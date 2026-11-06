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Тайна личной жизни Кончиты Вурст: что известно о новой любви победительницы Евровидения, которая живет с ВИЧ

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
291
Тайна личной жизни Кончиты Вурст: что известно о новой любви победительницы Евровидения, которая живет с ВИЧ
Что известно о партнере Кончиты Вурст, которая скрывает личную жизнь

6 ноября австрийскому певцу Томасу Нойвирту, который получил широкую известность благодаря победе на Евровидении 2014 в эффектном образе Кончиты Вурст, исполнилось 38 лет. Появившись на сцене в амплуа бородатой "женщины", он стал настоящим феноменом конкурса и оказался под пристальным вниманием публики, однако, несмотря на это, долгое время хранил свою личную жизнь в тайне.

Лишь весной этого года Кончита Вурст удивила признанием о том, что ее сердце больше не свободно. Что известно о новой любви звезды, читайте в материале OBOZ.UA.

Тайна личной жизни Кончиты Вурст: что известно о новой любви победительницы Евровидения, которая живет с ВИЧ

Кончита Вурст рассекретила, что ее сердце не свободно

В эфире собственного подкаста Bussi Bla Bla дрэг-квин обсуждала сердечные дела с другим победителем Евровидения Йоханнесом Пичем, известным как JJ. Певец не стесняется рассказывать о своих отношениях на публике, и такая откровенность, похоже, вдохновила Кончиту Вурст поделиться откровением.

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"Я хочу объявить, что очень влюблена", – сказала звезда Евровидения, которая на тот момент состояла в отношениях уже более полугода.

Раскрывать личность своего возлюбленного Томас Нойвирт не захотел, однако отметил, что уже на первом свидании партнер поразил его своими кулинарными навыками: "С того момента я ем лучшую еду в мире. И это еще не все. Он просто фантастический. Приятно быть в гармоничных отношениях. То, что я переживаю сейчас, для меня в новинку".

Тайна личной жизни Кончиты Вурст: что известно о новой любви победительницы Евровидения, которая живет с ВИЧ

Томас Нойвирт состоит в "гармоничных отношениях". Источник: instagram.com/conchitawurst

Акцент именно на гармонии в отношениях Кончита Вурст сделала не случайно. В 2018 году, когда имя исполнительницы трека Rise Like a Phoenix уже было известно всему миру после победы на Евровидении, она была вынуждена публично раскрыть свой ВИЧ-положительный статус из-за угроз со стороны бывшего бойфренда.

"Настал день, когда я хочу на всю жизнь избавиться от дамоклова меча, нависшего надо мной: уже много лет я живу с ВИЧ-положительным статусом. На самом деле эта информация не имеет никакого значения для широкой общественности, однако бывший парень угрожает обнародовать эти личные сведения. И я не собираюсь и дальше позволять кому-либо запугивать меня и настолько влиять на мою жизнь", – заявила дрег-квин.

Тайна личной жизни Кончиты Вурст: что известно о новой любви победительницы Евровидения, которая живет с ВИЧ

Звезда раскрыла ВИЧ-положительный статус из-за угроз бывшего. Источник: instagram.com/conchitawurst

Тогда Кончита Вурст подчеркивала, что с момента выявления ВИЧ находится под наблюдением медиков. В течение нескольких лет вирус в организме звезды остается ниже порога обнаружения, поэтому она не может передать его другим.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ирина Горова рассказала о ритуале от раввина, который помог ей найти любовь, и пролила свет на загадочную персону бойфренда.

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