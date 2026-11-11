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"Держитесь подальше от моей семьи!" Младшая дочь неизлечимо больного Брюса Уиллиса отреагировала на ужасные слухи о его состоянии

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
732
"Держитесь подальше от моей семьи!" Младшая дочь неизлечимо больного Брюса Уиллиса отреагировала на ужасные слухи о его состоянии
Младшая дочь неизлечимо больного Брюса Уиллиса отреагировала на ужасные слухи о его состоянии

32-летняя Таллула Уиллис, младшая дочь голливудского актера Брюса Уиллиса, резко отреагировала на публикацию таблоида Daily Mail об ухудшении здоровья "крепкого орешка". Женщину возмутило, что неизвестный источник, представившийся другом или членом семьи звезды, раскрыл подробности его жизни с лобно-височной деменцией и сравнил его поведение с детским.

В статье, возмутившей Таллулу, говорилось, что состояние 71-летнего актера якобы значительно ухудшилось в психологическом плане, он почти не общается с близкими и живет в собственном мире. Особенно дочь задел комментарий о том, что ее отец временами похож на младенца, с любопытством рассматривающего предметы. О реакции женщины сообщили в TMZ.

''Держитесь подальше от моей семьи!'' Младшая дочь неизлечимо больного Брюса Уиллиса отреагировала на ужасные слухи о его состоянии

Таллула Уиллис с отцом. Источник: instagram.com/buuski

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"Я увидела статью, в которой описывали новости о моем папе. Меня это поразило, ведь люди со всего мира, которые его любят, когда я делилась фотографиями, говорили мне, что к тому, что публикуется, должно быть настоящее, заметное осознание", – написала она.

После этого девушка напрямую обратилась к человеку, который мог передать журналистам личную информацию об актере. Ее особенно возмутило, что кто-то из близкого окружения Уиллиса позволил себе настолько пренебрежительные высказывания о его состоянии.

"Итак, тот "друг", "член семьи" или источник, который поделился тем, что он "сейчас ведет себя как ребенок"? Это приемлемо? Кто вы?" – возмутилась Таллула.

''Держитесь подальше от моей семьи!'' Младшая дочь неизлечимо больного Брюса Уиллиса отреагировала на ужасные слухи о его состоянии

Кто-то из близкого окружения Уиллиса позволил себе пренебрежительные высказывания о его состоянии. Источник: instagram.com/buuski

Свой пост она завершила коротким, но категоричным предупреждением: "Держитесь подальше от моей семьи!"

Напомним, Брюс Уиллис завершил актерскую карьеру в 2022 году после того, как у него диагностировали афазию – расстройство, влияющее на речь и способность понимать слова. В феврале 2023-го его семья сообщила, что врачи установили более точный диагноз – лобно-височную деменцию (ЛВД). Это прогрессирующее неизлечимое заболевание мозга, которое может влиять на речь, поведение и личность человека.

Несмотря на болезнь, Таллула продолжает поддерживать близкую связь с отцом. В сентябре она делилась нежным фото, на котором держала его за голову и целовала в лоб. А в августе Брюс присутствовал на ее свадьбе с Джастином Эйси в Айдахо. На опубликованном после церемонии черно-белом снимке актер улыбался, обнимая дочь.

''Держитесь подальше от моей семьи!'' Младшая дочь неизлечимо больного Брюса Уиллиса отреагировала на ужасные слухи о его состоянии

Брюс Уиллис был рядом с дочерью Таллулой в день свадьбы. Источник: James x Schulze для Vogue

В то же время семья неоднократно рассказывала, насколько непроста жизнь с таким диагнозом. Жена актера Эмма Хеминг ранее сообщала, что Брюс Уиллис живет в отдельном одноэтажном доме, где ему обеспечили круглосуточный уход. По ее словам, это решение далось близким нелегко, однако позволило организовать необходимую помощь.

Ранее OBOZ.UA писал, что Эмма Хеминг также рассказывала о состоянии мужа и опровергала распространенное представление, что лобно-височная деменция обязательно означает потерю памяти. По ее словам, Брюс помнит своих близких, хотя болезнь существенно повлияла на его речь и коммуникацию.

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