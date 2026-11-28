Звезда украинской сцены 2000-х годов Оксана Вояж рассказала, что отмечает почти все религиозные праздники, в частности Рождество, дважды. Как объяснила певица, она негативно относится к "войне между церквями", поэтому не собирается выбирать между ПЦУ и УПЦ МП.

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Каждое посещение храма артистка воспринимает как поход к Богу, а не к конкретному священнику. Соответствующее заявление она сделала в интервью для проекта "Утро в большом городе".

"Я праздную все праздники два раза. Мне вообще не нравится эта война между церквями. Я иду туда, где звучит слово Божье. Я не выбираю. Я иду к Богу, не к не к отцам, не к матушкам. У нас же нет российских церквей или молитв. Есть УПЦ и ПЦУ", – сказала исполнительница.

Интервьюер решила уточнить позицию Оксаны Вояж. Она подчеркнула, что в церквях Московского патриархата до сих пор встречаются литература и надписи на русском языке, на что артистка отреагировала довольно неоднозначно.

"Скажу честно, я не встречала. Но нужно начинать с того, кто в этой церкви главный", – высказалась артистка.

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Заметим, что Православная церковь Украины была создана в декабре 2018 года. Через год она получила Томос от Вселенского патриарха, что закрепило ее независимость и самостоятельное управление в пределах Украины. В 2023-м церковь перешла на Новоюлианский календарь, из-за чего некоторые праздники стали отмечать на 13 дней раньше.

Украинская православная церковь была создана в октябре 1990 года на базе Украинского экзархата Русской православной церкви. В 2022-м она заявила о своей независимости и исключила из устава упоминания о связи с Московским патриархатом. Однако религиоведческая экспертиза показала, что УПЦ продолжает сохранять церковно-каноническую связь с РПЦ. Учитывая это, в 2024 году Верховная Рада приняла законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью.

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