''Надо готовиться''. Павел Зибров, проживающий под Киевом, рассказал о своих планах на зиму и дал совет украинцам

Украинский певец Павел Зибров уже подготовил свой загородный дом под Киевом к возможным проблемам, связанным с длительными отключениями электричества зимой. Артист позаботился сразу о нескольких источниках электроэнергии, поэтому в случае отключений планирует полагаться на газовый и дизельный генераторы, а также на солнечные панели.

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Теперь певцу остается только обеспечить запас топлива для генераторов. Об этом Зибров рассказал в интервью BLIK.

"У меня есть газовый генератор, дизельный генератор, солнечные панели. То есть, по сути, нужно только топливо. Сейчас оно уже стоит 100 грн за литр. Главное, чтобы в доме было тепло. А все остальное можно пережить", – рассказал артист.

Зибров также призвал украинцев использовать все доступные возможности для подготовки к холодному сезону. По его словам, альтернативные источники тепла и электроэнергии точно не будут лишними.

"Надо готовиться. Все возможности, у кого какие есть, использовать – они не будут лишними. Это однозначно. У кого есть печки – берите печки. Сейчас очень много газовых генераторов", – подчеркнул певец.

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