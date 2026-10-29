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Сыну Андрея Джеджулы и Санты Димопулос исполнилось 18 лет: как выглядит будущий юрист, который вернулся из Дубая в Киев. Фото

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
1,7 т.
Сыну Андрея Джеджулы и Санты Димопулос исполнилось 18 лет: как выглядит будущий юрист, который вернулся из Дубая в Киев. Фото
Сыну Джеджулы и Димопулос исполнилось 18 лет. Источник: instagram.com/djedjula

29 октября сын ведущего Андрея Джеджулы и певицы Санты ДимопулосДаниэль – празднует свой 18-й день рождения. По случаю совершеннолетия первенца знаменитости обратились к нему с трогательными поздравлениями и поделились серией редких фото.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" в своем Instagram откровенно призналась, что, несмотря на возраст Даниэля, до сих пор видит в нем маленького мальчика. Она подчеркнула, что невероятно гордится тем, каким человеком стал сын, а публикацию дополнила кадрами, сделанными с юношей в Дубае. На них хорошо видно, что Даниэль вырос настоящим красавцем, унаследовав лучшие черты внешности от родителей.

Сыну Андрея Джеджулы и Санты Димопулос исполнилось 18 лет: как выглядит будущий юрист, который вернулся из Дубая в Киев. Фото

Даниэль вырос настоящим красавцем. Источник: instagram.com/santadimopulos

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Сыну Андрея Джеджулы и Санты Димопулос исполнилось 18 лет: как выглядит будущий юрист, который вернулся из Дубая в Киев. Фото

Санта Димопулос показала фото с 18-летним сыном. Источник: instagram.com/santadimopulos

В свою очередь, Андрей Джеджула создал ролик, в котором собрал много кадров из семейного архива. Благодаря памятным фото и видео ведущий показал, как менялся его сын с рождения до наших дней, и, конечно, не упустил возможности посвятить парню теплые слова.

Сыну Андрея Джеджулы и Санты Димопулос исполнилось 18 лет: как выглядит будущий юрист, который вернулся из Дубая в Киев. Фото

Джеджула показал, как с годами менялся его сын

"Ты уже настоящий мужчина! Сильный и могучий, смекалистый и умный, красивый и харизматичный, добрый и открытый, и тут можно писать бесконечно, потому что ты действительно этого заслуживаешь! Ты лучший сын, о котором только можно мечтать! И не обращай внимания на те моменты, когда я тебя поучаю. А как бы другой отец поступил со своим любимым сыном, своей гордостью и надеждой? Учил бы его становиться еще лучше! Так и я поступаю, потому что люблю тебя всем сердцем с момента твоего первого вдоха и до последнего моего буду любить! Помни об этом!", – написал шоумен.

Напомним, что некоторое время Даниэль жил вместе с Сантой Димопулос в Дубае, однако в 15 лет принял решение вернуться в Украину. Как объяснял Андрей Джеджула, тогда наступил период, когда юноше не хватало только материнского внимания. Он нуждался в мужском воспитании.

"Порой случается, что журналисты перепечатывают старую информацию или составляют материалы из отрывков интервью, не проверяя факты. В одном из изданий написали, что Даниэль живет с мамой, но это не соответствует действительности. Раньше он действительно жил с мамой – в Дубае, до этого – в Европе. Мама там и живет. А в прошлом году он приехал ко мне на каникулы – ему понравилось, и он решил остаться. И это для меня огромное счастье", – рассказывал ведущий в эксклюзивном интервью OBOZ.UA в 2025 году.

Знаменитость выбрал для Даниэля довольно строгие методы воспитания. Джеджула четко обозначил обязанности сына, придумал для него бонусы и наказания за проступки.

Сыну Андрея Джеджулы и Санты Димопулос исполнилось 18 лет: как выглядит будущий юрист, который вернулся из Дубая в Киев. Фото

Даниэль переехал к отцу в Украину из Дубая. Источник: instagram.com/djedjula

Кстати, высшее образование сын знаменитостей тоже решил получать в Украине. Как рассказывал Андрей Джеджула, молодой человек выбрал для себя специальность юриста-международника. Даниэль прекрасно владеет несколькими иностранными языками, что только поможет ему освоить желанную профессию.

"Его сильные стороны – знание иностранных языков. Он прекрасно владеет английским, как родным, учит немецкий, испанский. В школе когда-то жил с мамой в Дубае, учил арабский. Он может, в принципе, поговорить и на разговорном арабском языке", – подчеркнул шоумен.

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Джеджула показал редкое фото с третьей женой, которую скрывает от публики.

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