Тоня Матвиенко обратилась к маме в день ее смерти и рассказала украинцам о посмертной воле ''цветка-души'' украинской песни

8 октября исполняется 3 года со дня смерти легендарной певицы, "цветка-души" Нины Матвиенко. В годовщину ее дочь Тоня Матвиенко трогательно обратилась к матери и опубликовала архивное фото артистки.

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Дочь артистки подчеркнула в Instagram: главным наследием "цветка-души" стало не только ее творчество, но и любовь к Украине, которую она хотела передать следующим поколениям.

"Покойтесь с миром. Очень не хватает Вашей любви, поддержки и объятий... Ваша любовь к Украине останется с нами навсегда, и теперь звучит не только Вашим голосом, как наследие от настоящей Берегини. Вы хотели именно этого – да живет украинская песня! Слава Украине!" – написала Тоня Матвиенко.

Нина Матвиенко умерла 8 октября 2023 года в возрасте 75 лет. До своего 76-летия певица не дожила всего два дня. Причиной смерти стала тяжелая онкологическая болезнь, о которой широкой общественности стало известно уже после ее смерти.

О последних месяцах жизни артистки ее дети рассказали позже. В частности, сын Нины Матвиенко Андрей Гончар вспоминал, что в последние годы они особенно сблизились. Мать много интересовалась религией, мистицизмом и размышляла о жизни и смерти.

По словам мужчины, после начала полномасштабной войны был момент, который он запомнил особенно хорошо. Нина Матвиенко села в машину, обняла сына и неожиданно сказала: "Прости, что я тебе что-то, возможно, не дала".

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"До этого мы всегда разговаривали в приподнятом настроении, а тут она сказала это впервые. Она это так сказала, что меня аж перехватило. Я осознал, что будто-то что-то произойдет. Создалось такое впечатление, что я больше ее не увижу", – рассказывал Андрей Гончар.

Рак у певицы диагностировали в начале августа 2023 года. Тогда из-за сильной боли в животе ее доставили в больницу. Тоня Матвиенко рассказывала, что для всей семьи эта новость стала шоком, ведь ее мама до последнего оставалась активной.

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В то же время Нина Матвиенко не хотела публично говорить о своем здоровье. Ее сын объяснял, что артистка воспринимала болезнь как личное дело и надеялась на выздоровление.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "дух" Нины Матвиенко явился прорицательнице и сделал предсказание о конце войны.