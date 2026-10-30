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Мир обсуждает "трагедию" с "новым" лицом Дженнифер Лоуренс: почему культовая актриса больше не похожа сама на себя. Фото тогда и сейчас

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
147
Мир обсуждает "трагедию" с "новым" лицом Дженнифер Лоуренс: почему культовая актриса больше не похожа сама на себя. Фото тогда и сейчас
Дженнифер Лоуренс разочаровала фанатов "новым" лицом

Американская актриса Дженнифер Лоуренс стала предметом бурного обсуждения в сети после нескольких недавних фотосессий, в частности для рекламной кампании своего бьюти-бренда и издания The Cut. Поклонники 36-летней звезды заметили кардинальные изменения в ее внешности, из-за которых сначала даже не поняли, что перед ними звезда "Голодных игр".

Как отмечает Daily Mail, около месяца назад селебрити откровенно рассказала, что время от времени делает небольшие инъекции ботокса, которые убирают морщины, но при этом не "стирают" мимику с ее лица. Однако аудитория по всему миру заподозрила, что одними уколами она не ограничилась.

Мир обсуждает ''трагедию'' с ''новым'' лицом Дженнифер Лоуренс: почему культовая актриса больше не похожа сама на себя. Фото тогда и сейчас

На новых фото отчетливо видны изменения во внешности актрисы. Источник: Bryce Anderson/The Cut

Если сравнить старые фотографии Дженнифер Лоуренс с более свежими кадрами, можно заметить, что ее взгляд стал более свежим и открытым. По мнению пластического хирурга Мелинды Ласерны Кимбрелл, это может указывать на то, что актриса сделала блефаропластику – операцию для коррекции формы век и разреза глаз.

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"Ее верхние веки стали значительно заметнее, нависание кожи уменьшилось, а внешние кончики бровей поднялись. Такая картина свидетельствует о возможной верхней блефаропластике, вероятно, в сочетании с подтяжкой бровей и внешних уголков глаз", – отметила эксперт.

Мир обсуждает ''трагедию'' с ''новым'' лицом Дженнифер Лоуренс: почему культовая актриса больше не похожа сама на себя. Фото тогда и сейчас

В 2019 году черты лица звезды были другими

Кимбрелл обратила внимание и на то, что сейчас у Дженнифер Лоуренс гораздо более выразительная линия челюсти и скул, чем раньше. Однако она не может утверждать, что такого результата звезда добилась благодаря косметологическим или хирургическим манипуляциям, ведь "секрет" может заключаться и в потере веса. Другой эксперт предположил, что этот эффект стал результатом введения филлеров и процедур лифтинга.

Мир обсуждает ''трагедию'' с ''новым'' лицом Дженнифер Лоуренс: почему культовая актриса больше не похожа сама на себя. Фото тогда и сейчас

Взгляд Дженнифер Лоуренс стал более "открытым"

"Новое" лицо Дженнифер Лоуренс стало разочарованием для ее поклонников. Пользователи сети не скрывают возмущение тем, что актриса "уничтожила" самые узнаваемые черты своей внешности.

"Трагедия. Если бы не упоминание в посте ниже, я бы даже не догадался, что это Дженнифер Лоуренс. Она сделала пластическую операцию, чтобы избавиться от всех своих самых отличительных черт. Я хотела бы, чтобы женщины перестали делать это с собой".

Мир обсуждает ''трагедию'' с ''новым'' лицом Дженнифер Лоуренс: почему культовая актриса больше не похожа сама на себя. Фото тогда и сейчас

В сети обсуждают внешность актрисы. Источник: Скриншот

"Кто это? Она уничтожила свою внешность".

Мир обсуждает ''трагедию'' с ''новым'' лицом Дженнифер Лоуренс: почему культовая актриса больше не похожа сама на себя. Фото тогда и сейчас

"Новое" лицо звезды стало "горячей" темой для обсуждения. Источник: Скриншот

"Самой привлекательной чертой лица Дженнифер Лоуренс были ее глаза с нависшими веками, которые придавали ей загадочный и таинственный вид. Но теперь она, похоже, сделала популярную ныне верхнюю блефаропластику, и вся эта особенность исчезла. Она больше даже не похожа на себя. Какая досада".

"Она просто избавилась с помощью пластических операций от всего того, что делало ее лицо особенным".

Мир обсуждает ''трагедию'' с ''новым'' лицом Дженнифер Лоуренс: почему культовая актриса больше не похожа сама на себя. Фото тогда и сейчас

Некоторые фанаты Лоуренс разочарованы ее "новым" лицом. Источник: Скриншот

Мир обсуждает ''трагедию'' с ''новым'' лицом Дженнифер Лоуренс: почему культовая актриса больше не похожа сама на себя. Фото тогда и сейчас

Актриса могла сделать блефаропластику. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 36-летняя Дженнифер Лоуренс сделала подтяжку груди после рождения двух детей. Знаменитость призналась, что после второй беременности ее тело не восстановилось так, как после первой, поэтому она решилась на пластическую операцию.

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