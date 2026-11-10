Скромный племянник Харчишина, который работает подсобником, развернул 4 кресла на ''Голосе'' и передал тренерам подарок от звездного дяди

19-летний племянник фронтмена "Другої Ріки" Валерия Харчишина – Максим Харчишин – покорил судей "Голосу країни". Юноша, который вне музыки работает подсобником на стройке, развернул все четыре кресла судей, которые подпевали ему в унисон.

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Для своего выступления Максим выбрал хит "Океана Ельзы" – "Коко Шанель". А аккомпанементом стала его гитара. Весь номер опубликовали на YouTube "Голосу країни".

Первым свое кресло развернул Дмитро Монатик еще на первом припеве. Он активно пританцовывал и наслаждался пением.

Артем Пивоваров отметил, что у юноши "интересный тембр". И под конец песни вместе с Тиной Кароль и Наталией Могилевской нажали на свои кнопки и развернули кресла.

В итоге все судьи сказали музыканту "да", но выбрать нужно было только одного наставника.

Когда после выступления из-за одинаковых фамилий Максима спросили, связан ли он с Валерием Харчишиным, юноша скромно ответил, что он его племянник.

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"Валерия сегодня нет среди группы поддержки, потому что начался его мировой тур, но он недавно завел блог и показывает, как выращивает помидоры. Поэтому он попросил передать вам по банке", – рассказал Максим о скромном подарке от звездного дяди – вяленых помидорах.

После коротких бесед с судьями мужчина сделал свой выбор наставника. Максим Харчишин стал частью команды Артема Пивоварова.

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Отметим, первые шаги в музыке юноша делал в городском доме культуры, куда его пригласили спеть.

"Я выступил и понял, что людям это понравилось и меня приняли. И это дало немалую мотивацию делать что-то дальше", – вспомнил он.

Сейчас парень сотрудничает с Валерием Харчишиным – выступает в симфоническом оркестре музыканта как бэк-вокалист и пишет песни.

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Вне выступления он рассказал, что с детства решил связать жизнь со сценой. Однако сейчас приходится искать подработку, поэтому он пошел на стройку.

"Я выбрал такие подработки, чтобы мог совмещать творческую деятельность и этот заработок, потому что еще с детства решил, что буду на большой сцене", – признался музыкант.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как "сумасшедшая" преподавательница по вокалу шокировала тренеров "Голосу країни" и поставила Пивоварова на колени.