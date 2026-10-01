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"Это была ожидаемая смерть". Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назад

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read3 мин
icon 2,2 т.
"Это была ожидаемая смерть". Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назад
Клавдия Дрозд назвала причину смерти легендарного отца

Актриса Клавдия Дрозд рассказала, почему 9 июня 2015 года оборвалась жизнь ее легендарного отца, народного артиста Украины Георгия Дрозда. Оказалось, что в течение длительного времени знаменитость боролся со сложной болезнью – раком крови.

Как отметила Клавдия Дрозд в интервью Алине Доротюк, трагедия произошла за два месяца до ее поступления в театральный университет. Потеря отца была мучительным ударом для актрисы, однако, по ее словам, не стала полной неожиданностью.

"Он долго болел раком крови. Это была ожидаемая смерть. Еще за пять лет до этого он ездил на переливание крови. То есть это не было неожиданностью. Конечно, это одно из тех событий, когда ты засыпаешь тем человеком, которым больше никогда не просыпаешься", – поделилась артистка.

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''Это была ожидаемая смерть''. Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назад

Клавдія Дрозд назвала страшни діагноз батька, який забрав його життя

Источник: Скриншот

Отметим, что Георгий Дрозд большую часть своей жизни посвятил игре на сцене и в кино. После окончания университета имени Карпенко-Карого в 1963 году он работал в театрах Одессы, Риги (Латвия), Москвы и Киева. Актер принял участие примерно в 96 кинопроектах, самыми известными из которых стали "Казаки-разбойники", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Золушка", "Сорочинская ярмарка" и другие.

Георгий Дрозд дважды был женат. В первом браке с Людмилой Курортник у него родился сын Максим, а во втором с Анастасией Сердюк – дочь Клавдия.

''Это была ожидаемая смерть''. Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назад

Георгі Дрозд помер у 2015 році

Источник: Скриншот

Дети Георгия Дрозда пошли по его стопам, однако для профессионального развития выбрали разные страны. Клавдия Дрозд работает в Украине, тогда как Максим Дрозд уехал зарабатывать деньги в Россию, где остался и по сей день. Актер не выражает явной поддержки путинскому режиму, но в то же время называет себя "патриотом" РФ. Из-за такой позиции Клавдия Дрозд полностью разорвала связи с братом по отцовской линии.

"После разговора, который состоялся в день начала полномасштабного вторжения, все стало ясно. Я даже не знаю, что он писал или говорил потом. Я не помню, что он тогда говорил. У меня мозг блокирует ненужные воспоминания. Я не знаю, где он. Наверное, в России. Я не знаю, чем он сейчас занимается. Так же, как и раньше не знала", – поделилась актриса.

''Это была ожидаемая смерть''. Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назад

Клавдія Дрозд розірвала зв'язки зі страшим братом, який працює в РФ

Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщил, что судебно-медицинский эксперт раскрыл информацию о страшной болезни, унесшей жизнь Самары из фильма "Звонок" в 35 лет.

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