Актер Театра Франко и звезда украинского дубляжа Вячеслав Хостикоев за последние три года похудел на 35 килограммов. В интервью OBOZ.UA он рассказал, благодаря чему ему удалось так кардинально измениться, почему после 13 лет отношений с любимой – актрисой Анастасией Рулой – они до сих пор не спешат пожениться и как сохраняют гармонию в паре. Также актер рассказал о бизнесе в Турции, который пришлось поставить на паузу из-за войны. Отдельно поговорили об отношениях с тетей Ольгой Сумской и двоюродной сестрой Тоней Паперной, которая живет в Москве. Мы встретились с актером на допремьерном показе фильма "Безумное Рождество", где он сыграл одну из ролей.

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– Слава, каждый раз, когда мы встречаемся с вами на публичных мероприятиях, вы становитесь все стройнее. Кажется, еще немного – и вас будет трудно узнать! Сколько уже можно худеть?

– Я уже остановился. Пришел к весу, при котором мне очень комфортно. Теперь хочу не худеть, а немного поработать над мышцами.

– А как вам это удалось? Расскажите, в чем секрет! Ведь результат действительно впечатляет.

– Вот, например, сегодня, за два-три часа до премьеры, я был в спортзале. И так каждый день. Спорт, конечно, очень помогает, но без питания никуда. Здесь все должно работать в синергии.

– Сколько килограммов вы в общей сложности сбросили?

– Тридцать пять. Как-то постепенно вес уходил и уходил. Все началось, когда мы приступили к работе над спектаклем "Конотопская ведьма" в нашем театре. Во время репетиций я понял, что мне очень некомфортно в собственном теле. И начался такой разговор с самим собой, со своим внутренним "я": как ты себя чувствуешь? Если тело дает тебе понять, что нужно поработать над собой, стоит к нему прислушаться.

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– И сколько времени понадобилось, чтобы добиться такого результата?

– В общей сложности этот процесс длится уже третий год. Но больше всего килограммов мне удалось сбросить в течение первых двух лет. Это был самый активный период. Правда, вес не уменьшался постоянно: на определенных цифрах я как будто останавливался. Сначала было 116 килограммов, потом вес снизился до 100-105 – на этом этапе я задержался. Дальше было 93-95, а сейчас – 82-83 килограмма.

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– А вы любите пересматривать себя в ролях, где выглядите совсем иначе? Например, сегодня представляют "Безумное Рождество", а в одной из частей "Безумной свадьбы" вы снимались еще до того, как похудели. Не интересно посмотреть на себя прежнего и сравнить?

– Нет, лучше не буду (смеется). Если честно, мне это не очень на пользу. Есть люди, которым и с большим весом хорошо: кому-то это идет, мне – нет. Тогда я выглядел не очень гармонично. Да и физически было некомфортно. "Конотопскую ведьму" мы уже сыграли более 300 раз, иногда бывает и по два спектакля в день. Выдерживать такую нагрузку с тем весом было очень тяжело, потому что в спектакле нужно много танцевать. Поэтому, конечно, надо было худеть.

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– Настя все это время готовила вам что-то отдельно, учитывая режим питания? А как ей самой удается поддерживать свою худобу? Это результат постоянной работы над собой или все-таки хорошая генетика?

– Она действительно худенькая, но это неуместное слово: она изящная, утонченная. Все при ней!

– Ох, как красиво вы сказали!

– Я, кстати, брал с нее пример. Настя очень хорошо чувствует свой вес, постоянно занимается спортом. У нее действительно невероятно красивое тело.

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– Мы оценили ее физическую форму в сериале "Дело НБР".

– Она там прекрасно себя показала – и внешне, и внутренне. Поэтому мне тоже нужно было достичь такого же уровня. Не может быть, чтобы она была в такой форме, а я отставал (смеется).

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– Вас часто спрашивают, планируете ли вы с Настей пожениться. Но вы не раз говорили, что вас вполне устраивает гражданский брак. Почему для вас важно оставить все именно так?

– Знаете, мы вместе уже четырнадцатый год. И я до сих пор не чувствую потребности добавлять к нашим отношениям штамп в паспорте. У нас и так все складывается прекрасно. Иногда мне кажется, что мы вместе всего два-три месяца, а потом я осознаю, что прошло уже больше десяти лет. И самое теплое и приятное для меня то, что все это время мы остаемся вместе не благодаря каким-то формальностям, а просто потому, что нам хорошо друг с другом.

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– Вы говорите, что даже после многих лет вместе чувствуете, будто вашим отношениям всего два-три месяца. В чем секрет? Ведь семейная жизнь не обходится без тех же ссор. Кто из вас в таком случае первым идет мириться? Недавно мы общались с вашим коллегой по Театру Франко Назаром Заднепровским, и он рассказал, что его жена Ирина никогда первой не делает шаг к примирению.

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– Нет, у нас как-то 50 на 50. Если Настя понимает, что была неправа, идет мириться первой. Так же и я. Главное – чувствовать, понимать и поддерживать друг друга. Это, можно сказать, очень прочный фундамент любых отношений. Если мы понимаем и слышим друг друга – никакие препятствия не станут помехой. А ссоры могут быть даже полезны, ведь они закаляют отношения, помогают вам обоим расти как паре.

– Обращаетесь ли вы за советами к своей теще-психологу?

– Нет, хотя, кстати, иногда даже забываю, что она психолог (смеется). И довольно известный специалист, помогает, в частности, военным. Я не раз направлял к ней своих товарищей, которым нужна была психологическая поддержка. Но лично мне помогала другая женщина – тоже очень известный психолог. Она поддерживала меня в сложные периоды жизни. И всегда говорила, что самое важное – научиться самостоятельно справляться со своими проблемами. Конечно, если мне понадобится помощь, я могу к ней обратиться. Но никто не решит твоих проблем лучше тебя самого. Ведь это твой путь, и только ты можешь его пройти.

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– Как Настя обращается к вашим родителям?

– Просто по имени и отчеству. У нас нет каких-то специальных договоренностей или особых обращений.

– Когда вы с Настей официально поженитесь, допускаете, что она будет называть ваших родителей мамой и папой?

– Если она сама этого захочет или кто-то из родителей предложит так обращаться, то почему бы и нет? Тут вообще нет никаких проблем. Но мне кажется, людям часто приятнее, когда к ним обращаются по имени.

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– А как вы сами называете Настю?

– Наска. Мне нравится это имя, ей тоже.

– Ваш коллега по Театру Франко Роман Ясиновский недавно в интервью признался, что прожить только на театральную зарплату практически невозможно, поэтому в свободное время он еще и таксует. А как вы решаете этот вопрос? Приходилось ли вам искать себя в других сферах, чтобы получать дополнительный заработок?

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– Роман – мой хороший друг и коллега, поэтому я прекрасно понимаю, о чем он говорит. У меня в свое время был бизнес, связанный с Турцией и сферой эстетической хирургии. Мы сотрудничали с турецким медицинским центром в Стамбуле, который работал преимущественно с иностранными пациентами. Планировали открыть представительство в Киеве. Идея заключалась в том, чтобы создать своеобразное сопровождение для людей, которые хотели ехать в Турцию на пластические операции: консультировать их, объяснять все этапы, готовить к поездке, чтобы человек понимал, куда едет и что его ждет. В перспективе хотели даже приглашать турецких врачей в Украину. Это было очень интересное направление, и я тогда серьезно погрузился в эту индустрию. Многое понял о ее развитии и тенденциях.

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Турецкие клиники в свое время очень грамотно сработали: сделали пластическую хирургию доступнее, фактически запустив огромную волну медицинского туризма. К ним начали приезжать люди со всего мира. Мне до сих пор кажется, что это перспективная сфера, ведь все, что связано с красотой, уходом за собой и эстетикой, всегда будет пользоваться спросом. Но с началом полномасштабной войны продолжать этот бизнес стало практически невозможно, поэтому проект пришлось поставить на паузу. Хотя я не исключаю, что когда-нибудь смогу создать что-то свое в этой сфере.

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Сейчас львиную долю моей творческой жизни занимает дубляж. Фактически я работаю там 24/7. Для меня это не просто работа, а настоящая школа актерского мастерства. Если бы не дубляж, я, наверное, не рос бы профессионально так быстро. К сожалению, у нас не такой большой выбор ролей в кино, как хотелось бы. А из-за войны ситуация стала еще сложнее.

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– Есть ли среди ваших последних работ в дубляже что-то особенное, о чем мы пока не знаем?

– К сожалению, в профессии актера дубляжа есть такой нюанс: ты не можешь рассказывать о том, над чем работал вчера, позавчера или даже много месяцев назад. Работа над такими проектами длится долго. Ты работаешь с огромными студиями – Marvel, Warner Bros., Universal, – и это, конечно, ответственность. Нужно держать язык за зубами, пока проект не выйдет на экраны, а иногда и после премьеры. В договорах есть строгие условия о неразглашении. Конечно, иногда очень хочется рассказать о своей работе, но приходится сдерживаться. Но есть и другое направление, в котором украинский язык сейчас делает огромные шаги вперед, – индустрия разработки видеоигр. На украинский все чаще переводят игры, и украинских геймеров фактически ждут во всем мире.

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– Вы ведь тоже работаете над озвучиванием игр?

– Да-да. Мне уже утвердили несколько огромных проектов на очень ответственные роли. И со временем, конечно, вы о них узнаете. Работы там невероятно много. Впереди немало проектов, которые подарят нашим геймерам много приятных часов. Да я и сам геймер до мозга костей! Игры для меня – это возможность переключиться, немного изменить фокус внимания, отвлечься. Для меня это тоже как психотерапия.

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– Недавно ваш отец, народный артист Украины Анатолий Хостикоев, представил новую режиссерскую работу. Вы тоже играете в новом спектакле отца "KING Лир! Версия", где он соединил шекспировскую трагедию с историей украинского села Стебли, пережившего Чернобыль, а позднее уничтоженного во время полномасштабной войны. Премьера вызвала оживленные дискуссии: одни зрители восхищаются смелым прочтением классики, другие довольно резко критикуют постановку. Как отец воспринимает такую полярную реакцию?

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– Мне нравится, что отец всегда создает очень глубокие спектакли. Это не тот театр, где можно спрятаться за декорациями, музыкой или какими-то другими эффектами. Здесь актер просто стоит в свете софитов. Если он где-то недоиграет, переиграет или будет неискренним, это сразу станет заметно. Актер словно обнажен перед зрителем. Это чистый психологический театр, в котором все держится на актерском мастерстве. И то, что кому-то спектакль понравился, а кому-то – нет, это прекрасно. Театр не может быть единодушным. Если после спектакля все выходят с одинаковыми впечатлениями, это еще не означает, что он удался. Плохо – когда спектакль вообще не вызывает эмоций: ты так же спокойно зашел, так же вышел, и ничего в тебе не изменилось. А если он вызывает споры, у кого-то – восторг, а у кого-то – неприятие, значит, точно задел.

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История короля Лира вполне может происходить в Украине. Собственно, спектакль – это интерпретация пьесы, которая показывает, что истории, о которых писал Шекспир, не привязаны к конкретной стране или эпохе. Они могут случиться и в Украине, Ирландии, Шотландии или Англии. Человеческие судьбы и трагедии повсюду очень похожи. То, что пережил король Лир, может пережить и обычный мужчина в какой-нибудь забытой украинской деревне. И для него, и для всех, кто окажется втянут в эту историю, это будет не меньшей трагедией. Именно об этом наш спектакль. Поэтому я очень рад, что каждый зритель может прийти и составить собственное впечатление. Так что приходите, смотрите и решайте сами

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– В СМИ не раз обсуждали напряженные отношения вашей мамы, Натальи Сумской, и ее сестры Ольги. Вы также откровенно рассказывали о том, как полномасштабная война повлияла на ваши отношения с двоюродной сестрой Тоней Паперной, которая живет в Москве. В частности, признавались, что сейчас вы не общаетесь. Не отразилась ли эта история на ваше общение с тетей Ольгой?

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– Честно говоря, вопросы об отношениях мамы и Оли мне задают еще с детства. И я уже даже не знаю, что на это отвечать, ведь это их отношения. Я не вижу здесь какой-то большой проблемы или конфликта. Конечно, как и между любыми сестрами, у них могут быть определенные разногласия, но это их личное дело. Что касается меня, то я не испытываю никаких негативных эмоций по отношению к Оле. И, насколько мне известно, она тоже не испытывает их по отношению ко мне, ведь мы никогда не ссорились. Просто не так часто видимся на каких-то мероприятиях, особенно не пересекаемся. Но я не вижу никаких препятствий для общения.

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Что касается моего интервью, иногда возникают недоразумения из-за того, как журналисты подают сказанное. Например, после одного из разговоров журналист вынес в заголовок фразу о том, что "моя сестра зарабатывает кровавые рубли", поскольку живет в Москве. Но я такого не говорил. Я могу отвечать только за те слова, которые сказал в интервью. Если вы его посмотрите, то увидите, что там нет ничего такого, на что можно было бы обидеться.

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– Вы не звонили Оле, чтобы поговорить и объяснить свою позицию?

– Мы поговорили. Она сама мне позвонила и выразила возмущение из-за заголовка того интервью. Я пытался объяснить Оле, что заголовки пишу не я.

– А с Тоней вы после этого общались?

– А как мы можем общаться, если она там, а я здесь? Это сложно даже с технической точки зрения. Ну, можно было бы попробовать телеграфом или азбукой Морзе (смеется). Но если серьезно, то война фактически прервала все связи. И это не вопрос личных конфликтов, обид или нежелания кого-то общаться. Просто обстоятельства сложились так, что наладить контакт практически невозможно. Я это понимаю и ни к кому не имею претензий. Каждый живет своей жизнью.

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