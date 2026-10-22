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Сын "пойдет по помойкам": вокруг завещания украинца-шарлатана Кашпировского разгорелся скандал

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
1,2 т.
Сын "пойдет по помойкам": вокруг завещания украинца-шарлатана Кашпировского разгорелся скандал
Вокруг завещания украинца-шарлатана Кашпировского разгорелся скандал. Источник: Росмедиа

После смерти Анатолия Кашпировского, прославившегося благодаря телевизионным сеансам псевдолечения, разгорелся скандал из-за его наследства. Племянник покойного Юрий Мамаев заявил, что завещание нужно оспорить, поскольку единственный законный сын мужчины Сергей Монтана якобы рискует остаться без недвижимости и денег.

Родственник Кашпировского настаивает на проведении посмертной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Он утверждает в российских медиа, что состояние "целителя" в последние годы жизни могло повлиять на его решение о распределении имущества.

В то же время племянник обвинил последнюю жену покойного Гулизар Чалбашову в том, что она якобы оставила сына без наследства.

Сын ''пойдет по помойкам'': вокруг завещания украинца-шарлатана Кашпировского разгорелся скандал

Поместье должно было достаться сыну "шарлатана". Источник: Российские медиа

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"То есть он просто пойдет по помойкам! Ситуация действительно ужасная. Сергей понимает, что в ближайшее время может оказаться на улице – в буквальном смысле. Единственная дорога для Серхио ведет под Бруклинский мост!" – эмоционально заявил Мамаев.

По словам Мамаева, в завещании Кашпировского указано только одно имя – его последней жены Гулизар Чалбашовой. Из-за этого Сергей Монтана, как утверждает родственник, может потерять не только имущество, но и основной источник существования.

"Сергей может потерять не только дом, купленный на общие с отцом деньги, но и основной источник существования, поскольку вдова отказала единственному законному сыну телецелителя в этом праве. По заверениям Гулизар Чалбашовой, в завещании Кашпировского в графе "наследники" указано только одно имя, и это ее имя", – сказал Мамаев.

Сын ''пойдет по помойкам'': вокруг завещания украинца-шарлатана Кашпировского разгорелся скандал

В завещании Кашпировского указано только одно имя – его последней жены Гулизар Чалбашовой. Источник: росмедиа

Одним из главных предметов спора стал особняк в Калифорнии. По версии племянника, сначала недвижимость была оформлена на Сергея, однако тот попросил отца переоформить ее на себя из-за предстоящего развода и раздела имущества.

Позже, как утверждает Мамаев, Кашпировский оставил дом за собой. При этом он якобы уверял сына, что со временем переоформит недвижимость на его имя.

Племянник также заявил, что завещание меняли в 2020 и 2022 годах. Теперь, по его словам, Сергей может лишиться права на движимое и недвижимое имущество отца.

Сын ''пойдет по помойкам'': вокруг завещания украинца-шарлатана Кашпировского разгорелся скандал

Одним из главных предметов спора стал особняк в Калифорнии. Источник: Росмедиа

Чтобы оспорить завещание, племянник предлагает провести комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. По его мнению, специалисты должны оценить психическое состояние Кашпировского и установить, мог ли он осознавать свои действия при составлении документа.

В качестве аргументов Мамаев приводит публичные заявления покойного о якобы дистанционном лечении онкологических заболеваний, создании средства против COVID-19 из собственной крови и необычных способностях, связанных с Луной.

Мамаев также высказал претензии к Элине Кашпировской – дочери "шарлатана" и его последней жены. Девочка родилась 6 августа 2025 года, когда ее отцу было 86 лет.

Сын ''пойдет по помойкам'': вокруг завещания украинца-шарлатана Кашпировского разгорелся скандал

Мамаев высказал претензии к Элине Кашпировской. Источник: росмедиа

Племянник назвал появление ребенка незадолго до смерти Кашпировского подозрительным и поставил под сомнение обстоятельства ее рождения.

Анатолий Кашпировский умер 3 октября 2026 года. Причиной стала остановка сердца. Ранее мужчину госпитализировали из-за обострения хронического онкологического заболевания.

8 октября в Москве состоялись закрытые проводы, а 13 октября Кашпировского тайно похоронили на Центральном кладбище в Виннице. Его могила расположена неподалеку от могил родителей и дочери Елены, которая умерла в 2018 году.

Сын ''пойдет по помойкам'': вокруг завещания украинца-шарлатана Кашпировского разгорелся скандал

Могила Анатолия Кашпировского. Источник: Суспільне Вінниця

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как выглядит тот самый особняк в Калифорнии, который теперь попытается отобрать сын Кашпировского.

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