Певица KOLA (Анастасия Прудиус) рассказала, какие черты израильского менталитета больше всего ценит в своем муже Вячеславе. По словам артистки, несмотря на украинское происхождение возлюбленного, его привычки и взгляды сформировались под влиянием жизни в Израиле. Особенно исполнительницу впечатляет отношение местных мужчин к женщинам и семье.

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Об этом знаменитость рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Она призналась, что благодаря мужу может ближе знакомиться с израильской культурой, которая ей очень импонирует.

"Мой муж по менталитету настоящий иностранец, хотя родом из Украины, но все его установки, паттерны, привычки – израильские. И мне это очень нравится. Здесь мужчины очень уважают женщин, семейные ценности и семью. Так что Израиль – классная страна", – поделилась KOLA.

В то же время артистка отметила, что пока не может назвать себя человеком, который хорошо знает эту страну, ведь проводит там лишь небольшую часть года. Однако она хочет и дальше открывать для себя ее особенности.

"К сожалению, я провожу здесь лишь 20 процентов своего времени в году, поэтому не могу сказать, что мы уже очень близко познакомились. Но я хочу и дальше открывать ее для себя", – добавила исполнительница.

В частности, певица рассказала, что ей близки не только семейные ценности израильтян, но и общая атмосфера страны. Среди того, что вызывает у нее восхищение, она назвала свободу, честность, патриотизм и уважение к традициям.

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"Я очень люблю Израиль. За людей, за свободу, за честность и отсутствие коррупции. За веру в свою страну, за огромную любовь к ней, за традиции и молитвы. Это фантастическая страна, которая объединяет очень много разных людей, разных национальностей, языков, культур, но каким-то чудом им удается быть единым целым", – объяснила KOLA.

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Напомним, певица вышла замуж за Вячеслава в 2023 году. Пара познакомилась во время благотворительного концерта артистки в Израиле, где мужчина был одним из соорганизаторов мероприятия. Он родился в Днепре, но еще в юном возрасте вместе с родителями переехал в Израиль.

Артистка также делилась, что ее избранник старше ее на 13 лет и у него есть дети от предыдущих отношений.

OBOZ.UA писал, что в июне 2025 года, на вторую годовщину свадьбы, исполнительница впервые показала свадебные фотографии. Влюбленные праздновали в Праге в узком кругу самых близких людей. Артистка призналась, что сожалела о невозможности разделить этот день со всеми друзьями, ведь из-за полномасштабной войны в Украине часть близких не смогла приехать.