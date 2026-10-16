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"Слушатели требуют прозрачности": YouTube начнет помечать песни, созданные искусственным интеллектом

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read1 мин
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"Слушатели требуют прозрачности": YouTube начнет помечать песни, созданные искусственным интеллектом
YouTube будет помечать песни, созданные ИИ. Источник: YouTube

Сервис YouTube начнет помечать специальными метками музыкальные треки, сгенерированные искусственным интеллектом. Нововведение коснется как основной платформы сервиса, так и его приложений, в частности YouTube Music.

В компании сослались на слушателей, которые якобы "требуют прозрачности". В свою очередь, профильное издание Variety сообщает, что на самом деле это требование музыкальной индустрии.

Что говорят в YouTube

"Возможность искусственного интеллекта генерировать контент открывает для артистов новые способы творить, экспериментировать и делиться музыкой. С развитием этих инструментов наши слушатели сказали нам, что требуют прозрачности, когда слушают трек, сгенерированный искусственным интеллектом", – отмечается в последнем посте в блоге YouTube.

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Причем новые метки уже начали появляться в YouTube Music. А вскоре они появятся и на основной платформе сервиса. Когда именно – не уточняется, однако в компании показали, где эту метку искать и как она выглядит.

''Слушатели требуют прозрачности'': YouTube начнет помечать песни, созданные искусственным интеллектом

Так теперь обозначают песни, созданные искусственным интеллектом. Источник: YouTube

Маркировка будет применяться к тем песням, которые, согласно определению внутренних инструментов платформы и ее партнеров, были "созданы преимущественно с помощью возможностей генерации ИИ".

Что говорят эксперты

YouTube – не первая платформа, которая вводит подобные правила. Apple Music еще в августе анонсировала добавление пометки "Создано ИИ". Также, как отмечает Variety, Spotify планирует маркировать профили артистов, которые "выглядят как сгенерированные ИИ-персонажи".

Дело в том, что еще летом организации, представляющие музыкальную индустрию, заявили о необходимости введения "новой системы маркировки ИИ-музыки". В частности, этого требовали Американская ассоциация звукозаписывающей индустрии RIAA, Международная федерация фонографической индустрии IFPI, организаторы премии "Грэмми" и профсоюз SAG-AFTRA.

Именно они предложили использовать обозначения AI-Generated ( то есть "создано ИИ") и AI-Assisted ( "создано с помощью ИИ", – OBOZ.UA), чтобы слушатели могли понимать, использовался ли искусственный интеллект при создании музыки и какую именно роль он играл.

Как сообщал OBOZ.UA, в чарт-списках YouTube уже наблюдается новый "тренд" – рост популярности музыки, созданной именно с помощью ИИ.

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