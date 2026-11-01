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Стало известно, как сейчас живет тяжело больной "отшельник" Джек Николсон, который в последний раз появлялся на публике с тростью полгода назад

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
339
Стало известно, как сейчас живет тяжело больной "отшельник" Джек Николсон, который в последний раз появлялся на публике с тростью полгода назад
Джек Николсон ушел из Голливуда 16 лет назад

Американский актер Майкл Дуглас пролил свет на то, как сейчас живет его легендарный коллега по цеху Джек Николсон, который давно покинул Голливуд. Он отметил, что 89-летняя звезда фильмов "Сияние" и "Бэтмен" окончательно поставил крест на своей карьере и наслаждается покоем в собственном доме.

Дуглас также подчеркнул, что Джек Николас, который, по сообщениям, имеет серьезные проблемы со здоровьем, чувствует себя вполне хорошо. Редкий комментарий о друге он сделал во время презентации мемуаров One Helluva Ride, пишет People.

Стало известно, как сейчас живет тяжело больной ''отшельник'' Джек Николсон, который в последний раз появлялся на публике с тростью полгода назад

Майкл Дуглас дал редкий комментарий о жизни Джека Николсона

"Я хотел бы сыграть вместе с Джеком, но он больше не снимается. С ним все в порядке. Он исчез. Я это знаю. Я до сих пор вижусь с ним, и с ним все хорошо. Он живет в своем доме и ходит вокруг в тапочках. Так бывает. Он это заслужил. Я понимаю. Он на несколько лет старше меня, но я все понимаю", – поделился Дуглас.

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Напомним, что активное присутствие в медиапространстве Джек Николсон фактически поставил на паузу еще в 2010 году. Тогда он снялся в своем последнем фильме "Как знать..." и почти полностью перестал радовать поклонников выходами в свет.

Стало известно, как сейчас живет тяжело больной ''отшельник'' Джек Николсон, который в последний раз появлялся на публике с тростью полгода назад

В последний раз актер снимался в кино в 2010 году

В 2021 году стала распространяться пугающая информация об ухудшении состояния здоровья актера, которого 12 раз номинировали на "Оскар", в частности о том, что у него может развиться деменция. Представители Николсона не делали официальных заявлений о его диагнозе, тогда как некоторые западные медиа, ссылаясь на людей из окружения звезды, отмечали: он ведет закрытый образ жизни и находится под опекой семьи.

Через два года после появления тревожных сообщений знаменитость посетил матч своей любимой команды "Лос-Анджелес Лейкерс". На снимках с игры можно было увидеть, что он кардинально изменился с момента исчезновения с экранов.

Стало известно, как сейчас живет тяжело больной ''отшельник'' Джек Николсон, который в последний раз появлялся на публике с тростью полгода назад

Звезда "Сияния" вышел в свет в 2023 году

В последний раз Джека Николсона видели на публике в апреле 2026 года. Папарацци удалось заснять момент, когда актер выходил из отеля, опираясь на палочку. На кадрах хорошо заметно, что передвигаться ему было довольно нелегко.

Стало известно, как сейчас живет тяжело больной ''отшельник'' Джек Николсон, который в последний раз появлялся на публике с тростью полгода назад

Актер ходит, опираясь на трость. Источник: Кадр из видео

Ранее OBOZ.UA рассказал, что легендарная Сестричка Вика шокировала своим видом после "исчезновения" на 30 лет.

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