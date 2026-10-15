''Ты поддерживаешь меня'': KOLA представила песню о поиске опоры, когда кажется, что сил больше нет

15 октября KOLA выпускает "Тримаєш мене" – эмоциональную историю о моментах, когда теряешь связь с собой, но находишь в себе силы держаться дальше.

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Иногда кажется, что внутри ничего не осталось: ни тепла, ни сил, ни понимания, куда двигаться дальше. Вокруг – люди, боль и чувство одиночества, а единственное желание – потерять себя, чтобы больше ничего не чувствовать. Именно об этом состоянии поет KOLA в новом треке "Ты держишь меня".

В центре песни – внутренний диалог человека, который пытается справиться со своими переживаниями, отпустить боль и найти опору. Это разговор о честности с собой, прощении и возможности оставаться собой даже тогда, когда мир вокруг кажется холодным. И среди всего этого есть нечто, что не дает окончательно потерять себя, – ощущение, что тебя поддерживают.

"Держишь меня" продолжает музыкальную трилогию KOLA о различных этапах отношений, раскрывая тему внутренней борьбы, примирения с собой и поиска опоры в самые сложные моменты.

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На протяжении песни эмоциональное напряжение сменяется образом спокойствия и новой жизни. Финал переносит слушателя в другое состояние: вокруг смеются дети, возвращаются птицы, а героиня босиком идет по траве, неся в себе жизнь. Это образ внутреннего возрождения – момента, когда после сложного периода вновь появляется место для тепла, надежды и будущего.

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"Это очень важная для меня песня. Она словно пронзила меня током, будто кто-то написал ее за меня, потому что я едва успевала сквозь слезы записывать ее в GarageBand. Удивительно, но, переживая внутреннюю боль роста и перемен в себе, мы обычно не всегда понимаем, что после этого твоя жизнь изменится к лучшему – именно так и произошло после того, как я написала эту песню. Хочу, чтобы она помогала каждому, кто ее слышит, отпускать все то, что причиняет боль", – поделилась KOLA.

Слушайте новый трек KOLA "Держишь меня" на всех музыкальных платформах.