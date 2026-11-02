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Певица SKYLERR вышла замуж за любимого-адвоката через месяц после помолвки: как выглядели молодожены на церемонии. Фото

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
630
Певица SKYLERR вышла замуж за любимого-адвоката через месяц после помолвки: как выглядели молодожены на церемонии. Фото
SKYLERR и Евгений Пронин поженились. Источник: instagram.com/skylerr_official

Украинская певица SKYLERR (настоящее имя – Валерия Кудрявец) узаконила отношения со своим любимым мужчиной, адвокатом Евгением Прониным. Около месяца назад пара объявила о помолвке, а теперь расписалась.

Радостной новостью SKYLERR поделилась на личной странице в Instagram. Она показала серию романтических фото с Прониным, которые лаконично подписала: "Муж и жена". Со своей стороны адвокат в собственных социальных сетях подчеркнул, что после церемонии они начали спокойно готовиться к свадьбе.

Певица SKYLERR вышла замуж за любимого-адвоката через месяц после помолвки: как выглядели молодожены на церемонии. Фото

SKYLERR и Евгений Пронин заключили брак. Источник: instagram.com/skylerr_official

Певица SKYLERR вышла замуж за любимого-адвоката через месяц после помолвки: как выглядели молодожены на церемонии. Фото

Пронин отметил, что после регистрации брака они со SKYLERR начали готовиться к свадьбе. Источник: Скриншот

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Для важного дня SKYLERR выбрала элегантное белое платье в пол с глубоким V-образным вырезом и открытой спиной. Особую изысканность наряду певицы придала легкая накидка, которую она завязала на шее, словно шарф, и расправила по плечам.

Певица SKYLERR вышла замуж за любимого-адвоката через месяц после помолвки: как выглядели молодожены на церемонии. Фото

Для церемонии регистрации брака певица выбрала изысканное платье. Источник: Скриншот

Евгений Пронин нарядился в классический черный смокинг, который сочетал с контрастной рубашкой. Образ он дополнил темной бабочкой на шее.

Певица SKYLERR вышла замуж за любимого-адвоката через месяц после помолвки: как выглядели молодожены на церемонии. Фото

Пара официально расписалась. Источник: instagram.com/skylerr_official

На кадрах видно, что во время церемонии рядом с молодоженами были самые близкие им люди. SKYLERR к Евгению Пронину вел ее отец и перед тем, как словно передать дочь в надежные руки, дал адвокату несколько наставлений.

Во время церемонии влюбленные едва сдерживали слезы счастья, а их гости были не менее растроганы. Как призналась адвокат и блогер Инна Мирошниченко, она расплакалась, наблюдая за созданием новой семьи.

Певица SKYLERR вышла замуж за любимого-адвоката через месяц после помолвки: как выглядели молодожены на церемонии. Фото

Церемония была очень трогательной. Источник: Скриншот

Кстати, SKYLERR взяла фамилию своего мужа. В соцсетях она указала себя не как Валерия Кудрявец, а как Пронина.

Певица SKYLERR вышла замуж за любимого-адвоката через месяц после помолвки: как выглядели молодожены на церемонии. Фото

Артистка взяла фамилию любимого. Источник: Скриншот

Пара не стала затягивать с регистрацией брака, ведь сделала этот важный шаг вскоре после помолвки. В начале октября Евгений Пронин сделал SKYLERR предложение руки и сердца в совершенно неожиданную для артистки минуту. Певица думала, что они с избранником отправились на обычную фотосессию в поле, однако именно тогда адвокат решил перевести их отношения на более серьезный уровень.

Певица SKYLERR вышла замуж за любимого-адвоката через месяц после помолвки: как выглядели молодожены на церемонии. Фото

SKYLERR и Пронин обручились в октябре. Источник: instagram.com/pronin_law_you

Что интересно, сейчас пара не скрывает от публики подробности развития своей истории любви, тогда как в начале романа ситуация была совсем иной. SKYLERR и Евгения Пронина начали подозревать в отношениях еще осенью 2025-го, однако официально они подтвердили эту информацию лишь в конце того же года.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Кристи Пономар, которая покорила мировые подиумы, тайно вышла замуж.

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