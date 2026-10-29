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Соломия Витвицкая рассказала о спорах с мужем из-за крещения сына: мы разных конфессий

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 мин
2,6 т.
Соломия Витвицкая рассказала о спорах с мужем из-за крещения сына: мы разных конфессий
Соломия Витвицкая рассказала о спорах с мужем из-за крещения сына. Источник: instagram.com/solomiyavitvitska

46-летняя журналистка и телеведущая Соломия Витвицкая, которая в конце сентября впервые стала мамой, планирует покрестить сына Устима. Однако перед тем, как определиться с организацией обряда, супругам пришлось обсудить, в какой именно церкви он пройдет, ведь они принадлежат к разным конфессиям.

Об этом звезда телеэкрана рассказала в InstaStories, где предложила подписчикам задать ей вопросы в специальном окошке. Один из пользователей поинтересовался, собираются ли Витвицкая и ее муж, военнослужащий Алексей Ситайло, крестить первенца.

Соломия Витвицкая рассказала о спорах с мужем из-за крещения сына: мы разных конфессий

Витвицкая планирует окрестить сына Устима. Источник: instagram.com/solomiyavitvitska

"Мы с мужем разных конфессий (я греко-католичка, он православный), и немного поспорили о том, в какой именно церкви будут крестины, но в итоге нашли компромисс", – ответила телеведущая.

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Также Витвицкую спросили, насколько масштабным будет празднование по случаю крещения мальчика. По словам знаменитости, устраивать шумное мероприятие супруги не планируют. На обряд пригласят только самых близких.

"Это будет камерное мероприятие только с родными и самыми близкими, ничего масштабного не планируем", – пояснила журналистка.

Соломия Витвицкая рассказала о спорах с мужем из-за крещения сына: мы разных конфессий

По словам знаменитости, устраивать шумное мероприятие супруги не планируют. Источник: instagram.com/solomiyavitvitska

Напомним, Соломия Витвицкая родила сына 26 сентября 2026 года. Дата появления мальчика на свет получилась символичной – 26.09.26. О рождении первенца ведущая сообщила, опубликовав фотографию из роддома, где позировала вместе с мужем.

Супруги назвали мальчика Устимом – это древнее украинское имя латинского происхождения, которое означает "справедливый". По словам Витвицкой, именно Алексей предложил этот вариант, а позже пара нашла в нем особый символизм, связанный с профессией мужа.

Соломия Витвицкая рассказала о спорах с мужем из-за крещения сына: мы разных конфессий

Супруги назвали мальчика Устимом. Источник: instagram.com/solomiyavitvitska

Ранее OBOZ.UA писал, что Соломия Витвицкая показалась в полный рост после родов в 46 лет.

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