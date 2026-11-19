Певица Елена Тополя рассказала, как вместе с тремя детьми спасается от российских ракетных и дроновых атак в Киеве. У семьи есть несколько оборудованных мест, где можно переждать опасность, однако решение, куда именно спускаться во время тревоги, зависит от ситуации и направления угрозы. Артистка также призналась, что иногда им приходилось проводить ночь прямо в автомобиле на паркинге. Об этом Елена Тополя рассказала в интервью OBOZ.UA

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Отвечая на вопрос о том, как ее семья пережила очередную тяжелую ночь в Киеве с 16 на 17 ноября (столица вновь подверглась российской атаке: в нескольких районах вспыхнули пожары, а также были повреждены Северный и Южный мосты), исполнительница ответила: "Мы были в укрытии".

По словам певицы, они не игнорируют воздушные тревоги и внимательно следят за сообщениями об угрозе. Если понимают, что вражеские беспилотники или ракеты летят поблизости, спускаются в паркинг. Если опасность не так близко, могут оставаться в общем коридоре дома.

"У нас есть специально оборудованные места, где можно переждать опасность. Мы, как и все, следим за сообщениями, мониторим ситуацию. Если понимаем, что "шахеды" или ракеты летят близко, спускаемся в паркинг. Если опасность дальше, можем оставаться в общем коридоре дома. Он тоже оборудован для таких случаев: там специальные двери, монолитные стены. Я постоянно слежу за ситуацией", – рассказала артистка.

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В то же время даже оборудованные укрытия не всегда становятся местом, где семья проводит ночь. Елена призналась, что бывали случаи, когда им приходилось ночевать в автомобиле: "Когда дети засыпают, там можно вполне комфортно устроиться. У нас полностью раскладывается задняя часть салона, поэтому обустраиваем там спальное место для детей. Они спят сзади, а я – на переднем сиденье, свернувшись калачиком. Ну а что делать?".

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Тополя удивила выплатой от государства после "прилета" в квартиру: заплатили в 10 раз меньше, чем стоил ремонт. Ремонт квартиры обошелся примерно в два миллиона гривен, тогда как по государственной программе "єВідновлення" семья получила 209 тысяч гривен. Жилье серьезно пострадало в результате российского ракетного обстрела Киева в июне 2025 года. Тогда в доме выбило окна, повредило стены, вырвало двери, а мебель посекло осколками. В момент атаки в квартире находились Елена, ее брат и племянник – к счастью, все остались живы. После этого семья взялась за восстановление жилья, установила бронированные окна и двери и позаботилась о более безопасных местах в доме.

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