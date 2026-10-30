Мир обсуждает ''трагедию'' с ''новым'' лицом Дженнифер Лоуренс: почему культовая актриса больше не похожа сама на себя. Фото тогда и сейчас

Американская актриса Дженнифер Лоуренс стала предметом бурного обсуждения в сети после нескольких недавних фотосессий, в частности для рекламной кампании своего бьюти-бренда и издания The Cut. Поклонники 36-летней звезды заметили кардинальные изменения в ее внешности, из-за которых сначала даже не поняли, что перед ними звезда "Голодных игр".

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Как отмечает Daily Mail, около месяца назад селебрити откровенно рассказала, что время от времени делает небольшие инъекции ботокса, которые убирают морщины, но при этом не "стирают" мимику с ее лица. Однако аудитория по всему миру заподозрила, что одними уколами она не ограничилась.

Если сравнить старые фотографии Дженнифер Лоуренс с более свежими кадрами, можно заметить, что ее взгляд стал более свежим и открытым. По мнению пластического хирурга Мелинды Ласерны Кимбрелл, это может указывать на то, что актриса сделала блефаропластику – операцию для коррекции формы век и разреза глаз.

"Ее верхние веки стали значительно заметнее, нависание кожи уменьшилось, а внешние кончики бровей поднялись. Такая картина свидетельствует о возможной верхней блефаропластике, вероятно, в сочетании с подтяжкой бровей и внешних уголков глаз", – отметила эксперт.

Кимбрелл обратила внимание и на то, что сейчас у Дженнифер Лоуренс гораздо более выразительная линия челюсти и скул, чем раньше. Однако она не может утверждать, что такого результата звезда добилась благодаря косметологическим или хирургическим манипуляциям, ведь "секрет" может заключаться и в потере веса. Другой эксперт предположил, что этот эффект стал результатом введения филлеров и процедур лифтинга.

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"Новое" лицо Дженнифер Лоуренс стало разочарованием для ее поклонников. Пользователи сети не скрывают возмущение тем, что актриса "уничтожила" самые узнаваемые черты своей внешности.

"Трагедия. Если бы не упоминание в посте ниже, я бы даже не догадался, что это Дженнифер Лоуренс. Она сделала пластическую операцию, чтобы избавиться от всех своих самых отличительных черт. Я хотела бы, чтобы женщины перестали делать это с собой".

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"Кто это? Она уничтожила свою внешность".

"Самой привлекательной чертой лица Дженнифер Лоуренс были ее глаза с нависшими веками, которые придавали ей загадочный и таинственный вид. Но теперь она, похоже, сделала популярную ныне верхнюю блефаропластику, и вся эта особенность исчезла. Она больше даже не похожа на себя. Какая досада".

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"Она просто избавилась с помощью пластических операций от всего того, что делало ее лицо особенным".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 36-летняя Дженнифер Лоуренс сделала подтяжку груди после рождения двух детей. Знаменитость призналась, что после второй беременности ее тело не восстановилось так, как после первой, поэтому она решилась на пластическую операцию.