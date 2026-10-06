Сыновья Джамалы дебютировали на большой сцене вместе с мамой и вдохнули новую жизнь в легендарную ''Песню об учительнице''. Видео

Певица Джамала впервые вышла на большую сцену вместе со своими сыновьями – 8-летним Эмиром и 6-летним Селимом. Мальчики стали участниками хора 10-й музыкальной школы, который вместе с артисткой исполнил легендарную "Песню об учительнице" на сцене Национальной оперы Украины в Киеве.

Видео дня

Перед большой аудиторией дети Джамалы спели вместе с мамой, хором и оркестром во время церемонии награждения премией для педагогов Global Teacher Prize Ukraine, которая состоялась 4 октября – накануне Дня учителя. Артистка поделилась видео с выступления в Instagram.

Исполнительница призналась, что именно совместное выступление с сыновьями сделало этот вечер для нее особенным. По словам артистки, она впервые пела вместе с детьми на большой сцене.

"Для них это был настоящий дебют: оперный театр, большой оркестр, такая сложная песня. И я очень счастлива, что мы сделали это вместе", – написала Джамала.

Детский хор вместе с певицей исполнил "Песню об учительнице" – песню, написанную композитором Платоном Майбородой на слова поэта Андрея Малышко. В исполнении Джамалы и детского хора она прозвучала на церемонии, посвященной педагогам.

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В другом посте певица вспомнила своих учителей, которых уже нет рядом. Накануне выступления Джамала призналась, что "плакала внутри", думая о них.

"По правде говоря, еще один день в невероятную сокровищницу моего творчества. День, когда мои дети пели со мной. Плакала внутри, вспоминая всех моих лучших учителей, которых уже нет рядом. И даже в такие тяжелые времена мы все равно стараемся сиять. С праздником", – написала артистка.

Главные истории дня

Напомним, Джамала и ее муж Сейт-Бекир Сулейманов воспитывают троих сыновей. Эмир родился в марте 2018 года, Селим – в июне 2020-го, а самый младший Алим – в мае 2024-го. Ранее старший сын певицы уже вместе с мамой исполнял "Щедрик".

Ранее OBOZ.UA писал, что Джамала показала, как проводили своих школьников 1 сентября после страшной ночи.