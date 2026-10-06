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Певец-предатель из Киева получил "звание" от оккупантов после 13 лет служения Кремлю и стал "заслуженным артистом ДНР"

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read3 мин
icon 38,1 т.
Певец-предатель из Киева получил "звание" от оккупантов после 13 лет служения Кремлю и стал "заслуженным артистом ДНР"
Певец Джанго получил звание "заслуженного артиста ДНР"

В России поблагодарили певца родом из Киева Джанго (настоящее имя – Алексей Поддубный) за то, что он уже 13 лет танцует под дудку оккупационных властей Кремля. Ему присвоили звание "заслуженного артиста ДНР" на так называемом "празднике" – Дне воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ.

Об этом сообщают российские медиа. "Награду" предателю присвоили по поручению главари "ДНР" Дениса Пушилина.

Певец-предатель из Киева получил ''звание'' от оккупантов после 13 лет служения Кремлю и стал ''заслуженным артистом ДНР''

Джанго получил "звание" от российских оккупантов. Источник: Росмедиа

Как пишут пропагандисты, на мероприятии присутствовали российские оккупанты, которые выдали бред о предпосылках так называемой "СВО" и причинах "воссоединения ДНР". Конечно же, не обошлось без "оды" террористической политике России со стороны Джанго. Правда, прославленное россиянами "воссоединение" он решил назвать просто "событиями".

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"Первый концерт состоялся в Луганске в ДК имени Ленина 23 февраля 2015 года, в День защитника Отечества. Тогда и началось мое непосредственное знакомство с нашими вот этими событиями, о которых сегодня идет речь… Это часть российской истории. Не зная своей истории, вы вообще не знаете, что происходит",заявил предатель.

Отдельно Джанго подчеркнул, что еще с 2013 года выступал против государственного переворота в Украине и Евромайдана, целью которого было восстановление европейского курса. Он выдал, что видел во "влиянии Запада" на нашу страну желание "задеть Россию".

Певец-предатель из Киева получил ''звание'' от оккупантов после 13 лет служения Кремлю и стал ''заслуженным артистом ДНР''

Предатель поддерживает убийства украинцев. Источник: Скриншот

Что известно о предателе

Алексей Поддубный родился 8 января 1969 года в Киеве. Он с самого детства начал заниматься музыкой, а будущий сценический псевдоним "Джанго" получил в конце 1980-х годов во время службы в армии из-за любви к игре на гитаре. В начале 2000-х музыкант основал одноименную группу.

В 2014 году Джанго начал публично распространять пропагандистский нарратив о "братстве" украинцев и россиян. Предатель заявлял, что Украина ведет войну против "своего народа", неоднократно ездил с концертами на территорию временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, из-за чего стал фигурантом базы "Миротворец".

Певец-предатель из Киева получил ''звание'' от оккупантов после 13 лет служения Кремлю и стал ''заслуженным артистом ДНР''

Джанго получил судебный приговор за поддержку войны в Украине. Источник: Офис Генерального прокурора

После начала полномасштабной войны Джанго использует свою известность для распространения кремлевской пропаганды и оправдания кровавой войны, а вот в 2024 году он стал доверенным лицом диктатора Владимира Путина на так называемых "президентских выборах". В связи с такой деятельностью Служба безопасности Украины сообщила предателю о подозрении. Уже в 2025 году Джанго был приговорен Винницким городским судом к 12 годам заочного лишения свободы, поскольку был признан виновным в подстрекательстве к войне.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что лидера российской группы "Война" Олега Воротникова, поддерживавшего оккупацию Крыма, арестовали в Германии возле бывшей психиатрической клиники.

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