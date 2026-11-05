Тикток на фоне танка под Бахмутом: ветеран Назар Грабар рассказал об абсурдной просьбе Минобороны и что ответил

Украинский актер и бывший военнослужащий Назар Грабар вспомнил возмутительную просьбу Министерства обороны Украины, с которой к нему обратились во время службы на передовой. В ведомстве хотели, чтобы ветеран записал ролик на фоне танка и уверенно высказался о контрнаступлении ВСУ.

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По словам Грабара, когда он услышал такую просьбу, разозлился настолько сильно, что даже не сдержался и резко ответил представителям Минобороны. Об этом он рассказал в интервью Алине Доротюк.

"Еще когда я был военным на передовой, мне через менеджера написали из Минобороны, чтобы я снял видео в форме на фоне танка в Тикток. Типа: "Мы идем в контрнаступление. Мы – Вооруженные Силы". Меня это так разозлило, что я сказал: "А Минобороны не хочет выполнять свою работу? Или у нас контрнаступление только в Тиктоке?". И отказался это делать", – поделился актер.

Как подчеркнул Назар Грабар, в тот период он совершенно не испытывал страха перед представителями ведомства. У ветерана было четкое убеждение, что ему ничего не смогут сделать. Даже перевод в "горячие" точки фронта его не смущал, поскольку он уже служил под Бахмутом Донецкой области.

В то же время Грабар считает, что в украинском публичном пространстве должна существовать своего рода пропаганда, которая укрепляла бы дух общества и мотивировала вступать в армию. Однако, по словам актера, эти идеи нужно продвигать не через "исполнение песен в пикселе". Хорошим примером распространения нужных нарративов он назвал поступок бригадного генерала Андрея Билецкого, который не делал громких анонсов об операции "Вивальди", а рассказал о результате.

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Напомним, что Назар Грабар встал на защиту Украины с оружием в руках в 2022 году. Сначала он с братом вступил в Закарпатскую ТрО, а позже стал командиром штурмового отделения 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба имени генерал-полковника Геннадия Воробьева.

В 2023 году Назар Грабар уволился в запас, что стало поводом для некоторых пользователей сети наброситься на него с хейтом. Актер начал получать много критики, вроде: "Тикток-воин, навоевался, ходишь по интервью", поэтому решил расставить все точки над "и".

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"Уволился в запас по новому закону из-за потери брата на фронте (24 декабря 2022 года под Бахмутом погиб Илья Грабар. – Ред.). Из-за того, что я последний мужчина в семье – кормилец. Это статья 26 закона Украины о воинской обязанности и военной службе. Закон 8009. Мне много раз писали: "Как ты это сделал? Потому что ты медийный?" Нет, не поэтому. Генштабу пох*р, кто я. Я солдат, поэтому все должно быть по закону", – говорил ветеран.

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Тогда Грабар также подчеркивал, что до сих пор состоит на учете в военкомате, поэтому его могут снова мобилизовать. Как отметил актер, он готов к такому сценарию и в случае необходимости будет готов вернуться на фронт.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, во время службы Назар Грабар получал награды от тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, однако никогда не относился к подобным медалям как к чему-то необычному. По словам ветерана, военные гораздо больше ценят наградное огнестрельное оружие – пистолет или другое оружие, которое вручают за особые заслуги.