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Солистка группы KAZKA Зарицкая, которая весила 135 кг, показалась в белье после потрясающего похудения. Фото до и после

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read1 мин
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Солистка группы KAZKA Зарицкая, которая весила 135 кг, показалась в белье после потрясающего похудения. Фото до и после
Александра Зарицкая поразила результатом похудения. Источник: facebook.com/kazka.band

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая продемонстрировала впечатляющий результат своего похудения. Артистка, которая раньше весила 135 килограммов, попозировала перед камерой в фактурном бюстгальтере и полупрозрачной накидке, блеснув фигурой.

На странице коллектива в TikTok знаменитость опубликовала ролик, на котором лежит на полу и подпевает строчки нового трека. В фокусе видео в основном оставалось лицо Зарицкой, тогда как для заставки она выбрала кадр, где откровеннее похвасталась формами.

Солистка группы KAZKA Зарицкая, которая весила 135 кг, показалась в белье после потрясающего похудения. Фото до и после

Зарицкая блеснула фигурой после похудения. Источник: Скриншот

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Отметим, что серьезно работать над своим телом артистка начала несколько лет назад. Какое-то время она была убеждена, что сможет "стать счастливой" только после того, как достигнет параметров "90-60-90", но в итоге кардинально изменила мнение благодаря любимому мужчине. С тех пор главной целью для Александры Зарицкой стало не снижение цифры на весах, а создание фигуры "мечты". Исполнительница стремилась уменьшить объем рук, живота и ног.

Солистка группы KAZKA Зарицкая, которая весила 135 кг, показалась в белье после потрясающего похудения. Фото до и после

Артистка работает над своей фигурой не первый год. Источник: instagram.com/kazka.band

Для достижения своей цели знаменитость начала регулярно заниматься спортом. По словам солистки группы KAZKA, она никогда не жалеет себя во время тренировок и любит выполнять упражнения с дополнительным весом. В итоге упорство и самодисциплина дали результат, Зарицкая похудела как минимум на 35 кг.

Солистка группы KAZKA Зарицкая, которая весила 135 кг, показалась в белье после потрясающего похудения. Фото до и после

Солистка KAZKA раньше весила 135 кг

Конечно же, такие перемены во внешности певицы не остаются без внимания ее поклонников. Под многими публикациями звезды можно увидеть массу комплиментов ее эффектной фигуре.

"Ого, как вы похудели. Красавица".

"Шикарная женщина, молодец. Сколько работы над собой, но оно того стоит".

"Какая красивая, глаз не оторвать".

"Вы такая красавица. Так похудели".

Солистка группы KAZKA Зарицкая, которая весила 135 кг, показалась в белье после потрясающего похудения. Фото до и после

Певица получает много комплиментов от поклонников

Ранее OBOZ.UA рассказал, что младший сын Шварценеггера изменился до неузнаваемости после похудения на 113 кг.

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