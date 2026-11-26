Сыновья легендарного украинского певца Назария Яремчука – артисты Дмитрий и Назарий – откровенно рассказали, в каких отношениях состоят со своей младшей сестрой после ряда недоразумений в прошлом. По словам исполнителей, сейчас они поддерживают связь с Марией Яремчук и даже приглашали ее принять участие в концерте памяти знаменитого отца, однако ее выступления зрители так и не услышат.

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По определенным причинам певица отказалась появиться на музыкальном шоу 30 ноября, хотя на сцене соберется не одно поколение звездной семьи. Как рассказали братья Яремчуки в интервью BLIK.ua, во время концерта памяти споют даже шестеро внуков легенды украинской эстрады.

"Мы не прерывали общение с сестрой, но ее не будет. Она сказала, что не может. Я приглашал ее, общался с ней. Она сказала, что очень благодарна за приглашение. Но, к сожалению, не сможет выступить", – поделился Дмитрий Яремчук.

Братья никоим образом не связывают решение Марии Яремчук не участвовать в концерте памяти с прежними конфликтами, которые становились публичными. Так, например, в 2024 году певица заявила, что Дмитрий Яремчук якобы годами забирал все роялти с отцовских песен, тогда как она не получала "ни копейки". В ответ на громкие обвинения сестры артист отметил, что все потомки Назария Яремчука унаследовали одинаковые "смежные права".

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В том же году в эксклюзивном интервью OBOZ.UA Дмитрий Яремчук признался, что их отношения с сестрой были довольно холодными. По словам артиста, когда Мария Яремчук была ребенком, она с удовольствием проводила с ним время, однако с годами это изменилось.

"Тогда в наших отношениях не было ничего искусственного, все было настоящим. Сейчас, к сожалению, всего этого нет, но что поделаешь. Я уже и не вспомню, когда мы виделись в последний раз. Мы с братом всегда приглашали их на наш фестиваль "Родина" имени Назария Яремчука, но они в нем не участвовали. Ну ничего, такова жизнь", – делился исполнитель.

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Как ранее писал OBOZ.UA, долгое время Дмитрий и Назарий Яремчуки откладывали просмотр документального фильма об их отце, который сняла Мария. Они лишь недавно ознакомились с картиной, вышедшей в 2024 году, и дали довольно неоднозначный отзыв. С одной стороны, братья похвалили драматургию работы, а с другой – раскритиковали недостаточное раскрытие личности руководителя ансамбля "Смерічка".