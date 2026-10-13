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"Надеюсь, у него все будет хорошо". Слава Демин озадачил заявлением о Стасе Шуринсе, который давно исчез с экранов

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
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"Надеюсь, у него все будет хорошо". Слава Демин озадачил заявлением о Стасе Шуринсе, который давно исчез с экранов
Слава Демин вызвал недоумение своим заявлением о Стасе Шуринсе

Ведущий Слава Демин насторожил сообщением о латвийском певце Стасе Шуринсе, который стал известен после победы в третьем сезоне украинской "Фабрики звезд". Радиоведущий опубликовал архивное фото с артистом и признался, что недавно общался с ним.

В своих InstaStories Демин показал совместный снимок, сделанный в 2013 году, и упомянул об их недавнем разговоре. При этом ведущий не стал раскрывать подробностей и не объяснил, что именно происходит в жизни Шуринса.

''Надеюсь, у него все будет хорошо''. Слава Демин озадачил заявлением о Стасе Шуринсе, который давно исчез с экранов

Дёмин показал архивное фото. Источник: скриншот

"Далекий 2013 год и победитель "Фабрики звезд" Стас Шуринс. Недавно общался со Стасом и надеюсь, у него все будет хорошо", – написал Демин.

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Что именно он имел в виду, ведущий не уточнил. Певец уже давно не выходит в информационное пространство, а сам артист в Instagram не появлялся с июля 2023 года. Тогда Шуринс опубликовал кавер на композицию BUNT. – Lose It All (I Don't Wanna).

Что известно о Стасе Шуринсе

Стас Шуринс родился 1 июня 1990 года в Риге, Латвия. Широкую популярность в Украине он завоевал после победы в третьем сезоне "Фабрики звезд", которая состоялась в 2009 году. Впоследствии певец принял участие в шоу "Танцы со звездами" и одержал победу и в этом проекте.

В начале 2010-х его песни звучали на музыкальных телеканалах, а о его личной жизни много говорили. В частности, артист встречался с певицей Эрикой (ныне – MamaRika). Впоследствии исполнительница признавалась, что была сильно влюблена в Шуринса, а разрыв отношений причинил ей боль.

Подробностями семейной жизни певец делился нечасто. В 2014 году музыкант переехал в Германию. Одной из причин отъезда стало лечение его жены Виолетты, у которой обнаружили опухоль мозга.

''Надеюсь, у него все будет хорошо''. Слава Демин озадачил заявлением о Стасе Шуринсе, который давно исчез с экранов

В 2014 году музыкант переехал в Германию. Источник: instagram.com/naike_photography_

После переезда Шуринс не бросил музыку: продолжил писать песни, работать над собственными проектами и выступил в немецкой версии шоу "Голос страны". Также он выпускал композиции на украинском и латышском языках. Последние релизы датируются 2025 – началом 2026 года.

Ранее OBOZ.UA писал, что Zi Faamelu, ранее известная как Борис Апрель, неожиданно вернулась на экраны. Артистка записала видеообращение для участников новой "Фабрики звезд".

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