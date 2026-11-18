Певица СолоХа получила разрешение на официальный выпуск собственной версии песни Степана Гиги "Ворожи, не ворожи" и исполнение ее на концертах и корпоративах. Артистка заверила, что не платила детям легендарного исполнителя за возможность перепеть композицию, но согласилась отдавать определенный процент роялти.

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Об этом она рассказала в интервью Наталье Тур. По словам СолоХи, договориться с семьей покойного певца ей удалось благодаря личному общению, урегулированию авторских прав с лейблом и готовности соблюдать финансовые условия.

СолоХа рассказала, что после выступления на вечере памяти Степана Гиги в киевском Дворце спорта стороны достигли предварительных договоренностей. Она за собственные средства подготовила новую аранжировку и номер, а также присоединилась к чествованию памяти артиста. Для официального выпуска композиции оставалось уладить юридические вопросы.

В частности, певица должна была подписать договор с лейблом "6 секунд", которому, по ее словам, принадлежат песни Степана Гиги, и согласовать условия выплаты роялти. Также она получила согласие детей исполнителя – Степана-младшего и Квитославы.

"Финансовых договоренностей не было, потому что были предварительные договоренности: я вкладываю в песню, делаю новую аранжировку, делаю прекрасный номер, поддерживаю на вечере памяти. Я свои условия выполнила, и вполне достойно. Единственное, что нужно было – подписать договор с лейблом", – отметила артистка.

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В то же время СолоХа подтвердила, что будет отдавать часть дохода от использования композиции. Называть конкретный процент она не стала, объяснив, что условия сотрудничества с каждым исполнителем могут отличаться.

"Очень приятный процент, который подходит и мне, и им. Не могу озвучить. Это некорректно, потому что с каждым артистом свои договоренности, но меня все очень устраивает", – поделилась певица.

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В частности, СолоХа прокомментировала трудности с правами на песни, о которых ранее рассказывали другие музыканты, в частности FIЇNKA и Николас Карма. Она предположила, что часть недоразумений возникла из-за организатора концерта памяти Романа, который сначала обещал артистам помочь с вопросами о песнях, но после мероприятия прекратил общение с семьей.

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Более того, другой причиной, по словам артистки, могли стать поспешные решения и неправильная коммуникация с семьей Гиги. Она также призвала коллег учитывать, что дети артиста переживают потерю отца, а его музыкальное наследие требует должного отношения.

Вопрос использования музыкального наследия Степана Гиги стал предметом публичных споров после концерта памяти артиста в марте 2026 года. Несколько исполнителей заявили о трудностях с получением разрешений на официальный выпуск собственных версий его композиций.

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В частности, FIЇNKA обвинила представителей семьи певца в обмане из-за ситуации с песней "Вівтар". По ее словам, ей разрешили выпустить обновленную версию композиции, но позже ограничили возможность исполнять ее на других концертах. Дополнительное возмущение вызвала информация о якобы судебной тяжбе с Никитой Киселевым, который также перепел этот хит.

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Сам Киселев опроверг наличие судебного спора и заявил, что у него есть все необходимые документы для использования композиции. Позже дочь Степана Гиги Квитослава объяснила, что недоразумение возникло из-за разных ожиданий артистов и организаторов концерта относительно дальнейшего использования песен.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, певец Виталий Лобач обвинил семью исполнителя в несоблюдении предварительных обещаний относительно композиции "Третій тост". По его словам, он за свой счет подготовил номер для вечера памяти, однако после мероприятия его выступление назвали подарком семье.