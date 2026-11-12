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"Спящая красавица" Лычаковского кладбища: какими легендами окутана могила таинственной артистки

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
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"Спящая красавица" Лычаковского кладбища: какими легендами окутана могила таинственной артистки
Что известно о "спящей красавице" Лычаковского кладбища. Источник: скриншот из видео

На Лычаковском кладбище во Львове есть надгробие, которое уже более века привлекает внимание посетителей необычным изображением молодой женщины, лежащей на каменном ложе. Ее называют "Спящей красавицей", а вокруг могилы Катажины Марковской, умершей еще в XIX веке, возникло немало легенд – от трагической смерти прямо на театральной сцене до истории об изящной скульптуре, положившей начало целой художественной тенденции.

О таинственном захоронении рассказала певица Наталка Карпа, которая провела экскурсию по Лычаковскому кладбищу для журналиста Славы Деми́на. Соответствующее видео появилось на его YouTube.

По словам артистки, хотя похороненная здесь женщина не была известной исторической личностью, ее надгробие стало одним из самых узнаваемых на кладбище. В частности, существует пересказ, что Марковская была оперной певицей и умерла прямо во время спектакля, когда по сценарию ее героиня должна была погибнуть.

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"На самом деле говорят, что это была оперная певица, которая вышла на сцену и по своей роли должна была умереть на сцене. И в тот момент она действительно умирает", – поделилась Карпа.

''Спящая красавица'' Лычаковского кладбища: какими легендами окутана могила таинственной артистки

Скульптура "Спящей красавицы". Источник: скриншот

Однако это лишь одна из версий. Как отметила певица, в публикации об истории Лычаковского кладбища указано, что женщина умерла от тяжелой болезни.

История самого надгробия также связана с интересной художественной тенденцией. По словам Карпы, скульптуру создал брат мужа покойной. Она вспомнила о семье Шимзеров – известном поколении львовских скульпторов, у которых была собственная мастерская и которые считались одними из лучших мастеров своего времени.

''Спящая красавица'' Лычаковского кладбища: какими легендами окутана могила таинственной артистки

Могила Катажины Марковской. Источник: скриншот

В то же время исторические исследования называют автором надгробия Юлиана Марковского – родственника Катажины (вероятно, он мог быть тем самым братом покойного мужа). Он создал скульптуру в 1887 году.

Женщину изобразили в полный рост, но лежащей: ее волосы рассыпались по подушке, а одеяло спадает с каменного ложа. Рядом с ней изобразили розы – в знак того, что женщина была замужем. Особую выразительность скульптуре придает поза: она не напоминает традиционное изображение покойницы, а скорее создает впечатление, что та просто уснула.

''Спящая красавица'' Лычаковского кладбища: какими легендами окутана могила таинственной артистки

Исторические исследования называют автором надгробия Юлиана Марковского. Источник: Facebook/Львів столиця епох

Более того, по рассказам экскурсоводов, за спиной "Спящей красавицы" раньше возвышалась фигура "Ангела боли" с распростертыми крыльями, который будто склонялся над женщиной. Позже ангел исчез. По одной из версий, скульптуру украли, по другой – она могла быть утрачена еще до Первой мировой войны.

Наталка Карпа также рассказала еще одну историю, связанную с появлением подобных надгробий в Европе. По ее словам, когда-то состоятельная семья из Каменца-Подольского потеряла 16-летнюю дочь. Отец, не в силах смириться с ее смертью, отправился в Италию и заказал для дочери подобную скульптуру у местного мастера.

''Спящая красавица'' Лычаковского кладбища: какими легендами окутана могила таинственной артистки

Над могилой раньше был ангел. Источник: Facebook/Львів столиця епох

Работа настолько впечатлила влиятельного мужчину, увидевшего ее во время создания, что он захотел получить такую же для своей умершей 32-летней жены. Скульптор согласился изготовить копию.

Как объяснила Наталка Карпа, именно так якобы зародилась тенденция изображать умерших молодых женщин на надгробиях в виде спокойно лежащих на ложе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как выглядит могила последней возлюбленной "Кобзаря" Тараса Шевченко – Ликерии Полусмак в Каневе.

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