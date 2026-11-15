''Теперь нужно возвращать долги''. Назар Заднипровский – о том, почему уехал с семьей из Киева, соседе Зиброве и жене, которая не признает ошибок

Народный артист Украины Назар Заднепровский – один из самых известных украинских актеров комедийного жанра, работающий в театре, кино и дубляже. Широкой аудитории он прежде всего известен как Василий Середюк из франшизы "Сумасшедшая свадьба" и Вася из сериала "Домик на счастье". В то же время за его плечами – три десятилетия работы в Театре Франко и легендарная актерская династия в несколько поколений.

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В интервью OBOZ.UA Назар Заднепровский рассказал, как дважды не получил государственную награду, почему прекратил общение с коллегами, оставшимися в России, и могут ли российские актеры снова вернуться в Украину. Также актер откровенно рассказал о жизни с диабетом, тяжелом состоянии мамы, отношениях с женой и детьми и вспомнил, как когда-то едва не выбрал карьеру ресторатора вместо актерской.

– В конце ноября на экраны выходит "Безумное Рождество" – четвертая часть франшизы "Безумная свадьба". Вы верили, что историю удастся продолжить и авторы найдут новый сюжет для следующего фильма?

– Ну конечно! Ведь эта история имела кассовый успех, поэтому подозревал, что продюсеры обязательно что-нибудь придумают. Возможно, думал, что я разведусь или еще что-то в этом роде (смеется). Знаю, что будет еще один полнометражный фильм. Посмотрите четвертую часть – и сами поймете, о чем речь. Не буду спойлерить, какой будет следующая история.

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– Трудно было собрать всех вместе, учитывая, что в фильме снимаются известные актеры, у каждого из которых свой график?

– Да, были определенные трудности, но, слава Богу, всех собрали и сняли. Даже Джимми Воха-Воха из Франции удалось вытащить, подгадали ему график, чтобы он не участвовал в тех демонстрациях (смеется).

– В интервью нашему изданию актриса Полина Василина, которая в фильме играет его жену, рассказывала, что, по ее информации, Джимми живет в Киеве.

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– Ну, все-таки он периодически возвращается во Францию. Здесь же война, зачем ему постоянно жить в Киеве, рисковать жизнью? Правда, не знаю, где сейчас спокойнее – в Париже или в Киеве.

– А своего Василия Середюка вы за это время не разлюбили? Не устали от этого персонажа?

– Я не так часто получал главные роли в кино за это время. Поэтому, конечно, соскучился по нему. Я ждал, надеялся, и когда мне сообщили, что будет четвертый фильм, был счастлив! Старался и работал так, словно все происходит впервые. Знаете, сериалы – это приятно, это хорошо: включил дома телевизор, собралась вся семья, посмотрели. Но полный метр, большой экран, кинотеатр – это совсем другая история.

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Кто для меня Василий Середюк? Понимаете, его ведь пишут под меня. Если бы авторы хотели меня в чем-то сломать, заставить делать то, чего я не умею или не знаю, это была бы другая история. А здесь, наоборот, создают под то, что я умею, что мне близко. Мы с ним даже в чем-то похожи. Для него главное – семья, любовь к родным, уважение к традициям. Он не терпит, когда что-то происходит не так, как должно быть, обязательно вмешивается, а потом еще и в какую-нибудь авантюру влипает. В "Безумном Рождестве" дети вообще начинают ему мстить за то, что он их обманул – придумал историю о болезни, чтобы все собрались на праздники. Так что в этот раз ему достанется!

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– Одну из ваших дочерей в "Безумном Рождестве" играет Катя Кузнецова, которая более десяти лет жила и работала в Москве. А в сериале "Домик на счастье" с вами снималась Галина Безрук, которая в свое время тоже строила карьеру в России и после начала полномасштабной войны не вернулась в Украину. В одном из наших предыдущих интервью вы сказали: "Я аплодирую Кате Кузнецовой – в украинском кино она быстро наверстает упущенное. Что будет с Галей – посмотрим".

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– Катя, слава Богу, очень хорошо пошла в Украине. Красивая, талантливая, с ней приятно работать. Не знаю, сколько она зарабатывала в Москве и сколько получает сейчас в Украине, но сегодня она одна из самых востребованных актрис, если не самая востребованная. Так что, вернувшись домой, она точно не проиграла. Возможно, в долларовом эквиваленте ее гонорары и стали меньше, чем были в России, зато теперь у нее спокойная душа. А это дорогого стоит.

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Что касается Галины, то слышал, что она во второй раз вышла замуж и родила еще одну дочь. Это, собственно, все, что мне о ней известно. Мы не общаемся, не переписываемся. Как у нас говорят, она уже отрезанный ломоть. В свое время у нас с ней было немало разговоров о том, что нужно возвращаться домой. Но это было еще до полномасштабного вторжения. Тогда такие разговоры имели смысл, и их стоило вести и с другими украинскими актерами, работавшими в России. Когда началась большая война, все уговоры прекратились, потому что они, извините, уже были до задницы. Каждый сделал свой выбор. Сейчас я вообще ни с кем из России не общаюсь – ни с бывшими коллегами по "Большой разнице", ни с актерами, с которыми работал. После 2014 года я еще пытался что-то объяснять, кому-то писал. Но после 2022-го все – завязал. Тогда все окончательно раскрылись, и для меня это стало точкой.

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– А допускаете, что после войны некоторые актеры оттуда могут снова попытаться вернуться на украинский рынок? Например, под прикрытием статуса "хороших русских"?

– Если у нас будет глуповатая власть, то вернутся.

– Вы не скрываете своих политических симпатий и неоднократно говорили о своей поддержке Петра Порошенко. Приходилось ли вам встречаться с ним лично, общаться?

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– Ни разу! Даже звание народного артиста мне вручал не он, а Евгений Нищук, который тогда возглавлял Министерство культуры. В 2017 году Порошенко награждал преимущественно военных. А вот звание заслуженного артиста мне вручал Виктор Ющенко.

С Порошенко мы могли видеться разве что на каких-нибудь концертах или во время юбилея Театра Франко. На 95-летие театра мы выступали, он присутствовал, произносил речь. Но чтобы подойти, пожать руку, перекинуться несколькими словами – нет, такого не было. К сожалению, лично мы не знакомы. Но того, что я порохобот, не скрываю. И вот уже дважды я не получил государственной награды, хотя знаю, что меня выдвигали. Первый раз – после "Безумной свадьбы". А второй – накануне столетия Театра Франко. Мне позвонили и сказали, что в Офисе президента хотят наградить меня орденом, но спросили, не устрою ли я какого-нибудь демарша. Я ответил: "Я что, идиот? Мне же награду дает не лично Зеленский, а государство". Но они все равно перестраховались. Кажется, до этого был какой-то случай во Львове, когда человек демонстративно отказался от государственной награды. Не хотели повторения ситуации. Хотя я считаю, что государственные награды – это одно, а политические симпатии – совсем другое.

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– Наш разговор проходит накануне вашего дня рождения. Как планируете праздновать?

– Жена постоянно спрашивает: "Ты уже что-то решил?" Я думал, что в этот день у меня будет съемочный день в "Домике на счастье", так что заодно отпразднуем с коллективом. Но последний съемочный день приходится на день раньше. Ну, торт им обязательно привезу, просекко для девушек. А вот шашлычки, картошечка и все такое – этого не получится. Я даже просил: "Да добавьте мне еще один съемочный день, дайте угостить людей!" Но нет, не добавляют (смеется). Так что, думаю, будем праздновать дома. Раньше мы всей семьей ходили в ресторан неподалеку от дома. Это удобно: жена Ира могла выпить вина, не думая о том, что потом нужно садиться за руль. Мы вкусно ужинали и возвращались домой. Но все это было до большой войны.

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– Обычно приглашаете друзей, коллег?

– Вы правильно сказали – обычно. Сейчас война, и уже ничего не происходит так, как происходило обычно. Семейный праздник – и все. Большие гулянья сейчас неуместны. В прошлом году, когда мне исполнилось 50, я устроил банкет в театре, пригласил и родных, и друзей. Так что отпраздновал как следует, но фактически один раз. А до войны все было иначе! Мог отмечать и в театре, и на даче у кума, и на съемках. А сейчас все изменилось. Хотя 50 лет все-таки не мог пропустить. Какие подарки дарили? Столько бутылок мне еще никогда не приносили (смеется)! Кто-то дарил конвертики, кто-то – что-то другое, но в основном приносили красивые бутылки: виски, водку.

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– Есть ли у вас друзья в театре?

– В театре дружить необязательно. Там должны быть коллеги, взаимоуважение, взаимопонимание и готовность выручить друг друга. Но это не дружба. Вы же не позвоните коллеге среди ночи и не скажете: "Приезжай, у меня жена рожает, нужно срочно отвезти ее в роддом". Хотя, возможно, есть и такие коллеги, которые не откажут. А у меня есть настоящий друг и кум, который в свое время именно так меня выручил. Он буквально из кожи вон лез, чтобы помочь, и довез нас до роддома. Это актер Валера Астахов. Есть еще несколько человек, которым я доверяю. Но в целом мало кого подпускаю близко к себе. И горжусь тем, что у меня нет сотни друзей. Коллег и партнеров может быть много, а настоящих друзей всегда единицы.

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– Наше интервью с вами какое-то время откладывалось из-за вашей занятости. А сколько у вас обычно бывает выходных в месяц? Недавно мы общались с Александром Рудинским, вашим коллегой по Театру Франко. Он рассказал, что в октябре у него было 27 съемочных дней и еще три в театре – фактически без единого выходного. А как у вас?

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– Он молодец! В сентябре у меня было примерно так же: до 20 съемочных дней, остальное – театр, а еще работа над другими проектами. Было ощущение, что выходных у меня вообще нет. В октябре – "Дизель Шоу", съемки, гастроли. Но несколько свободных дней все-таки выпало. Что будет в ноябре – посмотрим. Вот завтра у меня два спектакля, причем в разных городах: один в театре, другой – в антрепризе. Дальше – гастроли. Но съемки в "Будиночке на щастя" для меня уже заканчиваются. Так что от такого плотного съемочного графика наконец немного передохну.

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– Тем временем ваша жена Ирина, тоже актриса, вернулась к работе – сейчас ее можно увидеть на сцене Театра Франко в спектакле "Король Лир! Версия".

– Пока рано говорить о чем-то конкретном. Вы лучше сами потом у Иры спросите, когда она полноценно вернется к работе. Нет, я ее не отговаривал, наоборот, очень поддержал это решение. Дети уже выросли. Когда они были маленькими, я, возможно, вел себя немного эгоистично – хотел, чтобы Ира оставалась дома. Отправил ее в два декрета, так что теперь надо долги возвращать (улыбается). А сейчас сын уже совсем взрослый, дочь стала намного самостоятельнее. Ей 12 лет – это вам не пять! Она уже и сама может что-нибудь себе приготовить, пока Ира на репетиции или спектакле.

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Когда мы женились, Ира работала журналисткой на радио и зарабатывала больше, чем я в театре. Да, у меня были съемки, концерты, какие-то халтурки, но официальная зарплата в театре – копейки. А Ира на радио получала больше меня. Тогда, если не ошибаюсь, радиостанция принадлежала ирландцам – все было просто супер. Потом ее перепродали, а позже приобрел какой-то российский холдинг. И вот эти москали ее уволили! После декрета Ира вернулась на работу, но ее перевели в экономический блок. Она пыталась работать, хотя это была совсем не ее сфера. Говорила: "В этом не разбираюсь, я гуманитарий". Ее фактически выжили. Тогда я сказал: "Ничего, все хорошо, давай во второй декрет".

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– Кто в вашей семье отвечает за деньги?

– Я зарабатываю, а отвечает Ира (смеется). У меня деньги на ФЛП, она говорит, сколько ей нужно, бухгалтер снимает средства, я перечисляю. Формально финансами заведую я, но решать, что купить и на что потратить, – это уже ее дело. Потому что если бы я еще и во время съемок постоянно думал о семейных расходах, то вообще не выдержал бы. На самое необходимое нам нужно примерно тысячу долларов в месяц. Но это без учета дополнительных расходов: сын у нас учится в театральном вузе не на бюджете, дочь занимается с репетиторами по математике и английскому. Раньше я сам с ней занимался, но теперь у меня нет столько времени. Сейчас детям очень много задают в школе, они не успевают все усвоить. Нас, как мне кажется, учили спокойнее, не так нагружали, но мы больше успевали выучить. Я окончил специализированную английскую школу. И знаете, мне до сих пор хватает тех знаний. Если куда-нибудь приеду, могу спросить, где поесть, как пройти, где вокзал. Конечно, если бы я каждый день общался по-английски, то мог бы вспомнить гораздо больше.

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– Миша уже живет отдельно?

– Нет-нет, он с нами. Вон наверху сидит за компьютером, у него сейчас пара – все-таки учеба онлайн. Мы сейчас живем за Киевом, у нас здесь жилье в таунхаусе. Переехали сюда, потому что на Печерске (мы живем на бульваре Леси Украинки) совсем плохо со светом и водой. Если кто-то вам скажет, что в центре все хорошо, не верьте! Особенно в старых домах. Не знаю, как в новостройках, возможно, там автономное отопление, генераторы. А у меня дом старый – достался от бабушки и дедушки. И просто задница! Поэтому и перебрались сюда: здесь есть газовый котел и инвертор.

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– В одном из интервью вы рассказывали, что купили этот дом под Киевом почти случайно: после длительных съемок получили немалый гонорар в гривнах и решили куда-нибудь вложить деньги. А теперь, наверное, это настоящая находка?

– Я действительно безгранично рад, что мы тогда так поступили. Когда дом уже был построен, мне предлагали его продать. Позвонила какая-то женщина, говорит: "У вас тут так прикольно. Слышала, что вы продаете". А я ей: "Кто вам такое сказал?" Если бы я согласился на ее условия, то вернул бы все вложенные деньги и даже заработал сверху – с учетом того, что потратил на ремонт. Предлагали действительно хорошую сумму. Но я отказался: это же строилось для семьи, сюда вкладывали душу. Есть вещи, которые можно строить и продавать – так многие зарабатывают. Но я не бизнесмен, не занимаюсь этим "купил – продал". Этот дом мы создавали для себя, с любовью. Поэтому и я, и жена, и дети любим сюда приезжать. А сейчас это жилье нас просто спасает.

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– Видитесь ли вы с соседями Анатолием Хостикоевым и Станиславом Бокланом – рассказывали о них в предыдущем интервью?

– Они живут не здесь – в Рожнах, где у нас есть дача. Но там мы бываем редко. Хостикоев живет там постоянно, Боклан тоже имеет дом. А здесь, в Ходосовке, неподалеку живет Павел Зибров – у него тут своя усадьба. Но в Ходосовке мы не встречались. А когда где-то пересекаемся – на концертах или съемках, – здоровается: "О, сосед, привет!"

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– Готовясь к интервью, я пересматривала ваш совместный с Ирой разговор и обратила внимание, как слаженно вы общаетесь. Не перебиваете друг друга, а наоборот – дополняете: один начинает рассказывать, другой подхватывает. Такое нечасто увидишь, особенно среди творческих людей, которые обычно очень эмоциональны.

– А в комментариях, наоборот, писали, что Ира мне не давала говорить! (смеется) Хотя на самом деле никто никого не обделил: Ира сказала свое, я – то, что хотел. А как мы живем вместе? Конечно, бывает, что ссоримся, но абсолютное большинство наших конфликтов – бытовые. Кто первым идет мириться? В основном я. Ну, она же девочка, надо подойти и сказать: "Я все равно тебя люблю". Из Иры почти невозможно вытянуть слова: "Я виновата". Она не признает своих ошибок. Когда я ей говорю: "Ты же никогда не признаешь, что ошибаешься", она отвечает: "Я идеальная, у меня нет ошибок!" Вот и все (смеется).

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– За что вы ее полюбили? Почему именно она?

– Я уже рассказывал эту историю, Ира не очень любит, когда я ее повторяю. Когда я попал в реанимацию из-за сахарного диабета, она единственная из друзей пришла проведать меня. Именно этот момент стал для меня решающим. Я понял, что нужен ей. А начиналось все с дружбы. Мы знали друг друга еще тогда, когда Ира была совсем юной. До института даже мысли не было, что между нами когда-нибудь могут возникнуть какие-то романтические отношения.

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– Рассказываете детям, как когда-то влюбились в маму, как добивались ее расположения?

– Сыну уже рассказываем, ведь у него тоже есть отношения. Но его девушка в Житомире, а он – в Киеве, потому что учатся онлайн. Полдня общаются в Viber, по телефону, через компьютер, но почти не видятся вживую. Вот такая любовь на расстоянии. Я ему говорю: "У нас с мамой все вот так и так – бери с нас пример". Стараемся делиться своим опытом, советовать, как лучше. Но поколение совсем другое. В его возрасте мне, чтобы найти какую-нибудь информацию, нужно было идти в библиотеку, просить книги, сидеть, читать, выписывать. А он нажимает одну кнопку на компьютере – и уже получает готовую информацию.

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То, что мне приходилось переписывать часами, ему сразу выдают в распечатанном виде. Ну о чем тут говорить? У них все происходит намного быстрее. Но я замечаю, что из-за этого и сама жизнь ускоряется. И мне кажется, она становится менее интересной.А где природа? Где семейные походы, парки, путешествия? Встречи с родными? Он все видит на компьютере: музеи, парки, любые места можно посмотреть на видео. Но как все это почувствовать? Мы говорим об этом с детьми.

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– Как часто вам удается видеться с отцом – народным артистом Украины, одним из самых известных актеров Театра Франко Лесем Заднепровским?

– В театре встречаемся, на антрепризных спектаклях. Время от времени он приходит к нам в гости, повидаться с внуками.

– В интервью OBOZ.UA ваш отец рассказывал, что хорошо готовит, а ваш дедушка – легендарный актер Михаил Заднепровский – во время гастролей всегда привозил домой кулинарные книги.

– Эти книги до сих пор хранятся у моего папы. Там есть рецепты французской, армянской, грузинской, болгарской, румынской, греческой кухонь. О дедушке могу рассказывать только с чужих слов: знаю, что во время гастролей он любил готовить супы. А отец действительно очень увлекался кулинарией. Потом похудел и завязал с этим занятием (смеется). Но самую классную солянку, которую я когда-либо ел, готовил именно мой отец. Это было невероятно вкусно!

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– А как складываются отношения со сводной сестрой Дариной – дочерью отца от второго брака? Вы почему-то почти не упоминаете о ней в своих интервью.

– В последний раз мы виделись еще до полномасштабного вторжения, когда снимали какую-то телевизионную программу. Она там работала главным художником по костюмам. Знаю, что она очень хорошо рисует, у нее есть собственная художественная мастерская. С тех пор мы не встречались. Разве что раз в год поздравляю ее с днем рождения в Facebook. Почему мы не стали по-настоящему близкими? У нас разные мамы, а отношения между ними были специфическими из-за развода. Дети, конечно, ни в чем не виноваты, но, наверное, все это ощущается на каком-то молекулярном уровне. Хотя, когда встречаемся, все нормально: обнимаемся, целуемся. Но чтобы звонить друг другу каждый день и спрашивать: "Как дела?" – такого нет.

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– Ваша мама, актриса Зоя Сивач, уже долгое время борется с рассеянным склерозом. Как она чувствует себя сейчас?

– 18 октября ей исполнилось 75 лет. Мы всей семьей приехали поздравить ее. Мама уже полностью лежачая. Примерно год назад она окончательно слегла. До этого еще могла вставать, как-то себя обслуживать, а сейчас уже нет. С ней постоянно сидит сиделка. Очень профессиональная женщина, бывшая медсестра, которая хорошо знает, что такое рассеянный склероз. Когда у нее выходной, я еду к маме. Оттуда – на работу. Все это непросто, но ко всему привыкаешь.

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– Вы упоминали, что ваши родные увлекались кулинарией. А сами любите готовить? Ваша Ира рассказывала нам в интервью, что утром вы обычно сами готовите себе завтрак.

–Да что там готовить! Сварил три яйца "в мешочек" – именно так люблю. Но для этого обязательно должна быть определенная кастрюлька, в которой они получаются именно такими, как надо. Если взять другую, никогда не сваришь до нужного состояния. Надо знать свою кастрюльку: какая у нее толщина, на каком огне готовить. Хозяйки меня поймут! А еще я люблю сам ритуал: маленькой ложечкой разбить скорлупу и такой же маленькой ложечкой есть. У меня такие вот английские завтраки. Если надо рано на работу, то все просто: сварил яйца, позавтракал, сделал инъекцию инсулина – и побежал!

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На одной из кинопремьер мы с вами немного поговорили о вашем заболевании. Вы говорили, что следите за новыми разработками в медицине и надеетесь на прорывы в лечении. Есть ли сейчас что-то интересное, что может помочь людям с диабетом?

– Слежу, изучаю, интересуюсь. Начал дополнительно делать инъекции, какими будут результаты – посмотрим. Пока не хочу ничего конкретного говорить. Заболел ровно в 30. Это наследственное: сахарным диабетом болел мой прадедушка. Он очень тяжело умирал от этой болезни. Мне она тоже передалась. Очень выручает инсулин. Если понимаешь, что такое жизнь с инсулинозависимым диабетом, то знаешь, насколько важно иметь возможность получать необходимые препараты. Надо оформить инвалидность, и тогда государство обеспечивает даже дорогими лекарствами бесплатно. Но все равно приходится тратиться на дополнительные препараты и витамины. Это недешевая болезнь, но жить можно. Я стараюсь следить за собой. Как минимум дважды в год ложусь на капельницы – для этого нужно выделить примерно две недели. Иначе не выдерживаю – сдохну, потому что работа у меня тяжелая.

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– Не секрет, что вы очень хотели, чтобы сын Михаил тоже стал актером и продолжил династию Заднепровских. Он поступил в театральный, но выбрал другое направление – управление театральным делом.

– Но все-таки уговорили! Убедили его поступить в театральный институт. Пока результаты хорошие, преподаватели им довольны. Короче, я очень надеюсь, что у него будет два высших образования. Очень этого хочу, но захочет ли этого он – посмотрим. Его главный аргумент – он боится сцены. Говорит, что не хочет быть актером, и все. Мы продолжаем об этом говорить. Надо время от времени понемногу напоминать, капать на мозги (смеется). Сейчас из-за обстрелов они учатся онлайн. Возможно, даже хорошо, что пока он не на актерском факультете. Потому что я вообще не представляю, как можно обучать актеров дистанционно. Для этого нужны живое общение и сцена.

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– Интересно, как вы вспоминаете свою учебу в театральном? Ведь ваш прадед был ректором этого вуза(Семен Ткаченко был режиссером, профессором, ректором театрального института и одним из основателей театра имени Ивана Франко. – Ред.) Чувствовали ли вы особое отношение к себе? Или, наоборот, приходилось доказывать, что вы поступили туда не благодаря фамилии?

– Нет, особого пиетета ко мне не было. Хотя моя бабушка, Юлия Ткаченко, в то время еще преподавала. А поступить мне помогла именно она: подошла к Борису Петровичу Ставицкому и попросила за меня. Они вместе играли в спектакле "Кассандра" Театра Франко – бабушка исполняла главную роль. Если бы она не вмешалась, я, наверное, и не поступил бы, потому что готовиться начал поздно. Вообще планировал поступать в пищевой институт. В начале 90-х было очень модно открывать кооперативные рестораны, и я мечтал иметь собственное заведение. Хотел открыть ресторан при театре Франко: днем бесплатно кормить актеров, а вечером зарабатывать на зрителях.

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Но мои родные решили, что мне все-таки нужно идти в театральный. Начали экстренно готовить. Честно говоря, подготовился я ужасно: танцевать не умел, нот на пианино не знал. Но меня взяли. И первое время я вообще считал себя полной посредственностью. У меня кругом были тройки, а по актерскому мастерству мне еле натянули четверку. Только в конце второго курса, когда я хорошо сыграл в одной из постановок, Борис Петрович сказал: "Слава Богу, что я взял тебя к себе". Результат появился лишь на экваторе учебы. До этого постоянно спрашивал себя: "Что я здесь делаю?" Но понимал, что больше ничего не знаю и не умею, так что надо как-то тянуться. А потом, как говорится, чакры открылись!

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– Когда вы пришли в театр Франко, вас сразу приняли? Или приходилось слышать за спиной: мол, все понятно, парень из известной династии.

– Первые десять лет было тяжело. За тобой постоянно наблюдают, рассматривают буквально под огромной лупой. Понимаете, это как в конном спорте: есть отец-чемпион, бабушка-чемпионка, дедушка-чемпион – и все ждут, что маленький жеребенок тоже обязательно вырастет и станет чемпионом. Но ведь не все дети известных актеров, внуки звезд становятся такими же успешными. Не каждая лошадь сразу начинает бегать и выигрывать скачки. Я тоже не сразу разогнался. А потом меня начал хвалить Сергей Данченко, и, слава Богу, дело пошло. Позже, когда получил звание заслуженного артиста Украины, это тоже многое изменило. В театр я пришел примерно в 1996 году, а звание получил в 2007-м – через одиннадцать лет. Тогда уже как будто появилась определенная броня: признание, подтверждение того, что ты чего-то стоишь. На тебя уже не смотрели под такой лупой, отстали – и можно было спокойно работать.

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– В Киеве есть улица Михаила Заднепровского – в честь вашего деда. Что вы чувствуете, когда проходите по ней?

– Я живу от нее недалеко. Что чувствую, когда иду по ней? Приятно, конечно, – ну и это, наверное, все. Это наш Миша больше гордится. У него есть фотография в Instagram – на фоне таблички. Эта улица небольшая, неподалеку от дома, где жил дедушка. Спасибо отцу за то, что в свое время поднял этот вопрос, и Александру Омельченко, который тогда был мэром Киева и помог его решить. И киевлянам – за признание.

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