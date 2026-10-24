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"Такое бывает нечасто". Детское Евровидение 2026 началось с "серьезного коллапса", который задержал всех участников

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read1 мин
525
"Такое бывает нечасто". Детское Евровидение 2026 началось с "серьезного коллапса", который задержал всех участников
Финал Детского Евровидения 2026 начался с проблем

Финал Детского Евровидения 2026 начался совсем не гладко. После грандиозного открытия шоу и выступления первой участницы возникли организационные проблемы, из-за которых представитель Кипра Гарри Георгиу не смог вовремя выйти на сцену и, соответственно, задержал весь конкурс.

Неожиданную паузу некоторое время заполнял ведущий финала Кин Кутаяр, рассказывая о соревновании, а затем зрителям показали информативный ролик. Об этом OBOZ.UA стало известно во время просмотра прямого эфира.

''Такое бывает нечасто''. Детское Евровидение 2026 началось с ''серьезного коллапса'', который задержал всех участников

Кин Кутаяр попытался заполнить неожиданную паузу. Источник: Скриншот

"В начале я вам обещал, что Украина будет выступать где-то в 22:59, но, судя по тому, что сейчас что-то пошло не так, все будет немного позже. Ну ничего, мы дождемся. Видимо, не успевают выставить реквизит. Такое бывает нечасто, но все же бывает", – прокомментировал инцидент Тимур Мирошниченко.

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Позже украинский ведущий подчеркнул, что "технический коллапс" оказался довольно серьезным, ведь вместо продолжения финала Детского Евровидения 2026 зрители увидели видео об истории Мальты.

''Такое бывает нечасто''. Детское Евровидение 2026 началось с ''серьезного коллапса'', который задержал всех участников

В эфире показали ролик о Мальте. Источник: Скриншот

В целом пауза длилась 6 минут. На первый взгляд такой "коллапс" незначителен, однако не в рамках грандиозного шоу, где все рассчитано чуть ли не до секунды. Задержка начала выступления Кипра повлекла за собой проблемы с номерами других артистов.

''Такое бывает нечасто''. Детское Евровидение 2026 началось с ''серьезного коллапса'', который задержал всех участников

Из-за коллапса представитель Кипра не смог вовремя выйти на сцену. Источник: Скриншот

Напомним, что Украину на конкурсе представляет 12-летняя Эрика Колесниченко. Для Детского Евровидения 2026 она подготовила зажигательный трек NOT A LULLABY.

музыканты из Испании поразили исполнением украинских хитов, прославившихся благодаря Евровидению.

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