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"Это Божье благословение!" Ирина Федишин узнала пол третьего ребенка: она воспитывает двух мальчиков

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 мин
icon 4,1 т.
"Это Божье благословение!" Ирина Федишин узнала пол третьего ребенка: она воспитывает двух мальчиков
Ирина Федишин узнала пол третьего ребенка

Украинская певица Ирина Федишин, которая беременна в третий раз, раскрыла пол будущего ребенка. 39-летняя артистка вместе с мужем Виталием Човником и двумя сыновьями устроила гендер-пати и узнала, что в их семье скоро появится девочка.

Этим особенным моментом Федишин поделилась в Instagram. Супруги вместе с детьми одновременно открыли огнетушители с цветным дымом, и оттуда хлынул дым розового цвета. Так стало известно, что певица и ее муж ждут дочь.

"Это Божье благословение. Мы безмерно счастливы и благодарим Бога за этот подарок", – написала Ирина Федишин в подписи к видео.

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Виталий Човник также подготовил для беременной жены сюрприз – подарил ей большой букет белых роз.

Для Федишин и Човника будущая дочь станет третьим ребенком. Супруги уже воспитывают двух сыновей – Юрия, родившегося в 2011 году, и Олега, появившегося на свет в 2015-м.

''Это Божье благословение!'' Ирина Федишин узнала пол третьего ребенка: она воспитывает двух мальчиков

Федишин дізналася стать дитини

Источник: скриншот

О третьей беременности певица сообщила 19 августа.

"Скоро наша семья пополнится. Не верится, что я переживаю такие особенные и счастливые моменты уже в третий раз в своей жизни", – поделилась артистка.

Ирина Федишин и Виталий Човник поженились 29 июля 2006 года, когда певице было 19 лет. В этом году супруги отметили 20-летие брака. Муж артистки также является ее продюсером, поэтому они много лет работают вместе.

''Это Божье благословение!'' Ирина Федишин узнала пол третьего ребенка: она воспитывает двух мальчиков

Чоловік вручив їй великий букет білих троянд.

Источник: скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщал, что звезда "Сумерек" и его жена-тезка стали родителями и рассказали, как назвали девочку, которая должна была носить имя родителей.

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