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"Теперь нужно возвращать долги". Назар Заднипровский – о том, почему уехал с семьей из Киева, соседе Зиброве и жене, которая не признает ошибок

Оксана ГейдорОксана Гейдор
Time to read19 мин
108
"Теперь нужно возвращать долги". Назар Заднипровский – о том, почему уехал с семьей из Киева, соседе Зиброве и жене, которая не признает ошибок
Назар Заднепровский

Народный артист Украины Назар Заднепровский – один из самых известных украинских актеров комедийного жанра, работающий в театре, кино и дубляже. Широкой аудитории он прежде всего известен как Василий Середюк из франшизы "Сумасшедшая свадьба" и Вася из сериала "Домик на счастье". В то же время за его плечами – три десятилетия работы в Театре Франко и легендарная актерская династия в несколько поколений.

В интервью OBOZ.UA Назар Заднепровский рассказал, как дважды не получил государственную награду, почему прекратил общение с коллегами, оставшимися в России, и могут ли российские актеры снова вернуться в Украину. Также актер откровенно рассказал о жизни с диабетом, тяжелом состоянии мамы, отношениях с женой и детьми и вспомнил, как когда-то едва не выбрал карьеру ресторатора вместо актерской.

''Теперь нужно возвращать долги''. Назар Заднипровский – о том, почему уехал с семьей из Киева, соседе Зиброве и жене, которая не признает ошибок

Назар Заднепровский. Источник: Театр Франко

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– В конце ноября на экраны выходит "Безумное Рождество" – четвертая часть франшизы "Безумная свадьба". Вы верили, что историю удастся продолжить и авторы найдут новый сюжет для следующего фильма?

– Ну конечно! Ведь эта история имела кассовый успех, поэтому подозревал, что продюсеры обязательно что-нибудь придумают. Возможно, думал, что я разведусь или еще что-то в этом роде (смеется). Знаю, что будет еще один полнометражный фильм. Посмотрите четвертую часть – и сами поймете, о чем речь. Не буду спойлерить, какой будет следующая история.

– Трудно было собрать всех вместе, учитывая, что в фильме снимаются известные актеры, у каждого из которых свой график?

– Да, были определенные трудности, но, слава Богу, всех собрали и сняли. Даже Джимми Воха-Воха из Франции удалось вытащить, подгадали ему график, чтобы он не участвовал в тех демонстрациях (смеется).

''Теперь нужно возвращать долги''. Назар Заднипровский – о том, почему уехал с семьей из Киева, соседе Зиброве и жене, которая не признает ошибок

Полина Василина и Джими Воха-Воха. Источник: Film.ua

– В интервью нашему изданию актриса Полина Василина, которая в фильме играет его жену, рассказывала, что, по ее информации, Джимми живет в Киеве.

– Ну, все-таки он периодически возвращается во Францию. Здесь же война, зачем ему постоянно жить в Киеве, рисковать жизнью? Правда, не знаю, где сейчас спокойнее – в Париже или в Киеве.

''Теперь нужно возвращать долги''. Назар Заднипровский – о том, почему уехал с семьей из Киева, соседе Зиброве и жене, которая не признает ошибок

С Джими Воха-Воха на съемках фильма "Безумное Рождество". Источник: Film.ua

– А своего Василия Середюка вы за это время не разлюбили? Не устали от этого персонажа?

– Я не так часто получал главные роли в кино за это время. Поэтому, конечно, соскучился по нему. Я ждал, надеялся, и когда мне сообщили, что будет четвертый фильм, был счастлив! Старался и работал так, словно все происходит впервые. Знаете, сериалы – это приятно, это хорошо: включил дома телевизор, собралась вся семья, посмотрели. Но полный метр, большой экран, кинотеатр – это совсем другая история.

Кто для меня Василий Середюк? Понимаете, его ведь пишут под меня. Если бы авторы хотели меня в чем-то сломать, заставить делать то, чего я не умею или не знаю, это была бы другая история. А здесь, наоборот, создают под то, что я умею, что мне близко. Мы с ним даже в чем-то похожи. Для него главное – семья, любовь к родным, уважение к традициям. Он не терпит, когда что-то происходит не так, как должно быть, обязательно вмешивается, а потом еще и в какую-нибудь авантюру влипает. В "Безумном Рождестве" дети вообще начинают ему мстить за то, что он их обманул – придумал историю о болезни, чтобы все собрались на праздники. Так что в этот раз ему достанется!

''Теперь нужно возвращать долги''. Назар Заднипровский – о том, почему уехал с семьей из Киева, соседе Зиброве и жене, которая не признает ошибок

Катерина Кузнецова в фильме "Безумная свадьба-3". Источник: Film.ua

– Одну из ваших дочерей в "Безумном Рождестве" играет Катя Кузнецова, которая более десяти лет жила и работала в Москве. А в сериале "Домик на счастье" с вами снималась Галина Безрук, которая в свое время тоже строила карьеру в России и после начала полномасштабной войны не вернулась в Украину. В одном из наших предыдущих интервью вы сказали: "Я аплодирую Кате Кузнецовой – в украинском кино она быстро наверстает упущенное. Что будет с Галей – посмотрим".

– Катя, слава Богу, очень хорошо пошла в Украине. Красивая, талантливая, с ней приятно работать. Не знаю, сколько она зарабатывала в Москве и сколько получает сейчас в Украине, но сегодня она одна из самых востребованных актрис, если не самая востребованная. Так что, вернувшись домой, она точно не проиграла. Возможно, в долларовом эквиваленте ее гонорары и стали меньше, чем были в России, зато теперь у нее спокойная душа. А это дорогого стоит.

''Теперь нужно возвращать долги''. Назар Заднипровский – о том, почему уехал с семьей из Киева, соседе Зиброве и жене, которая не признает ошибок

На съемках "Домика на счастье" с Виталиной Библив и Галиной Безрук. Источник: Новый канал

Что касается Галины, то слышал, что она во второй раз вышла замуж и родила еще одну дочь. Это, собственно, все, что мне о ней известно. Мы не общаемся, не переписываемся. Как у нас говорят, она уже отрезанный ломоть. В свое время у нас с ней было немало разговоров о том, что нужно возвращаться домой. Но это было еще до полномасштабного вторжения. Тогда такие разговоры имели смысл, и их стоило вести и с другими украинскими актерами, работавшими в России. Когда началась большая война, все уговоры прекратились, потому что они, извините, уже были до задницы. Каждый сделал свой выбор. Сейчас я вообще ни с кем из России не общаюсь – ни с бывшими коллегами по "Большой разнице", ни с актерами, с которыми работал. После 2014 года я еще пытался что-то объяснять, кому-то писал. Но после 2022-го все – завязал. Тогда все окончательно раскрылись, и для меня это стало точкой.

– А допускаете, что после войны некоторые актеры оттуда могут снова попытаться вернуться на украинский рынок? Например, под прикрытием статуса "хороших русских"?

– Если у нас будет глуповатая власть, то вернутся.

''Теперь нужно возвращать долги''. Назар Заднипровский – о том, почему уехал с семьей из Киева, соседе Зиброве и жене, которая не признает ошибок

На съемках фильма "Безумное Рождество". Источник: Film.ua

– Вы не скрываете своих политических симпатий и неоднократно говорили о своей поддержке Петра Порошенко. Приходилось ли вам встречаться с ним лично, общаться?

– Ни разу! Даже звание народного артиста мне вручал не он, а Евгений Нищук, который тогда возглавлял Министерство культуры. В 2017 году Порошенко награждал преимущественно военных. А вот звание заслуженного артиста мне вручал Виктор Ющенко.

С Порошенко мы могли видеться разве что на каких-нибудь концертах или во время юбилея Театра Франко. На 95-летие театра мы выступали, он присутствовал, произносил речь. Но чтобы подойти, пожать руку, перекинуться несколькими словами – нет, такого не было. К сожалению, лично мы не знакомы. Но того, что я порохобот, не скрываю. И вот уже дважды я не получил государственной награды, хотя знаю, что меня выдвигали. Первый раз – после "Безумной свадьбы". А второй – накануне столетия Театра Франко. Мне позвонили и сказали, что в Офисе президента хотят наградить меня орденом, но спросили, не устрою ли я какого-нибудь демарша. Я ответил: "Я что, идиот? Мне же награду дает не лично Зеленский, а государство". Но они все равно перестраховались. Кажется, до этого был какой-то случай во Львове, когда человек демонстративно отказался от государственной награды. Не хотели повторения ситуации. Хотя я считаю, что государственные награды – это одно, а политические симпатии – совсем другое.

''Теперь нужно возвращать долги''. Назар Заднипровский – о том, почему уехал с семьей из Киева, соседе Зиброве и жене, которая не признает ошибок

С женой Ириной. Источник: facebook.com/zadniprovskiy.n

– Наш разговор проходит накануне вашего дня рождения. Как планируете праздновать?

– Жена постоянно спрашивает: "Ты уже что-то решил?" Я думал, что в этот день у меня будет съемочный день в "Домике на счастье", так что заодно отпразднуем с коллективом. Но последний съемочный день приходится на день раньше. Ну, торт им обязательно привезу, просекко для девушек. А вот шашлычки, картошечка и все такое – этого не получится. Я даже просил: "Да добавьте мне еще один съемочный день, дайте угостить людей!" Но нет, не добавляют (смеется). Так что, думаю, будем праздновать дома. Раньше мы всей семьей ходили в ресторан неподалеку от дома. Это удобно: жена Ира могла выпить вина, не думая о том, что потом нужно садиться за руль. Мы вкусно ужинали и возвращались домой. Но все это было до большой войны.

– Обычно приглашаете друзей, коллег?

– Вы правильно сказали – обычно. Сейчас война, и уже ничего не происходит так, как происходило обычно. Семейный праздник – и все. Большие гулянья сейчас неуместны. В прошлом году, когда мне исполнилось 50, я устроил банкет в театре, пригласил и родных, и друзей. Так что отпраздновал как следует, но фактически один раз. А до войны все было иначе! Мог отмечать и в театре, и на даче у кума, и на съемках. А сейчас все изменилось. Хотя 50 лет все-таки не мог пропустить. Какие подарки дарили? Столько бутылок мне еще никогда не приносили (смеется)! Кто-то дарил конвертики, кто-то – что-то другое, но в основном приносили красивые бутылки: виски, водку.

– Есть ли у вас друзья в театре?

– В театре дружить необязательно. Там должны быть коллеги, взаимоуважение, взаимопонимание и готовность выручить друг друга. Но это не дружба. Вы же не позвоните коллеге среди ночи и не скажете: "Приезжай, у меня жена рожает, нужно срочно отвезти ее в роддом". Хотя, возможно, есть и такие коллеги, которые не откажут. А у меня есть настоящий друг и кум, который в свое время именно так меня выручил. Он буквально из кожи вон лез, чтобы помочь, и довез нас до роддома. Это актер Валера Астахов. Есть еще несколько человек, которым я доверяю. Но в целом мало кого подпускаю близко к себе. И горжусь тем, что у меня нет сотни друзей. Коллег и партнеров может быть много, а настоящих друзей всегда единицы.

''Теперь нужно возвращать долги''. Назар Заднипровский – о том, почему уехал с семьей из Киева, соседе Зиброве и жене, которая не признает ошибок

С женой, сыном и кумом, актером Валерием Астаховым. Источник: facebook.com/zadniprovskiy.n

– Наше интервью с вами какое-то время откладывалось из-за вашей занятости. А сколько у вас обычно бывает выходных в месяц? Недавно мы общались с Александром Рудинским, вашим коллегой по Театру Франко. Он рассказал, что в октябре у него было 27 съемочных дней и еще три в театре – фактически без единого выходного. А как у вас?

– Он молодец! В сентябре у меня было примерно так же: до 20 съемочных дней, остальное – театр, а еще работа над другими проектами. Было ощущение, что выходных у меня вообще нет. В октябре – "Дизель Шоу", съемки, гастроли. Но несколько свободных дней все-таки выпало. Что будет в ноябре – посмотрим. Вот завтра у меня два спектакля, причем в разных городах: один в театре, другой – в антрепризе. Дальше – гастроли. Но съемки в "Будиночке на щастя" для меня уже заканчиваются. Так что от такого плотного съемочного графика наконец немного передохну.

– Тем временем ваша жена Ирина, тоже актриса, вернулась к работе – сейчас ее можно увидеть на сцене Театра Франко в спектакле "Король Лир! Версия".

– Пока рано говорить о чем-то конкретном. Вы лучше сами потом у Иры спросите, когда она полноценно вернется к работе. Нет, я ее не отговаривал, наоборот, очень поддержал это решение. Дети уже выросли. Когда они были маленькими, я, возможно, вел себя немного эгоистично – хотел, чтобы Ира оставалась дома. Отправил ее в два декрета, так что теперь надо долги возвращать (улыбается). А сейчас сын уже совсем взрослый, дочь стала намного самостоятельнее. Ей 12 лет – это вам не пять! Она уже и сама может что-нибудь себе приготовить, пока Ира на репетиции или спектакле.

Когда мы женились, Ира работала журналисткой на радио и зарабатывала больше, чем я в театре. Да, у меня были съемки, концерты, какие-то халтурки, но официальная зарплата в театре – копейки. А Ира на радио получала больше меня. Тогда, если не ошибаюсь, радиостанция принадлежала ирландцам – все было просто супер. Потом ее перепродали, а позже приобрел какой-то российский холдинг. И вот эти москали ее уволили! После декрета Ира вернулась на работу, но ее перевели в экономический блок. Она пыталась работать, хотя это была совсем не ее сфера. Говорила: "В этом не разбираюсь, я гуманитарий". Ее фактически выжили. Тогда я сказал: "Ничего, все хорошо, давай во второй декрет".

''Теперь нужно возвращать долги''. Назар Заднипровский – о том, почему уехал с семьей из Киева, соседе Зиброве и жене, которая не признает ошибок

С женой Ириной. Источник: facebook.com/zadniprovskiy.n

– Кто в вашей семье отвечает за деньги?

– Я зарабатываю, а отвечает Ира (смеется). У меня деньги на ФЛП, она говорит, сколько ей нужно, бухгалтер снимает средства, я перечисляю. Формально финансами заведую я, но решать, что купить и на что потратить, – это уже ее дело. Потому что если бы я еще и во время съемок постоянно думал о семейных расходах, то вообще не выдержал бы. На самое необходимое нам нужно примерно тысячу долларов в месяц. Но это без учета дополнительных расходов: сын у нас учится в театральном вузе не на бюджете, дочь занимается с репетиторами по математике и английскому. Раньше я сам с ней занимался, но теперь у меня нет столько времени. Сейчас детям очень много задают в школе, они не успевают все усвоить. Нас, как мне кажется, учили спокойнее, не так нагружали, но мы больше успевали выучить. Я окончил специализированную английскую школу. И знаете, мне до сих пор хватает тех знаний. Если куда-нибудь приеду, могу спросить, где поесть, как пройти, где вокзал. Конечно, если бы я каждый день общался по-английски, то мог бы вспомнить гораздо больше.

– Миша уже живет отдельно?

– Нет-нет, он с нами. Вон наверху сидит за компьютером, у него сейчас пара – все-таки учеба онлайн. Мы сейчас живем за Киевом, у нас здесь жилье в таунхаусе. Переехали сюда, потому что на Печерске (мы живем на бульваре Леси Украинки) совсем плохо со светом и водой. Если кто-то вам скажет, что в центре все хорошо, не верьте! Особенно в старых домах. Не знаю, как в новостройках, возможно, там автономное отопление, генераторы. А у меня дом старый – достался от бабушки и дедушки. И просто задница! Поэтому и перебрались сюда: здесь есть газовый котел и инвертор.

''Теперь нужно возвращать долги''. Назар Заднипровский – о том, почему уехал с семьей из Киева, соседе Зиброве и жене, которая не признает ошибок

На съемках фильма "Родительское собрание". Источник: Film.ua

– В одном из интервью вы рассказывали, что купили этот дом под Киевом почти случайно: после длительных съемок получили немалый гонорар в гривнах и решили куда-нибудь вложить деньги. А теперь, наверное, это настоящая находка?

– Я действительно безгранично рад, что мы тогда так поступили. Когда дом уже был построен, мне предлагали его продать. Позвонила какая-то женщина, говорит: "У вас тут так прикольно. Слышала, что вы продаете". А я ей: "Кто вам такое сказал?" Если бы я согласился на ее условия, то вернул бы все вложенные деньги и даже заработал сверху – с учетом того, что потратил на ремонт. Предлагали действительно хорошую сумму. Но я отказался: это же строилось для семьи, сюда вкладывали душу. Есть вещи, которые можно строить и продавать – так многие зарабатывают. Но я не бизнесмен, не занимаюсь этим "купил – продал". Этот дом мы создавали для себя, с любовью. Поэтому и я, и жена, и дети любим сюда приезжать. А сейчас это жилье нас просто спасает.

– Видитесь ли вы с соседями Анатолием Хостикоевым и Станиславом Бокланом – рассказывали о них в предыдущем интервью?

– Они живут не здесь – в Рожнах, где у нас есть дача. Но там мы бываем редко. Хостикоев живет там постоянно, Боклан тоже имеет дом. А здесь, в Ходосовке, неподалеку живет Павел Зибров – у него тут своя усадьба. Но в Ходосовке мы не встречались. А когда где-то пересекаемся – на концертах или съемках, – здоровается: "О, сосед, привет!"

''Теперь нужно возвращать долги''. Назар Заднипровский – о том, почему уехал с семьей из Киева, соседе Зиброве и жене, которая не признает ошибок

С женой Ириной. Источник: facebook.com/zadniprovskiy.n

– Готовясь к интервью, я пересматривала ваш совместный с Ирой разговор и обратила внимание, как слаженно вы общаетесь. Не перебиваете друг друга, а наоборот – дополняете: один начинает рассказывать, другой подхватывает. Такое нечасто увидишь, особенно среди творческих людей, которые обычно очень эмоциональны.

А в комментариях, наоборот, писали, что Ира мне не давала говорить! (смеется) Хотя на самом деле никто никого не обделил: Ира сказала свое, я – то, что хотел. А как мы живем вместе? Конечно, бывает, что ссоримся, но абсолютное большинство наших конфликтов – бытовые. Кто первым идет мириться? В основном я. Ну, она же девочка, надо подойти и сказать: "Я все равно тебя люблю". Из Иры почти невозможно вытянуть слова: "Я виновата". Она не признает своих ошибок. Когда я ей говорю: "Ты же никогда не признаешь, что ошибаешься", она отвечает: "Я идеальная, у меня нет ошибок!" Вот и все (смеется).

– За что вы ее полюбили? Почему именно она?

– Я уже рассказывал эту историю, Ира не очень любит, когда я ее повторяю. Когда я попал в реанимацию из-за сахарного диабета, она единственная из друзей пришла проведать меня. Именно этот момент стал для меня решающим. Я понял, что нужен ей. А начиналось все с дружбы. Мы знали друг друга еще тогда, когда Ира была совсем юной. До института даже мысли не было, что между нами когда-нибудь могут возникнуть какие-то романтические отношения.

''Теперь нужно возвращать долги''. Назар Заднипровский – о том, почему уехал с семьей из Киева, соседе Зиброве и жене, которая не признает ошибок

Свадьба с Ириной. Источник: facebook.com/zadniprovskiy.n

– Рассказываете детям, как когда-то влюбились в маму, как добивались ее расположения?

– Сыну уже рассказываем, ведь у него тоже есть отношения. Но его девушка в Житомире, а он – в Киеве, потому что учатся онлайн. Полдня общаются в Viber, по телефону, через компьютер, но почти не видятся вживую. Вот такая любовь на расстоянии. Я ему говорю: "У нас с мамой все вот так и так – бери с нас пример". Стараемся делиться своим опытом, советовать, как лучше. Но поколение совсем другое. В его возрасте мне, чтобы найти какую-нибудь информацию, нужно было идти в библиотеку, просить книги, сидеть, читать, выписывать. А он нажимает одну кнопку на компьютере – и уже получает готовую информацию.

То, что мне приходилось переписывать часами, ему сразу выдают в распечатанном виде. Ну о чем тут говорить? У них все происходит намного быстрее. Но я замечаю, что из-за этого и сама жизнь ускоряется. И мне кажется, она становится менее интересной.А где природа? Где семейные походы, парки, путешествия? Встречи с родными? Он все видит на компьютере: музеи, парки, любые места можно посмотреть на видео. Но как все это почувствовать? Мы говорим об этом с детьми.

''Теперь нужно возвращать долги''. Назар Заднипровский – о том, почему уехал с семьей из Киева, соседе Зиброве и жене, которая не признает ошибок

С бабушкой и папой. Источник: facebook.com/zadniprovskiy.n

– Как часто вам удается видеться с отцом – народным артистом Украины, одним из самых известных актеров Театра Франко Лесем Заднепровским?

– В театре встречаемся, на антрепризных спектаклях. Время от времени он приходит к нам в гости, повидаться с внуками.

– В интервью OBOZ.UA ваш отец рассказывал, что хорошо готовит, а ваш дедушка – легендарный актер Михаил Заднепровский – во время гастролей всегда привозил домой кулинарные книги.

– Эти книги до сих пор хранятся у моего папы. Там есть рецепты французской, армянской, грузинской, болгарской, румынской, греческой кухонь. О дедушке могу рассказывать только с чужих слов: знаю, что во время гастролей он любил готовить супы. А отец действительно очень увлекался кулинарией. Потом похудел и завязал с этим занятием (смеется). Но самую классную солянку, которую я когда-либо ел, готовил именно мой отец. Это было невероятно вкусно!

''Теперь нужно возвращать долги''. Назар Заднипровский – о том, почему уехал с семьей из Киева, соседе Зиброве и жене, которая не признает ошибок

С папой на сцене Театра Франко. Источник: Театр Франко

– А как складываются отношения со сводной сестрой Дариной – дочерью отца от второго брака? Вы почему-то почти не упоминаете о ней в своих интервью.

В последний раз мы виделись еще до полномасштабного вторжения, когда снимали какую-то телевизионную программу. Она там работала главным художником по костюмам. Знаю, что она очень хорошо рисует, у нее есть собственная художественная мастерская. С тех пор мы не встречались. Разве что раз в год поздравляю ее с днем рождения в Facebook. Почему мы не стали по-настоящему близкими? У нас разные мамы, а отношения между ними были специфическими из-за развода. Дети, конечно, ни в чем не виноваты, но, наверное, все это ощущается на каком-то молекулярном уровне. Хотя, когда встречаемся, все нормально: обнимаемся, целуемся. Но чтобы звонить друг другу каждый день и спрашивать: "Как дела?" – такого нет.

– Ваша мама, актриса Зоя Сивач, уже долгое время борется с рассеянным склерозом. Как она чувствует себя сейчас?

18 октября ей исполнилось 75 лет. Мы всей семьей приехали поздравить ее. Мама уже полностью лежачая. Примерно год назад она окончательно слегла. До этого еще могла вставать, как-то себя обслуживать, а сейчас уже нет. С ней постоянно сидит сиделка. Очень профессиональная женщина, бывшая медсестра, которая хорошо знает, что такое рассеянный склероз. Когда у нее выходной, я еду к маме. Оттуда – на работу. Все это непросто, но ко всему привыкаешь.

''Теперь нужно возвращать долги''. Назар Заднипровский – о том, почему уехал с семьей из Киева, соседе Зиброве и жене, которая не признает ошибок

С женой Ириной. Источник: facebook.com/zadniprovskiy.n

– Вы упоминали, что ваши родные увлекались кулинарией. А сами любите готовить? Ваша Ира рассказывала нам в интервью, что утром вы обычно сами готовите себе завтрак.

–Да что там готовить! Сварил три яйца "в мешочек" – именно так люблю. Но для этого обязательно должна быть определенная кастрюлька, в которой они получаются именно такими, как надо. Если взять другую, никогда не сваришь до нужного состояния. Надо знать свою кастрюльку: какая у нее толщина, на каком огне готовить. Хозяйки меня поймут! А еще я люблю сам ритуал: маленькой ложечкой разбить скорлупу и такой же маленькой ложечкой есть. У меня такие вот английские завтраки. Если надо рано на работу, то все просто: сварил яйца, позавтракал, сделал инъекцию инсулина – и побежал!

На одной из кинопремьер мы с вами немного поговорили о вашем заболевании. Вы говорили, что следите за новыми разработками в медицине и надеетесь на прорывы в лечении. Есть ли сейчас что-то интересное, что может помочь людям с диабетом?

– Слежу, изучаю, интересуюсь. Начал дополнительно делать инъекции, какими будут результаты – посмотрим. Пока не хочу ничего конкретного говорить. Заболел ровно в 30. Это наследственное: сахарным диабетом болел мой прадедушка. Он очень тяжело умирал от этой болезни. Мне она тоже передалась. Очень выручает инсулин. Если понимаешь, что такое жизнь с инсулинозависимым диабетом, то знаешь, насколько важно иметь возможность получать необходимые препараты. Надо оформить инвалидность, и тогда государство обеспечивает даже дорогими лекарствами бесплатно. Но все равно приходится тратиться на дополнительные препараты и витамины. Это недешевая болезнь, но жить можно. Я стараюсь следить за собой. Как минимум дважды в год ложусь на капельницы – для этого нужно выделить примерно две недели. Иначе не выдерживаю – сдохну, потому что работа у меня тяжелая.

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Сын и дочь актера. Источник: facebook.com/zadniprovskiy.n

– Не секрет, что вы очень хотели, чтобы сын Михаил тоже стал актером и продолжил династию Заднепровских. Он поступил в театральный, но выбрал другое направление – управление театральным делом.

– Но все-таки уговорили! Убедили его поступить в театральный институт. Пока результаты хорошие, преподаватели им довольны. Короче, я очень надеюсь, что у него будет два высших образования. Очень этого хочу, но захочет ли этого он – посмотрим. Его главный аргумент – он боится сцены. Говорит, что не хочет быть актером, и все. Мы продолжаем об этом говорить. Надо время от времени понемногу напоминать, капать на мозги (смеется). Сейчас из-за обстрелов они учатся онлайн. Возможно, даже хорошо, что пока он не на актерском факультете. Потому что я вообще не представляю, как можно обучать актеров дистанционно. Для этого нужны живое общение и сцена.

– Интересно, как вы вспоминаете свою учебу в театральном? Ведь ваш прадед был ректором этого вуза(Семен Ткаченко был режиссером, профессором, ректором театрального института и одним из основателей театра имени Ивана Франко. – Ред.) Чувствовали ли вы особое отношение к себе? Или, наоборот, приходилось доказывать, что вы поступили туда не благодаря фамилии?

– Нет, особого пиетета ко мне не было. Хотя моя бабушка, Юлия Ткаченко, в то время еще преподавала. А поступить мне помогла именно она: подошла к Борису Петровичу Ставицкому и попросила за меня. Они вместе играли в спектакле "Кассандра" Театра Франко – бабушка исполняла главную роль. Если бы она не вмешалась, я, наверное, и не поступил бы, потому что готовиться начал поздно. Вообще планировал поступать в пищевой институт. В начале 90-х было очень модно открывать кооперативные рестораны, и я мечтал иметь собственное заведение. Хотел открыть ресторан при театре Франко: днем бесплатно кормить актеров, а вечером зарабатывать на зрителях.

''Теперь нужно возвращать долги''. Назар Заднипровский – о том, почему уехал с семьей из Киева, соседе Зиброве и жене, которая не признает ошибок

С бабушкой Юлей Ткаченко и будущей женой Ириной. Источник: facebook.com/zadniprovskiy.n

Но мои родные решили, что мне все-таки нужно идти в театральный. Начали экстренно готовить. Честно говоря, подготовился я ужасно: танцевать не умел, нот на пианино не знал. Но меня взяли. И первое время я вообще считал себя полной посредственностью. У меня кругом были тройки, а по актерскому мастерству мне еле натянули четверку. Только в конце второго курса, когда я хорошо сыграл в одной из постановок, Борис Петрович сказал: "Слава Богу, что я взял тебя к себе". Результат появился лишь на экваторе учебы. До этого постоянно спрашивал себя: "Что я здесь делаю?" Но понимал, что больше ничего не знаю и не умею, так что надо как-то тянуться. А потом, как говорится, чакры открылись!

''Теперь нужно возвращать долги''. Назар Заднипровский – о том, почему уехал с семьей из Киева, соседе Зиброве и жене, которая не признает ошибок

На гастролях с папой. Источник: facebook.com/zadniprovskiy.n

– Когда вы пришли в театр Франко, вас сразу приняли? Или приходилось слышать за спиной: мол, все понятно, парень из известной династии.

Первые десять лет было тяжело. За тобой постоянно наблюдают, рассматривают буквально под огромной лупой. Понимаете, это как в конном спорте: есть отец-чемпион, бабушка-чемпионка, дедушка-чемпион – и все ждут, что маленький жеребенок тоже обязательно вырастет и станет чемпионом. Но ведь не все дети известных актеров, внуки звезд становятся такими же успешными. Не каждая лошадь сразу начинает бегать и выигрывать скачки. Я тоже не сразу разогнался. А потом меня начал хвалить Сергей Данченко, и, слава Богу, дело пошло. Позже, когда получил звание заслуженного артиста Украины, это тоже многое изменило. В театр я пришел примерно в 1996 году, а звание получил в 2007-м – через одиннадцать лет. Тогда уже как будто появилась определенная броня: признание, подтверждение того, что ты чего-то стоишь. На тебя уже не смотрели под такой лупой, отстали – и можно было спокойно работать.

''Теперь нужно возвращать долги''. Назар Заднипровский – о том, почему уехал с семьей из Киева, соседе Зиброве и жене, которая не признает ошибок

Назар Заднепровский. Источник: Film.ua

– В Киеве есть улица Михаила Заднепровского – в честь вашего деда. Что вы чувствуете, когда проходите по ней?

– Я живу от нее недалеко. Что чувствую, когда иду по ней? Приятно, конечно, – ну и это, наверное, все. Это наш Миша больше гордится. У него есть фотография в Instagram – на фоне таблички. Эта улица небольшая, неподалеку от дома, где жил дедушка. Спасибо отцу за то, что в свое время поднял этот вопрос, и Александру Омельченко, который тогда был мэром Киева и помог его решить. И киевлянам – за признание.

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