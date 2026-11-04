Тайны личной жизни Фединчика после развода с Денисенко: занято ли сердце актера и за какие комментарии он может заблокировать

Заслуженный артист Украины Андрей Фединчик откровенно рассказал, что происходит в его личной жизни после громкого развода с коллегой по цеху Наталкой Денисенко. Как отметил знаменитость, он до сих пор окончательно не может сказать, что готов начать новую историю любви.

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В то же время, если судьба подарит Фединчику "нужного" человека, он не будет убегать от чувств. Таким откровением он поделился в интервью для Styler.

"Еще не уверен (что готов к новым отношениям. – Ред.). Но если встречу любовь, то, конечно, скрываться не буду", – сказал актер.

Отдельно Андрей Фединчик прокомментировал то, что тема его сердечных дел довольно часто оказывается в центре бурных обсуждений в сети. По словам артиста, он абсолютно спокойно воспринимает обоснованную критику, тогда как за обычное поливание грязью может сразу заблокировать.

"Если это здоровая критика, тогда важно ее воспринимать. Соглашаться или нет – в зависимости от своего отношения. Если это просто хейт, тогда вообще не обращать внимания, тебя просто хотят сбить с пути. Автора блокирую и иду дальше", – отметил знаменитость.

Скандальный разрыв Фединчика и Денисенко

Актеры официально узаконили свои отношения весной 2017 года, а уже осенью стали родителями общего сына Андрея. Долгое время знаменитости имели славу гармоничной пары, однако в 2025 году появились первые предположения, что их брак трещит по швам. Тогда в сети начали распространяться слухи о вероятном разводе Андрея Фединчика и Наталки Денисенко, более того, артистку подозревали в изменах.

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Звезды украинского кино не спешили комментировать перемены в своей личной жизни, однако их разрыв стал очевидным после того, как на сайте открытых данных Opendatabot появилось решение Богунского районного суда города Житомира о расторжении брака. Официально они перестали быть супругами 8 мая 2025 года. Истцом выступила Денисенко, указав в качестве причины разрыва отношений "разные взгляды на жизнь, отсутствие взаимопонимания и утрату чувств друг к другу".

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Позже выяснилось, что в разводе артистов все было не так просто. Наталка Денисенко публично заявила, что их отношения начали портиться из-за расстояния, ведь тогда Андрей Фединчик служил в армии, а также из-за сильной ревности бывшего мужа. Со своей стороны актер дал понять, что на самом деле причиной разрыва стала неверность звезды фильма "Когда ты выйдешь замуж?".

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