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Тина Кароль рассказала о строгих правилах закрытого кампуса, где живет ее сын, и вернется ли Вениамин в Украину после 18-летия

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read4 мин
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Тина Кароль рассказала о строгих правилах закрытого кампуса, где живет ее сын, и вернется ли Вениамин в Украину после 18-летия
Тина Кароль рассказала о строгих правилах кампуса, где живет ее сын Вениамин
Источник: instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль приоткрыла завесу над довольно строгими условиями, который действуют на территории кампуса учебного заведения в Великобритании, где в настоящее время учится ее сын Вениамин Огир. По словам артистки, на закрытую территорию практически никого не пускают, кроме студентов, поэтому даже для того, чтобы поздравить юношу с 18-летием, ей придется найти "окошко" в его расписании.

Об этом знаменитость рассказала в комментарии для проекта "ЖВЛ". Отдельно Тина Кароль подчеркнула, что хотя в ноябре и отправится праздновать совершеннолетие сына за границу, уже зимой он сам вернется в Украину.

"Да, ему исполнится 18 лет. Он приедет сюда уже в декабре. И я, безусловно, приеду к нему, чтобы поздравить. Придется выкроить время в графике учебы, ведь дети находятся в кампусе и есть только экстренный случаи, когда к ним можна. А так они находятся в комьюнити. Я не прерываю его учебу своими эмоциональными всплесками", – поделилась певица.

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Тина Кароль рассказала о строгих правилах закрытого кампуса, где живет ее сын, и вернется ли Вениамин в Украину после 18-летия

Тіна Кароль зазначила, що її син взимку приїде в Україну

Источник: Скриншот

Напомним, что Тина Кароль отправила своего сына учиться за границу, когда ему было всего восемь лет. Как объясняла знаменитость, принять такое решение было очень непросто, но она четко осознавала: только так Вениамин сможет вырасти самостоятельным.

"Его начали залюбливать все из-за потери папы (в 2013-м умер муж певицы Евгений Огир. – Ред.). И для того, чтобы он не вырос плаксой, чтобы не было так, что бабушки рядом и всегда все ему приносят, это нужно было преодолеть. Я сказала, что теперь он единственный мужчина, и он сразу повзрослел. Это больно, но я должна была так поступить. И я хотела, чтобы он рос обычным мальчиком, без флера мамы. Мы достигли этого результата вместе с ним", – поделилась артистка.

Тина Кароль рассказала о строгих правилах закрытого кампуса, где живет ее сын, и вернется ли Вениамин в Украину после 18-летия

Артистка відправила Веніаміна навчатися за кордон, аби він виріс самостійним

Источник: instagram.com/tina_karol

Кроме того, Тина Кароль считает, что, приняв решение отправить Вениамина на обучение в Великобританию, она оградила его от влияния российских или советских нарративов.

Артистка также рассказала, что ее сын уже определился с будущей профессией и начал получать образование по выбранному направлению: "Вения – политолог и экономист. Содержательная личность, все, как хотела мама (это шутка). У него хватает логики, ума. Сегодня, даже в свои 17 лет, он может вести дискуссию о политике и экономике".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Тина Кароль призналась, как поступит, если ее единственный сын пойдет на войну после 18 лет.

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