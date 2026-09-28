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Соломия Витвицкая дала сыну редкое имя: что оно означает

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 мин
icon 23,0 т.
Соломия Витвицкая дала сыну редкое имя: что оно означает
Соломия Витвицкая дала сыну редкое имя

46-летняя телеведущая Соломия Витвицкая раскрыла имя сына, которого родила 26 сентября. Своего первенца звезда назвала Устимом – это древнее украинское имя, означающее "справедливый".

О выборе имени Витвицкая рассказала в Instagram, где также показала один из первых снимков с новорожденным сыном. По словам телеведущей, именно имя Устим предложил ее муж Алексей Ситайло, а впоследствии супруги обнаружили в нем особый символизм.

Соломия Витвицкая дала сыну редкое имя: что оно означает

Вітвіцька розсекретила ім'я сина

Источник: instagram.com/solomiyavitvitska

"Мы с Алексеем хотели именно украинское имя – красивое, сильное и такое, которое подойдет нашему сыну. Устим – имя, которое предложил Алексей. А позже мы выяснили, что оно происходит от латинского justus – "справедливый", для нас это стало особенно символично, ведь Олекса связал свою жизнь и профессию с юстицией", – написала знаменитость.

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В частности, Витвицкая рассказала о символической дате рождения мальчика. Сын появился на свет 26 сентября, и телеведущая считает это совпадение особенным, поскольку именно 26-го числа, по словам супругов, рождаются люди с обостренным чувством справедливости.

Соломия Витвицкая дала сыну редкое имя: что оно означает

Вітвіцька розповіла про символічну дату народження хлопчика

Источник: instagram.com/solomiyavitvitska

"И как только мы определились с именем – наш сын, кажется, тоже сразу решил, что нам уже пора встретиться. Да еще и выбрал неслучайную дату: нам подсказали, что, согласно цифровой психологии, 26-го рождаются люди с обостренным чувством справедливости. Наш Устим", – добавила Витвицкая.

О рождении первенца телеведущая сообщила накануне. Она опубликовала фото из роддома, на котором лежит на больничной койке рядом с мужем.

"26.09.26. Мы тебя очень ждали, сынок", – лаконично подписала снимок Витвицкая.

Соломия Витвицкая дала сыну редкое имя: что оно означает

Про народження первістка телеведуча повідомила напередодні

Источник: instagram.com/solomiyavitvitska

Для телеведущей это первый ребенок. Она объявила о беременности в апреле 2026 года, а позже устроила гендер-пати, где стало известно, что у супругов родится мальчик.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне Витвицкая и Ситайло также официально поженились. Церемония состоялась 20 июня. Муж телеведущей служит в ВСУ, а на самой свадьбе был в военной форме.

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