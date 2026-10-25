''Произошло много плохого, как в ужасном сериале''. Полина Василина – об ограблении и преследовании, любовном треугольнике и своем настоящем имени

В фильмографии Полины Василины – комедия "Сумасшедшая свадьба", историческая драма "Круты 1918", "Голая правда", сериалы "Бешеные соседи", "Белла Вита" и ситком "Ромео и Джульетта из Черкасс". Сейчас актрису можно увидеть в прокате в фильме "Довженко. Первый взгляд", где она воплотила Иду Пенцо – прима-балерину Одесского театра, которая оказывается в центре любовного треугольника с молодым Александром Довженко и писателем Юрием Яновским.

Видео дня

В интервью OBOZ.UA Полина рассказала, почему съемки обнаженных сцен в картине стали для нее травматичным опытом, как ограбление квартиры, запугивание и преследование несколько лет назад надолго лишили ее чувства безопасности. А еще объяснила, почему больше не хочет играть только красивых девушек в комедиях.

– Полина, в фильме "Довженко. Первый взгляд" вы играете Иду Пензо – женщину, о которой известно не так много. Что вам удалось узнать о ней во время подготовки к роли, чего зрители не увидят в фильме?

– Об Александре Довженко и Юрии Яновском я, конечно, знала, а о ней самой не имела ни малейшего представления. Когда шла на пробы, пыталась найти информацию в интернете, играла так, как чувствовала, и, откровенно говоря, ни на что не рассчитывала. А уже потом, во время подготовки к съемкам, начала читать все, что могла найти: статьи, исследования, отрывки из воспоминаний, интервью. Кое-что мне все-таки удалось узнать. Для меня фильм – это прежде всего история ее вдохновенной молодости: горящих глаз, амбиций, той особой энергии, которая свойственна молодым людям.

РЕКЛАМА

Но дальше в ее жизни почти все хорошее закончилось. Ида дважды выходила замуж, оба ее мужа стали жертвами сталинских репрессий. И она сама из-за них оказывалась в лагерях. Ида – это женщина, которая всегда была для мужчины опорой. В нашем фильме акцент сделан на любовно-сексуальном чувстве. Но, узнавая больше о судьбе Иды, понимаешь, что она просто всегда была рядом с мужчинами – незаметной опорой, вдохновением и поддержкой. Именно такой я увидела ее, когда читала о ее жизни. А то, что случилось с ней потом, лишь укрепило меня в этом убеждении. Даже во время войны она создавала театр на фронте. Информации об этом очень мало, поэтому я не знаю, как все выглядело на самом деле. Но могу представить, как человек, несмотря на все обстоятельства, пытался создать что-то из ничего.

Главные истории дня

В конце жизни Иду спросили, почему о ней так мало известно и почему ее было трудно найти. Она ответила: "Как вы могли меня найти, если я всю жизнь сидела?" Мне кажется, этой фразы достаточно, чтобы понять ее судьбу. А молодость, горящие глаза и амбиции остались в нашем фильме. И это прекрасно.

– Скажите, любовь на троих Довженко, Яновского и Иды Пензо действительно существовала? Или писатель выдумал эту историю для романа "Мастер корабля", который лег в основу сценария фильма? Этот вопрос не давал мне покоя весь вечер после просмотра.

РЕКЛАМА

– Думаю, не обязательно давать этой истории какое-то определение или пытаться обозначить характер отношений. Есть роман, есть биографические факты, а наш фильм, мне кажется, – что-то посередине. Он оставляет вопросы без ответов. И здорово, что эта история вас не отпускает. Ведь мы не ставили перед собой цели утверждать, что все было как-то однозначно. Это художественный фильм – все могло быть как угодно. Мы никогда этого не узнаем, поэтому и создали свою историю. Конечно, мы пытались во всем этом разобраться. Но даже на премьере, когда впервые посмотрела фильм, у меня не появилось ответа. И я не чувствую потребности его искать. Мне нравится, что эта история рассказана легко, хотя сложно даже представить настолько откровенные отношения между тремя людьми в ту эпоху. Но это другие люди – они стремились в вертикаль, хотели вырваться за пределы привычного.

РЕКЛАМА

– Как вы думаете, кого Ида на самом деле любила – Довженко или Яновского?

– Она любила жизнь и все, что она могла ей дать. Думаю, Ида и сама не пыталась разобраться в своих чувствах или дать им название. Когда мы обсуждали историю перед съемками, то говорили, что у нее роман с Яновским. Но потом она встречает Александрика, как он сам представляется, – и тоже влюбляется в него. Мне, как Полине Василине, было непросто это понять и передать. Поэтому я решила оставить Иду где-то посередине, не давая однозначного ответа. Когда позволила себе не определяться, стало легче. На мой взгляд, именно эта неопределенность и создает то легкое ощущение, которое есть в фильме. Зритель не может понять, кого Ида любит больше и кому отдает предпочтение. И, пожалуй, в этом и особенность истории: не все можно разложить по полочкам и назвать конкретными словами.

РЕКЛАМА

– Мне кажется, этот фильм может стать переломным в вашей карьере и открыть путь к новым хорошим предложениям.

– Я на это надеюсь. До этого, к сожалению, мне не выпадало возможности показать себя с другой стороны. Обычно предлагали довольно шаблонные роли, возможно, из-за внешности: красивую девочку в комедии, героиню в типичных конфликтных ситуациях или персонажа с привычными драматургическими поворотами в сериалах. Но мне это уже неинтересно, хочется другого. Рада, что теперь зрители и люди из нашей индустрии смогли, а еще больше смогут увидеть меня другой. И обо мне вспомнят в следующем материале, который будет создаваться. Не только как о милой девочке из "Безумной свадьбы", но и как об актрисе, способной на большее.

РЕКЛАМА

– В фильме "Довженко. Первый взгляд" есть откровенные сцены с вашим участием. Было трудно раздеваться или вы воспринимали это как часть работы?

– Для меня это был первый опыт. Мне стало тяжело, как только я узнала, что в сценарии будут такие сцены. И, наверное, сначала не до конца осознавала, что меня ждет. Была настолько увлечена историей и пониманием ее важности, что прежде всего думала об этом. Но это фильм, в котором невозможно было ограничиться сценами, где герои пьют чай, флиртуют и смотрят друг другу в глаза. Эта история требовала большей откровенности. Поэтому я понимала, зачем эти сцены нужны в фильме.

РЕКЛАМА

Но не буду скрывать: этот опыт был для меня травматичным. Съемочная команда об этом знает, я не скрывала. У нас не было координатора интимных сцен, и на площадке сложилась некомфортная для меня атмосфера. Это травмировало. Я пока не знаю, когда решусь на подобный опыт снова. Такие сцены – серьезное испытание для актеров, и каждый переживает их по-своему. Но в любом случае это граница, которую приходится переступать.

РЕКЛАМА

Меня поддерживала мысль о том, что это Одесса, море, вдохновляющая история, фильм. Я думала о том, что мне уже никогда не будет 26 лет, я уже никогда не буду стоять такой на берегу моря и не побегу вот так в воду. Я очень романтичная натура, и именно за это ощущение держалась. Но все-таки повторю: так не делается. Такие сцены нельзя снимать в атмосфере, которая сложилась на площадке. Мне было очень некомфортно – не из-за партнеров в кадре, а из-за того, как был выстроен процесс. Не хочу вдаваться в подробности, это внутренняя история нашей команды. Для меня это стало большим уроком. Я поняла, насколько важно заранее продумать и согласовать каждое движение, каждый кадр. В таких сценах не может быть хаоса, ведь актер и так выходит далеко за пределы зоны комфорта.

РЕКЛАМА

Но не могу сказать, что недовольна результатом. Премьера стала для меня очень волнующим моментом. Я пришла со своим парнем и очень переживала, как он воспримет эти сцены. К тому же не знала, как все смонтируют. Ведь монтаж может сделать сцену более вульгарной, придать ей другой оттенок. Даже ракурс способен изменить восприятие и показать то, чего на самом деле не было на съемочной площадке. Поэтому я не знала, чего ожидать, но в итоге не разочаровалась. Некоторые кадры было странно видеть на большом экране – особенно те, где я полностью обнажена. Сначала это было сложно воспринять, но потом я смогла отстраниться и посмотреть на них как на часть художественного замысла. Это было красиво, чувственно. Есть одна сцена, которая, на мой взгляд, была ненужной, мне кажется, она ничего не добавляет к истории. В остальном все эстетично. Но урок я усвоила.

РЕКЛАМА

– Если в будущем вам снова придется играть роль с откровенными сценами, вы будете обсуждать это с актером Максимом Рягиным – вашим возлюбленным?

– Конечно. Когда я снималась в картине, мы только начали отношения, поэтому не успели договориться, что и насколько должны обсуждать. У меня уже немалый съемочный опыт, и поцелуи или что-то еще в этом роде не были для меня чем-то новым. Я воспринимала их как часть работы. Конечно, когда состоишь в отношениях, такие сцены могут быть непростыми для обоих. И это нормально, странно, когда наоборот – тебе все равно. Я не верю, что в актерских парах кому-то все равно.

РЕКЛАМА

Мы с Максимом не обсудили все в самом начале, и позже это стало поводом для некоторых разговоров. Но мы сделали выводы, поговорили и пришли к взаимопониманию. И я очень благодарна Максиму за то, что он прошел путь от искренних эмоций – ревности, злости, непонимания – к принятию. Когда после титров "Довженко" он обнял меня и поздравил, я выдохнула. В этом году Максим снялся в фильме, где тоже есть достаточно откровенные сцены. И тут я сама прошла тот путь, который проходил он. Я даже не думала, что буду переживать настолько тяжело. Но во время одной из смен позвонила ему и извинилась. Сказала, что теперь понимаю его. Так мы перешли на новый этап в наших отношениях.

РЕКЛАМА

– Вы рассказывали в интервью, что в начале полномасштабной войны вам было очень тяжело и казалось, что жизнь откатилась назад.

– Думаю, как и у многих людей, у меня произошла встреча с самой собой настоящей. Я снова начала задавать себе вопросы: кто я? Какая я? Для чего живу? Зачем все это? Таких вопросов было много. Я прошла и до сих пор прохожу разные этапы этого переосмысления. У меня нет на все четких ответов, но война, безусловно, перевернула мою жизнь, как и жизнь каждого украинца. Я осталась без работы и оказалась в Польше. Начала искать там возможности, писала всем, приходила и рассказывала, что я украинская актриса, что в моей стране война, что мне нужна работа. Меня утвердили на роль в сериале, но поставили условие: я должна выучить польский язык. Я его выучила и начала работать. Но вскоре возникли серьезные проблемы со здоровьем – нужно было вернуться в Украину. У меня было подозрение на рак. Представьте мое состояние: война, неопределенность и тут еще страх за собственную жизнь.

РЕКЛАМА

Я перенесла операцию, а вскоре узнала, что объявляют прослушивания в Театр драмы и комедии на Левом берегу Днепра. Много лет назад я уже пробовалась туда, поэтому подумала: "Пойду: как будет, так будет". После операции прошло совсем немного времени. Помню, что на прослушивании даже предупредила: мне еще физически немного тяжело. Меня взяли в театр. И тогда решила, что не вернусь в Польшу, остаюсь дома.

– Не жалели?

– Не буду кривить душой: такие мысли время от времени возникают. Я объективно оцениваю свои способности и понимаю, какие возможности открывал зарубежный рынок. Я уже там побывала и могу представить, как можно устроить жизнь и развивать карьеру. Но не знаю, как чувствовала бы себя там внутренне. Поэтому не хочу сравнивать эти два варианта жизни. Конечно, иногда фантазирую о том, как все могло бы сложиться. Мы все порой представляем альтернативные сценарии своей жизни. Когда тебе холодно, страшно, когда панические атаки, невольно думаешь, что где-то там всего этого нет. Но кто знает, как бы я там жила? Поэтому не буду делать вид, что никогда об этом не думаю. И я не знаю, какой будет моя жизнь дальше. Я всегда стараюсь честно говорить о том, что чувствую. Я с теплом вспоминаю то отношение ко мне, то место, где мне повезло, где я нашла себе уголок, чтобы переждать, поработать, попробовать. Это был классный опыт.

РЕКЛАМА

– Когда я искала информацию о вас, узнала, что вы окончили технический лицей, но вопреки воле родителей поступили в театральный университет – правда, на контракт. Так что уже в 17 лет вам приходилось искать возможности заработать. Вы рассказывали, что откликались на все объявления, где видели слово "кастинг". Как вспоминаете тот период?

РЕКЛАМА

– Я очень хотела учиться, поэтому договорилась с родителями: как только начну зарабатывать, буду отдавать им деньги за контракт. Поэтому постоянно искала в интернете объявления о кастингах, бегала, знакомилась, рассказывала о себе. Пока одногруппники наслаждались студенческой жизнью, я почти все время искала возможности сниматься. В конце концов, казалось, не осталось места, куда бы я еще не пришла со словами: "Добрый день, меня зовут Полина Василина, я актриса".

Правда, не все кастинги вызывали доверие. Иногда я приходила и видела какие-то полуподвальные помещения, и ты не понимаешь, что это за люди, какой продакшн и зачем вообще что-то снимают. У меня очень хорошо развита интуиция, которая ведет меня по жизни, я чувствовала, что лучше туда не заходить. Конкретных подробностей уже не помню, но думаю, что это были какие-то сомнительные истории, возможно, связанные с нелегальными казино или чем-то подобным. В итоге меня перевели на бюджет, потому что я хорошо училась.

РЕКЛАМА

– Ваша первая большая роль в кино – в "Сумасшедшей свадьбе", где вы сыграли влюбленную пару с французским актером Джими Воха-Воха. Какие у вас сейчас отношения: вы друзья или просто партнеры по работе?

– Не могу сказать, что мы друзья, но мы хорошие коллеги. Помню нашу первую встречу: мы пытались наладить контакт, несмотря на языковой барьер. На съемочной площадке был переводчик, но все равно было непросто: мне нужно было говорить в кадре по-французски, а ему – по-украински. Это был сложный период для обоих, к тому же мы должны были играть влюбленных! Разные языки, менталитеты и особенности поведения – все это усложняло работу. Но в то же время было и весело, ведь у Джими прекрасное чувство юмора. В конце концов мы настолько подружились, что начали шутить друг над другом и помогать друг другу в кадре. Что касается того, где он сейчас живет, насколько мне известно, Джими в Украине, но время от времени ездит во Францию. Он там тоже работает в сфере кино и рекламы, если я ничего не путаю. В Украине его хорошо знают. Джими очень любит нашу культуру, кухню – он настоящий казак!

РЕКЛАМА

– В конце ноября на экраны возвращается знакомая зрителям кинофраншиза – на этот раз с "Сумасшедшим Рождеством". Как за это время изменились ваши герои?

– У нас с Джими уже подрос сын. Мы приезжаем вместе с ним и родителями Джими к Василию Середюку, моему экранному папе. А поводом для этой встречи становится кое-что, о чем мы узнаем во время просмотра картины – не буду спойлерить.

РЕКЛАМА

– Слышала, что сначала актер Константин Войтенко сомневался насчет вашей экранной пары в ситкоме "Ромео и Джульетта из Черкасс". Что на самом деле произошло?

– Все дело в моей отстраненности, потому что я действительно могу такой казаться. И это не случайно: я очень эмпатичный и чувствительный человек, все принимаю близко к сердцу. Поэтому с самого начала стараюсь держать определенную дистанцию, ведь знаю, что потом мне может быть сложно общаться исключительно по рабочим вопросам. Когда появляются дружеские разговоры, шутки и личное смешивается с профессиональным, бывает трудно разделить эти сферы. Не раз видела такое на съемочных площадках.

РЕКЛАМА

По характеру я больше люблю тишину и уединение, чем большие компании. Но, когда нужно, могу включить свою экстравертную сторону. Например, на светских мероприятиях, презентациях или пиар-мероприятиях, которые, кстати, не люблю. У меня даже есть своеобразный режим шоу: включаю его, когда нужно, вот прямо серьезно: включаю. Тогда могу быть душой компании, много общаться, шутить. Но это отнимает немало энергии. Поэтому после таких мероприятий мне необходимо несколько дней тишины, чтобы восстановиться.

РЕКЛАМА

Поэтому на съемочной площадке я не могу тратить силы и на работу в кадре, и на постоянное общение вне его. Когда звучит команда "стоп!", я, конечно, могу поговорить с коллегами, пошутить, но не чувствую потребности все время поддерживать разговор. Мне важно беречь силы, особенно сейчас, во время войны, когда внутренний ресурс не просто на нуле, а в минусе. Если постоянно отдавать энергию другим, ничего не останется для себя.

РЕКЛАМА

Понимаю, что это может прозвучать резко, но это честно. При этом удивительно, что люди все равно ко мне тянутся. Доверяют секреты, рассказывают сплетни, которые я, возможно, и не хочу знать (смеется). Поэтому люди часто сталкиваются с тем, что я веду себя отстраненно. Но иногда возникает какая-то общая волна – и я могу открыться. Тогда случаются очень теплые, приятные моменты. А когда всего этого много и ты – со всеми – это не моя история. Я ни с кем не конфликтую, но если спросить коллег обо мне, они скажут то же самое, что я вам сейчас рассказала.

РЕКЛАМА

– А вообще у вас есть друзья среди актеров?

– Нет, таких нет. Есть коллеги, с которыми снималась, с которыми проводила на площадке дни и месяцы. Я рада их видеть, мы можем поговорить, перекинуться парой слов. Но чтобы встречаться вне работы, гулять или вместе что-то праздновать – такого нет. Я не люблю публичные мероприятия. Для меня это просто ад! Перед допремьерным показом "Довженко" сидела дома и говорила Максиму: "Пожалуйста, пусть сегодня что-нибудь сорвется, лишь бы не идти!" По дороге настраивала себя. Но стоило переступить порог, как я переключилась: натянула улыбку и принялась выполнять свою работу. Потому что это тоже часть профессии, хотя и та, которую я не люблю. И это играет против меня. Ведь многие актеры знакомятся на премьерах, показах, разных мероприятиях. Запоминают друг друга, и со временем эти контакты могут открыть новые возможности. А мне не нравится общаться ради общения: искать тему для разговора, улыбаться за бокалом шампанского. Я понимаю, что из-за этого могу многое терять. Но ищу другие способы заявить о себе. Например, через работу – лучше всего делать то, что умею.

РЕКЛАМА

– Несколько лет назад в СМИ писали, что вашу квартиру ограбили. Воров нашли?

– Нет. Это сильно меня травмировало, и, думаю, этот опыт останется со мной на всю жизнь.

– Теперь вы меньше доверяете людям?

– Это было бы слишком поверхностным объяснением. До ограбления были еще запугивания, преследования… В целом произошло много плохого, как в каком-то ужасном сериале. Я пережила очень страшный период, последствия которого ощущаю до сих пор. Я была просто молодой девушкой, работала, зарабатывала на жизнь, занималась своим делом. И вдруг все это произошло – без всякой причины. Это сильно сломало меня. Даже сейчас, если дверная ручка резко дергается, у меня сердце уходит в пятки, кажется, что сейчас потеряю сознание. Я много работала с психотерапевтом, пыталась справиться с пережитым. Но это никуда не исчезает, это до сих пор со мной.

РЕКЛАМА

Психотерапия помогает научиться жить с тем, что с тобой произошло. Вычеркнуть это из жизни и просто перевернуть страницу невозможно. Думаю, это касается любых травматических событий. Я давно в терапии. Сначала был этап, когда мне нужно было просто выплакать все, что накопилось. Я не могла говорить о пережитом без слез. Было несколько сеансов, на которых я просто плакала. Тогда я осталась с этой бедой, без денег и без ощущения безопасности. Едва я переехала в новую квартиру, объявили карантин из-за пандемии. Работы не было, были долги, я не понимала, что делать дальше. Каждое утро у меня случались панические атаки. Я даже не могла сама войти в подъезд – ждала, пока кто-нибудь зайдет, и шла следом. И желательно, чтобы это была женщина.

РЕКЛАМА

Мне понадобилось много времени, чтобы просто принять и осознать случившееся. И только потом началась работа над собой: на сеансах с психотерапевтом и самостоятельно. Я постепенно училась принимать тот факт, что не могу изменить прошлое. Я до сих пор боюсь. Но это не какой-то надуманный страх, будто вот-вот ко мне в окно залетит дракон. Я боюсь вполне реальных вещей. Я публичный человек и понимаю, что все может повториться снова. Постоянно ищу чувство безопасности, но война окончательно его у меня отняла. Поэтому хватаюсь за все, что может дать опору.

РЕКЛАМА

Само ограбление ничем хорошим не закончилось, но, если искать в этой истории что-то позитивное, оно подарило мне новый взгляд на людей рядом. Для меня это важно, потому что я закрытый человек. Когда я рассказала, что со мной случилось, что мне нужна работа и что мне очень страшно, я получила невероятную поддержку. Столько неравнодушных людей откликнулись, помогали, находили нужные слова и делали для меня конкретные вещи. Я очень благодарна.

РЕКЛАМА

– В Instagram вы подписаны как Аполлинария. Это ваше настоящее имя, указанное в паспорте?

– Я Полина. Аполлинария – это моя выдумка, которая мне когда-то понравилась. Подумала: а почему бы и нет?

– А я решила, что вы просто сократили имя.

– Нет, родители не додумались до такого имени, так что я постаралась сама (смеется).

РЕКЛАМА

– Вы успешно реализуете себя в профессии, влюблены – чувствуете себя счастливой?

– Сейчас я в состоянии, когда уже вышла из чего-то, но еще не вошла во что-то новое. Где-то посередине. И, как ни странно, это очень правильное для меня место в жизни, хотя находиться в нем непросто. Наверное, поэтому мне сейчас так тяжело – и со здоровьем, и материально, и душевно. Честно говоря, такого психологического состояния я бы никому не пожелала. Поэтому стараюсь помочь себе хотя бы удержаться на ногах. Мне нужно выстоять, потому что в последнее время стало очень тяжело – просто невыносимо. В то же время в профессии, отношениях и с самой собой чувствую, что двигаюсь в правильном направлении. Думаю, из этого что-то получится.

РЕКЛАМА

Мне хочется творить, быть собой и жить глубже и честнее, чем раньше, когда было удобнее просто создавать красивую картинку. Тем более сейчас жизнь и смерть настолько близки, что, если ты и раньше стремилась жить осознаннее, война заставляет еще глубже задуматься об этом. Несмотря на тяжелое психологическое состояние, я чувствую вдохновение и желание создавать важные для меня истории. Поэтому стараюсь показывать себя с разных сторон: устраиваю фотосессии, хочу записать монолог, возвращаюсь к английскому и польскому языкам. Мне хочется, чтобы меня увидели разной. Не могу не замечать, что в актерстве часто существуют определенные шаблоны: если ты красивая девушка, тебе предлагают соответствующие роли. Но я больше этого не хочу. Хочу создавать то, чего со мной еще не было.

РЕКЛАМА

– Полина, вы всегда были склонны так копаться в себе или этому способствовал жизненный опыт?

– Я всегда чувствовала себя старше своих лет. Думаю, этим все сказано. Когда поступаешь в университет, начинаешь сниматься, все кажется волшебным. Этот этап нужно прожить, сделать его своей первой ступенькой и двигаться дальше. Кто-то остается на этой ступеньке и чувствует себя комфортно. А мне всегда хотелось большего. Но, чтобы лучше понять себя, нужно пройти определенный путь и что-то пережить. Есть такое стихотворение Сергея Жадана: "Что-то с тобой должно случиться. Что-то уже случилось и продолжается до сих пор". Что-то уже случилось, что-то происходит до сих пор – и, наверное, из этого и складывается мой путь.

Также читайте на OBOZ.UA интервью с актрисой Дарьей Творонович – о муже-актере Денисе Капустине, который присоединился к ВСУ, поездках к нему в Изюм и необычной свадьбе на овечьей ферме под Киевом.