Фигуристка Марина Анисина сообщила об ухудшении состояния своего мужа, актера и певца родом из Киева Никиты Джигурды, который несколько дней назад перенес инфаркт. Лишь одни сутки Z-патриот провел в обычной палате, после чего медикам пришлось снова вернуть его в реанимацию.

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В своих соцсетях Анисина призвала аудиторию молиться за 65-летнего артиста. Пост она дополнила новым фото рупора Кремля из больничной палаты.

Незадолго до этого сам Никита Джигурда признавался, что во время сердечного приступа всерьез был готов уйти из жизни. Предатель даже успел написать на прощание молитву-мантру.

"22 ноября, когда инфаркт отправлял меня в нокдаун, весь день и вечер у меня так давило и жгло в груди, что я действительно был готов уйти в иной мир и просил ангелов забрать меня. Меня не забрали в иной мир в это полнолуние. Хотя я хотел уйти", – выдал путинист.

Напомним, что впервые подробности своей госпитализации Джигурда рассказал 23 ноября. По словам артиста, его самочувствие ухудшилось во время перелета на самолете. Z-патриот почувствовал сильное жжение в груди, а его давление якобы поднималось до 230. Никита Джигурда согласился вызвать скорую лишь после возвращения домой, когда у него началась сильная аритмия и стало трудно дышать.

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В итоге предатель оказался в реанимации. Как заявил артист, врачи диагностировали у него обширный инфаркт с поражением передней стенки сердца и обнаружили тромб.

После начала российско-украинской войны Никита Джигурда проявил себя как один из самых одиозных поклонников политики Кремля, в частности публично поддержал оккупацию Донбасса. Уже в 2022 году он получил "награду" за свою деятельность – стал обладателем российского паспорта по упрощенной процедуре.

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Артист неоднократно посещал оккупированные города Украины и даже заявлял о намерении воевать против нашего народа. За поддержку путинского режима в 2025 году Джигурду внесли в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что на фоне инфаркта Джигурды всплыла ужасная правда о его брате экс-украинце Сергее. Он оказался "ветераном боевых действий".