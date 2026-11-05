Тикток на фоне танка под Бахмутом: ветеран Назар Грабар рассказал об абсурдной просьбе Минобороны и что ответил

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояЗарплаты членов правительства в сентябреOBOZ.UA узнал новые зарплаты министров: у кого и какая самая большаяДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаВодителя "скорой", который привез Молодую на Петропавловскую Борщаговку, взяли под стражу: подробности делаВодителя "скорой", который привез Молодую на Петропавловскую Борщаговку, взяли под стражу: подробности делаПрежний курс доллара больше неактуальныйПрежний курс больше неактуальный: покупать доллары в украинских обменниках стало значительно дорожеИллюстрация - заправка автоУкраинские АЗС обновили цены на бензин: сколько теперь стоит литр"Сегодня-завтра сдохну": ГУР перехватило разговор оккупантов, который раскрыл настроения в армии Путина"Сегодня-завтра сдохну": ГУР перехватило разговор оккупантов, который раскрыл настроения в армии ПутинаПочему не все желающие смогли эвакуироваться из Олешек: в МВА рассказали о ситуацииПочему не все желающие смогли эвакуироваться из Олешек: в МВА рассказали о ситуацииКто из правоохранителей прикрывал колл-центры и пытки людей. Иллюстративное фото.Новые преступления по делу "Карфаген": раскрыты имена еще нескольких фигурантов масштабной преступной аферы
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Тикток на фоне танка под Бахмутом: ветеран Назар Грабар рассказал об абсурдной просьбе Минобороны и что ответил

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
276
Тикток на фоне танка под Бахмутом: ветеран Назар Грабар рассказал об абсурдной просьбе Минобороны и что ответил
Назар Грабар раскрыл абсурдную просьбу от Минобороны, с которой к нему обратились во время службы на передовой. Источник: instagram.com/nazargrabar

Украинский актер и бывший военнослужащий Назар Грабар вспомнил возмутительную просьбу Министерства обороны Украины, с которой к нему обратились во время службы на передовой. В ведомстве хотели, чтобы ветеран записал ролик на фоне танка и уверенно высказался о контрнаступлении ВСУ.

По словам Грабара, когда он услышал такую просьбу, разозлился настолько сильно, что даже не сдержался и резко ответил представителям Минобороны. Об этом он рассказал в интервью Алине Доротюк.

"Еще когда я был военным на передовой, мне через менеджера написали из Минобороны, чтобы я снял видео в форме на фоне танка в Тикток. Типа: "Мы идем в контрнаступление. Мы – Вооруженные Силы". Меня это так разозлило, что я сказал: "А Минобороны не хочет выполнять свою работу? Или у нас контрнаступление только в Тиктоке?". И отказался это делать", – поделился актер.

Читайте также
Анастасия КакунАнастасия Какун
12,3 т.
Zi Faamelu, когда-то известная как Борис Апрель, запустила собственное шоу на весь мир: о чем оно будет и как сейчас выглядит звезда "Фабрики"
12,3 т.
Zi Faamelu, когда-то известная как Борис Апрель, запустила собственное шоу на весь мир: о чем оно будет и как сейчас выглядит звезда "Фабрики"
Анастасия КакунАнастасия Какун
6,9 т.
Жена Владимира Остапчука показала редкое фото его сына Эвана от первого брака
6,9 т.
Жена Владимира Остапчука показала редкое фото его сына Эвана от первого брака
Анастасия КакунАнастасия Какун
3,4 т.
Мобилизованный Александр Кварта, который часто выезжает за границу, раскрыл свою роль в ВСУ и объяснил, в чем разница между ним и Козловским
3,4 т.
Мобилизованный Александр Кварта, который часто выезжает за границу, раскрыл свою роль в ВСУ и объяснил, в чем разница между ним и Козловским

Как подчеркнул Назар Грабар, в тот период он совершенно не испытывал страха перед представителями ведомства. У ветерана было четкое убеждение, что ему ничего не смогут сделать. Даже перевод в "горячие" точки фронта его не смущал, поскольку он уже служил под Бахмутом Донецкой области.

Тикток на фоне танка под Бахмутом: ветеран Назар Грабар рассказал об абсурдной просьбе Минобороны и что ответил

Грабара разозлила просьба Минобороны снять видео на фоне танка о контрнаступлении. Источник: Скриншот

В то же время Грабар считает, что в украинском публичном пространстве должна существовать своего рода пропаганда, которая укрепляла бы дух общества и мотивировала вступать в армию. Однако, по словам актера, эти идеи нужно продвигать не через "исполнение песен в пикселе". Хорошим примером распространения нужных нарративов он назвал поступок бригадного генерала Андрея Билецкого, который не делал громких анонсов об операции "Вивальди", а рассказал о результате.

Напомним, что Назар Грабар встал на защиту Украины с оружием в руках в 2022 году. Сначала он с братом вступил в Закарпатскую ТрО, а позже стал командиром штурмового отделения 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба имени генерал-полковника Геннадия Воробьева.

Тикток на фоне танка под Бахмутом: ветеран Назар Грабар рассказал об абсурдной просьбе Минобороны и что ответил

Актер вступил в армию в 2022 году. Источник: instagram.com/nazargrabar

В 2023 году Назар Грабар уволился в запас, что стало поводом для некоторых пользователей сети наброситься на него с хейтом. Актер начал получать много критики, вроде: "Тикток-воин, навоевался, ходишь по интервью", поэтому решил расставить все точки над "и".

"Уволился в запас по новому закону из-за потери брата на фронте (24 декабря 2022 года под Бахмутом погиб Илья Грабар. – Ред.). Из-за того, что я последний мужчина в семье – кормилец. Это статья 26 закона Украины о воинской обязанности и военной службе. Закон 8009. Мне много раз писали: "Как ты это сделал? Потому что ты медийный?" Нет, не поэтому. Генштабу пох*р, кто я. Я солдат, поэтому все должно быть по закону", – говорил ветеран.

Тикток на фоне танка под Бахмутом: ветеран Назар Грабар рассказал об абсурдной просьбе Минобороны и что ответил

Назар Грабар уволился в запас. Источник: instagram.com/nazargrabar

Тогда Грабар также подчеркивал, что до сих пор состоит на учете в военкомате, поэтому его могут снова мобилизовать. Как отметил актер, он готов к такому сценарию и в случае необходимости будет готов вернуться на фронт.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, во время службы Назар Грабар получал награды от тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, однако никогда не относился к подобным медалям как к чему-то необычному. По словам ветерана, военные гораздо больше ценят наградное огнестрельное оружие – пистолет или другое оружие, которое вручают за особые заслуги.

Похожие темы
Звезды шоу-бизнесаМинистерство обороны УкраиныВетераны войны в УкраинеактеринтервьюНазар ГрабарНазар Грабар
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!