию в Германию", – вспомнил исполнитель.

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По словам Стаса Шуринса, с момента обнаружения болезни лечение его жены не прекращалось ни на день. Ситуацию усугубляет также то, что у Виолеты не один непростой диагноз.

"Учитывая все обстоятельства, как говорится – одно лечим, а другое калечим. Когда у нас появляется новый терапевт, он спрашивает: "А почему вы до сих пор живы?". Это клиническое чудо", – рассказал певец.

Напомним, что Стас Шуринс стал известным в украинском шоу-бизнесе после триумфа на "Фабрике звезд" в 2009 году, а затем закрепил популярность благодаря победе в шоу "Танцы со звездами". В 2010-х композиции артиста звучали на многих музыкальных телеканалах, кроме того, в центре внимания оказалась и его личная жизнь из-за отношений с коллегой по цеху Эрикой (ныне – MamaRika). Однако в 2013 году Шуринс фактически поставил творческую карьеру на паузу, причиной чего, как выяснилось, стала болезнь жены.

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