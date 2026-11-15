Соломия Витвицкая окрестила 1-месячного сына и впервые показала его лицо. Видео

Телеведущая Соломія Вітвіцька и ее муж-военнослужащий Александр Ситайло окрестили сына Устима, который родился в конце сентября. Для проведения таинства супруги выбрали Свято-Михайловский Выдубицкий мужской монастырь в Киеве, а на церемонию пригласили только самых родных людей и близких друзей.

Видео дня

Видео с крещением первенца журналистка опубликовала на личной странице в Instagram. На кадрах можно увидеть не только сам обряд, но и лицо мальчика, которое звездная мама до сих пор не показывала широкой публике.

"Сегодня Устим получил свой первый духовный оберег. Рядом были самые родные люди и самые близкие друзья. А теперь у него есть еще и замечательные крестные, которые будут любить, поддерживать и оберегать его. Мы счастливы, что именно вы рядом!" – написала Витвицкая.

Ранее телеведущая рассказывала, что подготовка к крестинам потребовала определенных договоренностей между ней и мужем. Дело в том, что супруги принадлежат к разным конфессиям: Соломия – греко-католичка, а Александр – православный. Поэтому они не сразу определились, в какой церкви будут проводить обряд, однако в итоге нашли выход и выбрали собор, принадлежащий Православной церкви Украины.

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Витвицкая также отмечала, что не планирует устраивать масштабное празднование. По ее словам, крестины должны были пройти в узком семейном кругу, без шумной вечеринки.

Главные истории дня

Напомним, телеведущая впервые стала мамой 26 сентября 2026 года. О рождении первенца она сообщила фотографией из роддома, на которой позировала вместе с мужем. Мальчика назвали Устимом – это древнее украинское имя латинского происхождения, которое означает "справедливый".

Как рассказывала журналистка, именно Александр предложил так назвать сына. Позже пара увидела в этом имени особый символизм, связанный с профессией мужа.

Ранее OBOZ.UA писал, что Соломия Витвицкая показалась в полный рост после родов в 46 лет.