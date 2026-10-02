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Суд лишил Хэлли Берри права видеться с сыном в любое время: что натворила звезда и какую личную переписку использовали против нее

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read3 мин
icon 4,3 т.
Суд лишил Хэлли Берри права видеться с сыном в любое время: что натворила звезда и какую личную переписку использовали против нее
Хэлли Берри не сможет видеться с сыном в любое время

Американская актриса Хэлли Берри не сможет видеться со своим 12-летним сыном Масео в любое время, ведь суд округа Лос-Анджелес удовлетворил ходатайство ее бывшего мужа, артиста Оливье Мартинеса, о временном запретительном предписании. Экс-партнер звезды франшизы "Люди Икс" обвинил ее в физическом насилии над их общим ребенком, поэтому теперь для знаменитости установлен специальный график встреч с мальчиком.

До следующего слушания, которое состоится 16 октября, Хэлли Берри сможет общаться с Масео по понедельникам и вторникам с 10:00 до 20:00, а также по субботам и воскресеньям в то же время. Об этом сообщает издание People, которое ознакомилось с соответствующими судебными документами.

Суд лишил Хэлли Берри права видеться с сыном в любое время: что натворила звезда и какую личную переписку использовали против нее

Оливье Мартинес обвинил Хэлли Берри в насилии над их сыном

Что натворила актриса

Согласно заявлению Оливье Мартинеса, в субботу, 26 сентября, Хэлли Берри "издевалась" над их сыном. Актриса якобы в гневе зашла в комнату к Масео, когда он играл в игру в VR-очках, набросилась на него, схватила обеими руками за шею и начала душить со словами: "Кто теперь доминирует?".

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Как утверждает Мартинес, после этого сын связался с ним и попросил забрать от матери. Актер якобы написал Хэлли Берри, чтобы убедиться, что она не будет против этого, на что получил ответ: "Нет, я не согласна. Он хочет драться со своей матерью? Какого ребенка мы воспитываем?".

Когда Оливье Мартинес упрекнул бывшую жену в том, что она хочет держать сына у себя дома, несмотря на его отказ, кинозвезда якобы заявила: "Я его мать, и это неправильно! Он не уважал свою мать, и тебе, как его отцу, это не должно казаться нормой! Он относится ко мне пренебрежительно и думает, что я не имею права высказывать свою позицию ни по одному вопросу. Я для него просто мешок с деньгами! Это неправильно".

Суд лишил Хэлли Берри права видеться с сыном в любое время: что натворила звезда и какую личную переписку использовали против нее

Актриса якобы начала душить 12-летнего сына в приступе ярости. Источник: instagram.com/halleberry

В своем заявлении Оливье Мартинес указал, что на следующий день после инцидента Хэлли Берри снова написала ему и попросила помочь убедить Масео поговорить с ней. Она добавила: "Мне очень жаль из-за того, что произошло вчера вечером, и я знаю, что ему тоже".

Ответ адвоката звезды

Представители Хэлли Берри опровергают обвинения в ее адрес. Адвокат артистки назвал заявление Оливье Мартинеса абсолютно "безосновательным".

"Сказать, что это заявление полностью безосновательно и намеренно вводит в заблуждение, было бы мало. К счастью, Хэлли привыкла к такому возмутительному поведению со стороны господина Мартинеса. Хотя она огорчена, не позволит, чтобы это помешало ей бороться за интересы Масео и дарить ему любовь и поддержку", – подчеркнул адвокат.

Суд лишил Хэлли Берри права видеться с сыном в любое время: что натворила звезда и какую личную переписку использовали против нее

Адвокат Хэлли Берри отвергает выдвинутые в ее адрес обвинения. Источник: instagram.com/halleberry

Напомним, что Оливье Мартинес и Хэлли Берри подали на развод в октябре 2015-го, спустя два года после заключения брака. Окончательно актеры перестали быть мужем и женой в 2023 году и тогда же договорились о совместной опеке над сыном. Берри согласилась выплачивать бывшему мужу средства на содержание ребенка.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что брак дочери Брюса Уиллиса от Деми Мур обернулся катастрофой. Румер Уиллис утверждает, что стала жертвой эмоционального насилия со стороны своего бывшего мужа, музыканта Дерека Ричарда Томаса.

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