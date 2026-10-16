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Трагическая смерть Хайден Панеттьери: в сети появилась жуткая запись последних минут жизни бывшей невесты Кличко

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
icon 1,2 т.
Трагическая смерть Хайден Панеттьери: в сети появилась жуткая запись последних минут жизни бывшей невесты Кличко
В сети появилась жуткая запись последних минут жизни бывшей невесты Кличко. Источник: Instagram Хайден Панеттьери

В сети обнародовали аудиозапись звонка в службу 911, сделанного в день смерти американской актрисы Хайден Панеттьери – бывшей невесты украинского боксера Владимира Кличко. На записи слышно, как брат ее тогдашнего бойфренда Брайана Хикерсона пытается спасти звезду, которую нашел без сознания в съемной квартире.

Как сообщили в ABC News, семиминутный разговор начинается с растерянных слов Зака Хикерсона, который обратился за помощью после того, как понял, что актриса без сознания. Из самой записи звонка слышно, что оператор экстренной службы объяснял мужчине, как проводить сердечно-легочную реанимацию до прибытия медиков.

Зак рассказал диспетчеру, что вернулся домой после церкви и зашел в квартиру своего брата Брайана Хикерсона, где тот находился вместе с Панеттьери. Когда мужчины попытались разбудить актрису, то обнаружили, что она без сознания.

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"Я зашел после церкви в квартиру моего брата и его девушки, и он проснулся, а его девушка… она была без сознания", – пояснил Зак.

Оператор спросил, дышит ли Панеттьери. Услышав, что мужчина не уверен в этом, диспетчер приказал немедленно начать сердечно-легочную реанимацию. Он объяснял, как это правильно делать, а сам считал количество нажатий.

"О, Боже, о, Боже... Вы умеете делать сердечно-легочную реанимацию или что-то в этом роде?" – говорит мужчина на записи.

Трагическая смерть Хайден Панеттьери: в сети появилась жуткая запись последних минут жизни бывшей невесты Кличко

Смерть 36-летней звезды признали несчастным случаем. Источник: instagram.com/haydenpanettiere

По словам Зака Хикерсона, ее бойфренд Брайан также присоединился к попыткам спасти актрису и ввел ей препарат, который применяют в случае передозировки опиоидами.

Ранее Зак Хикерсон рассказывал TMZ, что перед тем, как отправиться в квартиру, звонил и писал брату и Панеттьери, однако ни от кого не получил ответа. Он предположил, что они могли заснуть, поэтому решил проверить, все ли в порядке.

"Когда мы вошли и попытались разбудить Хайден, мы поняли, что она без сознания. Я немедленно позвонил в 911, и Брайан дал ей "наркан". Затем мы вместе проводили сердечно-легочную реанимацию, пока не прибыли спасатели и скорая помощь", –  мужчина.

Как уже известно, Панеттьери умерла из-за токсического воздействия нескольких веществ, среди которых фентанил (синтетический опиоидный анальгетик) и алпразолам, который назначают для лечения тревожных расстройств и панических атак.

Трагическая смерть Хайден Панеттьери: в сети появилась жуткая запись последних минут жизни бывшей невесты Кличко

Актриса умерла в 36 лет

По данным коронера, помимо фентанила и алпразолама, в организме Панеттьери обнаружили 4-ANPP (является основным строительным блоком для производства фентанила), метокарбамол (для лечения мышечных спазмов) и кветиапин (нейролептик, которым лечат психические расстройства и стабилизируют эмоциональное состояние).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 11-летняя дочь Панеттьери появилась на слушании по делу о наследстве актрисы. Девочка вела себя довольно спокойно и отвечала на вопросы судьи тихим голосом.

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