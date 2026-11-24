Певица Светлана Лобода 22 ноября не смогла выйти на сцену в Париже (Франция) с концертом своего шоу. Теперь исполнительница объяснила, что технические подрядчики допустили ряд грубых ошибок: в конструкции сцены были отверстия и металлические штыри, оборудование работало неисправно, а полноценную репетицию так и не провели. В таких условиях выступление могло закончиться серьезными травмами артистки и ее танцовщиц.

Видео дня

Накануне исполнительница со слезами на глазах сообщила зрителям об отмене премьеры шоу. Часть поклонников к тому моменту уже находилась в зале, а около трех тысяч человек, по ее словам, еще ждали на улице под дождем и на холоде. На следующий день Лобода записала видеообращение в Instagram, в котором рассказала подробности срыва выступления и назвала ответственных за ситуацию.

Она призналась, что до сих пор тяжело переживает ситуацию, ведь около трех тысяч зрителей ждали выступления, а часть из них приехала в Париж из других стран. По словам певицы, люди провели в ожидании на улице около полутора часов под дождем и на холоде.

"Я очень, очень сожалею и приношу свои глубочайшие извинения за отмену. Мы до последнего думали, что сможем провести этот концерт, и верили в это. Но мы с девочками даже ходили и просто помогали закрывать дыры на лестницах, но ничего не получилось", – объяснила артистка.

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Главным элементом шоу должна была стать большая конструкция в форме пирамиды. По замыслу постановки, певица вместе с танцовщицами должна была многократно подниматься и спускаться по ней, исполняя хореографические номера. Однако конструкцию изготовили с нарушениями: ступени имели неправильные размеры, не соответствовали техническим требованиям, а само сооружение было усеяно отверстиями и металлическими штырями.

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Лобода подчеркнула, что на такой поверхности было сложно даже просто стоять, не говоря уже о танцах. Она не хотела рисковать здоровьем участниц команды ради выступления, которое могло закончиться серьезными травмами.

"Мы понимали, что если решимся танцевать на ней, это закончится тем, что кто-то в лучшем случае сломает руку или ногу, а в худшем – упадет с лестницы головой вниз. Мы понимали, что это очень опасно", – рассказала певица.

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Другой проблемой стала неисправность системы кабуки – специальной ткани, на которой должна была транслироваться вступительная часть шоу. Ее так и не смогли починить. Именно поэтому во время первого обращения Лободы к зрителям было видно, как часть полотна падает, а другая остается висеть.

Кроме того, организаторам не удалось синхронизировать звук и свет. Команда не смогла провести даже репетицию, хотя по контракту сцену должны были полностью подготовить к 14:00.

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Ответственность за случившееся певица возложила на технического подрядчика, который отвечал за сцену, свет и звук: "Это не вина площадки, это вина технического подрядчика – компании, которая отвечает за свет, звук и сцену".

По ее словам, проблемы с организацией возникли не впервые: предыдущий концерт в Дублине также сопровождался трудностями и задержкой. Однако там команде все же удалось выступить перед полным залом, тогда как в Париже исправить ситуацию не смогли.

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Лобода также сообщила, что ее команда ищет новую дату выступления в Париже. Все купленные билеты останутся действительными, а тем, кто не сможет посетить перенесенный концерт, вернут деньги.

"Даже самые болезненные ситуации меркнут на фоне благодарности за вас и вашу любовь. Огромное вам спасибо. Я безгранично вас люблю, безгранично вам благодарна. И в Париж мы обязательно вернемся", – пообещала Лобода.

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